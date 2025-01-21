Пробиотики и пребиотики: что выбрать для восстановления ЖКТ

3:40 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Микрофлора кишечника играет ключевую роль в поддержании общего здоровья. Но стрессы, неправильное питание, антибиотики и заболевания ЖКТ могут нарушить её баланс. В таких случаях на помощь приходят пробиотики и пребиотики, но как выбрать подходящий препарат?

Фото: freepik is licensed under Public Domain Вздутие живота у девушки

Что такое пробиотики и пребиотики

Пробиотики: это живые микроорганизмы (лактобациллы, бифидобактерии, энтерококки), которые восстанавливают баланс микрофлоры, уменьшая количество патогенных бактерий и увеличивая популяцию полезных.

это живые микроорганизмы (лактобациллы, бифидобактерии, энтерококки), которые восстанавливают баланс микрофлоры, уменьшая количество патогенных бактерий и увеличивая популяцию полезных. Пребиотики: волокнистые вещества (клетчатка, инулин, лактулоза), которые не перевариваются желудком, но служат питательной средой для пробиотиков.

Сочетание этих компонентов способствует восстановлению микробиоты и улучшению пищеварения.

Основные виды пробиотиков

Однокомпонентные препараты

Содержат один вид бактерий, например, бифидобактерии или лактобациллы. Подходят для неосложнённого дисбиоза.

Самоэлиминирующиеся антагонисты

Полезные, но не специфичные для ЖКТ микроорганизмы, которые подавляют патогены.

Гибридные препараты

Содержат несколько видов бактерий или разные штаммы одного микроорганизма. Эффективны при дисбиозе средней тяжести.

Синбиотики

Сочетают пробиотики и пребиотики. Помогают при сложных случаях, таких как антибиотикотерапия, гастрит или аллергии.

Комбинированные препараты

Содержат несколько видов пробиотических микроорганизмов. Эффективны при хроническом дисбиозе.

ТОП-10 эффективных пробиотиков

Бифидумбактерин: подходит для любого возраста, эффективен при колитах и энтероколитах.

подходит для любого возраста, эффективен при колитах и энтероколитах. Аципол: устраняет дисбиоз на фоне инфекций ЖКТ.

устраняет дисбиоз на фоне инфекций ЖКТ. Хилак Форте: помогает при гастрите, колите, диспепсии.

помогает при гастрите, колите, диспепсии. Нормобакт L : сочетает лактобактерии и пребиотики, подходит детям и взрослым.

: сочетает лактобактерии и пребиотики, подходит детям и взрослым. Линекс: универсален для восстановления микрофлоры.

универсален для восстановления микрофлоры. Бифилар: улучшает пищеварение и поддерживает баланс микробиоты.

улучшает пищеварение и поддерживает баланс микробиоты. Бактисубтил: борется с инфекционной диареей.

борется с инфекционной диареей. Флорин форте: оказывает противодиарейное и иммуномодулирующее действие.

оказывает противодиарейное и иммуномодулирующее действие. Бификол: восстановление микрофлоры после инфекций.

восстановление микрофлоры после инфекций. Бак-Сет Форте: содержит 14 видов пробиотиков, подходит для комплексного лечения.

Как выбрать пробиотик

При диарее: подойдут Энтерол или Линекс.

подойдут Энтерол или Линекс. Для детей: выбирайте препараты с пометкой "бэби", например, Бифиформ Бэби.

выбирайте препараты с пометкой "бэби", например, Бифиформ Бэби. Для пожилых: синбиотики, такие как Бифидумбактерин или Хилак Форте, помогут восстановить микрофлору и предотвратить запоры.

Форма выпуска

Капли: для грудничков.

для грудничков. Суспензии и сиропы : для дошкольников.

: для дошкольников. Таблетки и капсулы: для взрослых и подростков.

Полезные советы

Обратитесь к врачу: для точного подбора препарата лучше сдать анализы.

для точного подбора препарата лучше сдать анализы. Следите за составом: препараты с добавлением пребиотиков действуют эффективнее.

препараты с добавлением пребиотиков действуют эффективнее. Не занимайтесь самолечением: даже безвредные пробиотики могут быть неэффективны без правильного диагноза.

Заключение

Восстановление микрофлоры — это комплексный процесс, требующий грамотного подхода. Пробиотики и пребиотики играют ключевую роль, но выбор препарата зависит от индивидуальных особенностей и состояния здоровья.

Уточнения

Пробио́тики — живые микроорганизмы, приносящие пользу хозяину при введении в адекватных количествах.

