Почему NASA выбирает спирулину для космических миссий

Знаете ли вы, что спирулина, древняя сине-зелёная водоросль, использовалась ещё ацтеками благодаря своему высокому содержанию питательных веществ? Сегодня она признана Всемирной организацией здравоохранения как "пища тысячелетия" и применяется даже в космических миссиях NASA.
Белки и аминокислоты: Содержит около 60-70% белка, включая все незаменимые аминокислоты, что делает её отличным источником для вегетарианцев и спортсменов.
Витамины и минералы: Обеспечивает организм витаминами группы B, A, C, E, а также минералами, такими как железо, кальций и магний.
Спирулина доступна в виде порошка, таблеток или капсул. Рекомендуемая доза варьируется от 500 мг до 3 г в день, в зависимости от индивидуальных потребностей. Важно проконсультироваться с врачом или диетологом перед началом приёма, особенно для беременных, кормящих женщин и людей с хроническими заболеваниями.
При чрезмерном потреблении спирулина может вызвать желудочно-кишечные расстройства. Также важно выбирать качественные продукты, чтобы избежать загрязнения тяжёлыми металлами.
Спирулина — это мощная пищевая добавка с множеством полезных свойств. Однако важно помнить о возможных побочных эффектах и необходимости консультации с специалистом перед началом приёма.
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