Как кусочек хлеба улучшает усвоение витамина D

1:48 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Знаете ли вы, что приём витамина D с кусочком хлеба может улучшить его усвоение? Витамин D играет ключевую роль в поддержании здоровья костей и иммунной системы, способствуя усвоению кальция и укрепляя защитные функции организма.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain витамин D

Основные источники витамина D:

Солнечный свет: Достаточно 10-15 минут ежедневного пребывания на солнце для стимуляции выработки витамина D в коже.

Питание: Включайте в рацион жирную рыбу (лосось, скумбрия, тунец, сельдь), печень трески, молочные продукты, яичные желтки и обогащённые злаки.

Почему стоит принимать витамин D с хлебом?

Приём витамина D вместе с хлебом, особенно в жидкой форме, помогает смягчить его вкус и улучшить всасывание, особенно если приём происходит во время приёма пищи, содержащей жиры. Витамин D является жирорастворимым, поэтому его усвоение улучшается в присутствии жиров. Идеальные сочетания включают приём витамина D с хлебом и небольшим количеством оливкового масла, гуакамоле или жирной рыбой, такой как лосось, скумбрия и сардины. Для дополнительной поддержки здоровья костей рекомендуется добавлять продукты, богатые витамином K2, например, квашеную капусту и другие ферментированные овощи.

Рекомендации:

Консультация с врачом: Перед началом приёма добавок витамина D важно проконсультироваться со специалистом, чтобы определить необходимую дозировку и избежать возможных побочных эффектов.

Сбалансированное питание: Сочетайте приём витамина D с продуктами, богатыми жирами, для оптимального усвоения.