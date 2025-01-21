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Грибок на ногтях: что делать, если лечение не помогает

2:39
Здоровье

Грибковые заболевания ногтей и кожи — проблема, с которой сталкивается множество людей. Хотя в некоторых случаях лечение можно проводить самостоятельно, консультация врача необходима для постановки правильного диагноза и выбора эффективной терапии.

Грибок на ногтях
Фото: riversidepodiatry by Anonymous, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Грибок на ногтях

Когда нужно срочно обратиться к врачу

Изменения ногтей

  • Если вы заметили, что ногти меняют форму, цвет или становятся ломкими, это может быть признаком не только грибка, но и других заболеваний, таких как псориаз, экзема или онихолизис. Только врач способен точно определить причину и назначить корректное лечение.

Сахарный диабет

  • У пациентов с диабетом риск грибковых инфекций выше из-за проблем с кровообращением и ослабленного иммунитета. Даже небольшие изменения ногтей или кожи требуют немедленной консультации специалиста.

Неэффективность лечения

  • Если стандартная терапия, назначенная врачом или начатая самостоятельно, не приносит результатов, важно пересмотреть подход. Длительное отсутствие улучшений или ухудшение состояния — повод для повторного визита к дерматологу.

Симптомы воспаления

  • Болезненность, покраснение, пульсация, отёчность или гнойные выделения требуют немедленного обращения за медицинской помощью.

Как проходит приём у врача

Сбор анамнеза

  • Врач задаст вопросы о начале симптомов, возможных травмах, изменениях в образе жизни, принимаемых препаратах и сопутствующих заболеваниях.

Осмотр и диагностика

Для подтверждения диагноза могут понадобиться:

  • Cоскоб или образцы ногтевой пластины.
  • Лабораторные исследования (микроскопия, ПЦР).
  • Биохимический анализ крови.
  • УЗИ сосудов для оценки кровоснабжения.

План лечения

  • Специалист назначит препараты с учётом тяжести заболевания, возраста пациента и других медицинских условий.

Вопросы, которые стоит задать врачу

  • Какова причина грибка в моём случае.
  • Какие препараты мне помогут.
  • Как мои хронические заболевания могут повлиять на лечение.
  • Как ускорить выздоровление.
  • Станут ли ногти такими же, как раньше.

Почему важно своевременно обратиться к врачу

Самодиагностика может быть ошибочной, а промедление — привести к осложнениям: поражению других ногтей, воспалению или необратимым изменениям. Правильный диагноз и своевременное лечение — залог здоровых ногтей и кожи.

Уточнения

Но́гти [unguis (PNA); ungues (JNA, BNA)] - придатки кожи в виде плотных роговых пластинок (гомолог когтей) на тыльной поверхности концов пальцев верхних и нижних конечностей человека и большинства приматов.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Залесская-Сыч Антонина
Ведущий специалист
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