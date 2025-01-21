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Скрытая причина плохого настроения, о которой никто не говорит

2:28
Здоровье

Порой плохое настроение кажется беспричинным. Однако одним из скрытых факторов, влияющих на наше психоэмоциональное состояние, может быть дефицит железа в организме. Разберёмся, почему это происходит и как исправить ситуацию.

Грустная девушка в наушниках
Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Грустная девушка в наушниках

Как железо связано с настроением

Основным показателем уровня железа в организме является ферритин — белковое соединение, которое указывает на наличие или отсутствие железодефицита, известного как анемия.

В исследовании, проведённом Международным институтом психосоматического здоровья, выяснилось, что 47% людей с угнетённым состоянием имеют пониженный уровень ферритина. Всё больше учёных подтверждают связь между недостатком железа и расстройствами настроения.

Железо участвует в синтезе дофамина — нейромедиатора, который влияет на наше настроение и интеллект. При его нехватке человек может становиться раздражительным, апатичным, а в тяжёлых случаях — склонным к депрессии.

Другие признаки нехватки железа

Дефицит железа сказывается не только на психоэмоциональном состоянии. Среди основных симптомов:

  • Головные боли и головокружения.
  • Хроническая усталость.
  • Ломкость волос и ногтей.
  • Проблемы с ЖКТ и полостью рта.
  • Боли в сердце.
  • Нарушения менструального цикла у женщин.

Эти признаки могут быть сигналом к тому, что организму не хватает железа.

Как справиться с дефицитом железа

Для восстановления уровня железа необходим комплексный подход.

  • Обратитесь к специалистам: важно проконсультироваться с эндокринологом и психологом, чтобы определить причину дефицита.
  • Сбалансируйте питание: употребляйте продукты, богатые железом: говядину, печень, зелёные листовые овощи, орехи.
  • Принимайте препараты: если дефицит подтверждён анализами, врач может назначить железосодержащие препараты.
  • Когнитивная терапия: для восстановления эмоционального состояния может понадобиться помощь психолога.

Вывод

Уровень железа оказывает прямое влияние на наше настроение и общее состояние. Своевременное выявление и лечение дефицита помогут не только справиться с плохим самочувствием, но и предотвратить более серьёзные последствия для здоровья.

Уточнения

Настрое́ние - достаточно продолжительный эмоциональный процесс невысокой интенсивности, образующий эмоциональный фон для протекающих психических процессов.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Шипилова Мария
Занимается приемом пациентов и психологическими консультациями.
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