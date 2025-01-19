Как кусочек хлеба улучшает усвоение витамина D

Знаете ли вы, что приём витамина D с кусочком хлеба может улучшить его усвоение? Витамин D играет ключевую роль в поддержании здоровья костей и иммунной системы, способствуя усвоению кальция и укрепляя защитные функции организма.
Солнечный свет: Достаточно 10-15 минут ежедневного пребывания на солнце для стимуляции выработки витамина D в коже.
Питание: Включайте в рацион жирную рыбу (лосось, скумбрия, тунец, сельдь), печень трески, молочные продукты, яичные желтки и обогащённые злаки.
Приём витамина D вместе с хлебом, особенно в жидкой форме, помогает смягчить его вкус и улучшить всасывание, особенно если приём происходит во время приёма пищи, содержащей жиры. Витамин D является жирорастворимым, поэтому его усвоение улучшается в присутствии жиров. Идеальные сочетания включают приём витамина D с хлебом и небольшим количеством оливкового масла, гуакамоле или жирной рыбой, такой как лосось, скумбрия и сардины. Для дополнительной поддержки здоровья костей рекомендуется добавлять продукты, богатые витамином K2, например, квашеную капусту и другие ферментированные овощи.
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