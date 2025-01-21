Грибок на ногтях: что делать, если лечение не помогает

2:39 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Грибковые заболевания ногтей и кожи — проблема, с которой сталкивается множество людей. Хотя в некоторых случаях лечение можно проводить самостоятельно, консультация врача необходима для постановки правильного диагноза и выбора эффективной терапии.

Фото: riversidepodiatry by Anonymous, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Грибок на ногтях

Когда нужно срочно обратиться к врачу

Изменения ногтей

Если вы заметили, что ногти меняют форму, цвет или становятся ломкими, это может быть признаком не только грибка, но и других заболеваний, таких как псориаз, экзема или онихолизис. Только врач способен точно определить причину и назначить корректное лечение.

Сахарный диабет

У пациентов с диабетом риск грибковых инфекций выше из-за проблем с кровообращением и ослабленного иммунитета. Даже небольшие изменения ногтей или кожи требуют немедленной консультации специалиста.

Неэффективность лечения

Если стандартная терапия, назначенная врачом или начатая самостоятельно, не приносит результатов, важно пересмотреть подход. Длительное отсутствие улучшений или ухудшение состояния — повод для повторного визита к дерматологу.

Симптомы воспаления

Болезненность, покраснение, пульсация, отёчность или гнойные выделения требуют немедленного обращения за медицинской помощью.

Как проходит приём у врача

Сбор анамнеза

Врач задаст вопросы о начале симптомов, возможных травмах, изменениях в образе жизни, принимаемых препаратах и сопутствующих заболеваниях.

Осмотр и диагностика

Для подтверждения диагноза могут понадобиться:

Cоскоб или образцы ногтевой пластины.

Лабораторные исследования (микроскопия, ПЦР).

Биохимический анализ крови.

УЗИ сосудов для оценки кровоснабжения.

План лечения

Специалист назначит препараты с учётом тяжести заболевания, возраста пациента и других медицинских условий.

Вопросы, которые стоит задать врачу

Какова причина грибка в моём случае.

Какие препараты мне помогут.

Как мои хронические заболевания могут повлиять на лечение.

Как ускорить выздоровление.

Станут ли ногти такими же, как раньше.

Почему важно своевременно обратиться к врачу

Самодиагностика может быть ошибочной, а промедление — привести к осложнениям: поражению других ногтей, воспалению или необратимым изменениям. Правильный диагноз и своевременное лечение — залог здоровых ногтей и кожи.

Уточнения

Но́гти [unguis (PNA); ungues (JNA, BNA)] - придатки кожи в виде плотных роговых пластинок (гомолог когтей) на тыльной поверхности концов пальцев верхних и нижних конечностей человека и большинства приматов.

