Скрытая причина плохого настроения, о которой никто не говорит

2:28 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Порой плохое настроение кажется беспричинным. Однако одним из скрытых факторов, влияющих на наше психоэмоциональное состояние, может быть дефицит железа в организме. Разберёмся, почему это происходит и как исправить ситуацию.

Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Грустная девушка в наушниках

Как железо связано с настроением

Основным показателем уровня железа в организме является ферритин — белковое соединение, которое указывает на наличие или отсутствие железодефицита, известного как анемия.

В исследовании, проведённом Международным институтом психосоматического здоровья, выяснилось, что 47% людей с угнетённым состоянием имеют пониженный уровень ферритина. Всё больше учёных подтверждают связь между недостатком железа и расстройствами настроения.

Железо участвует в синтезе дофамина — нейромедиатора, который влияет на наше настроение и интеллект. При его нехватке человек может становиться раздражительным, апатичным, а в тяжёлых случаях — склонным к депрессии.

Другие признаки нехватки железа

Дефицит железа сказывается не только на психоэмоциональном состоянии. Среди основных симптомов:

Головные боли и головокружения.

Хроническая усталость.

Ломкость волос и ногтей.

Проблемы с ЖКТ и полостью рта.

Боли в сердце.

Нарушения менструального цикла у женщин.

Эти признаки могут быть сигналом к тому, что организму не хватает железа.

Как справиться с дефицитом железа

Для восстановления уровня железа необходим комплексный подход.

Обратитесь к специалистам : важно проконсультироваться с эндокринологом и психологом, чтобы определить причину дефицита.

: важно проконсультироваться с эндокринологом и психологом, чтобы определить причину дефицита. Сбалансируйте питание: употребляйте продукты, богатые железом: говядину, печень, зелёные листовые овощи, орехи.

употребляйте продукты, богатые железом: говядину, печень, зелёные листовые овощи, орехи. Принимайте препараты: если дефицит подтверждён анализами, врач может назначить железосодержащие препараты.

если дефицит подтверждён анализами, врач может назначить железосодержащие препараты. Когнитивная терапия: для восстановления эмоционального состояния может понадобиться помощь психолога.

Вывод

Уровень железа оказывает прямое влияние на наше настроение и общее состояние. Своевременное выявление и лечение дефицита помогут не только справиться с плохим самочувствием, но и предотвратить более серьёзные последствия для здоровья.

Уточнения

Настрое́ние - достаточно продолжительный эмоциональный процесс невысокой интенсивности, образующий эмоциональный фон для протекающих психических процессов.

