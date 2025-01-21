Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Быстро и вкусно! Рецепт приготовления нежной творожной запеканки
Как ведет себя кошка, у которой есть глисты? Эти признаки должны вас насторожить
Ускоряем прорастание пеларгонии: эффективные методы для цветоводов
Впервые в истории за пределами Земли нашли дождевые облака
Ленивые хозяйки пользуются этим странным лайфхаком, но он работает
Как безопасно передвигаться по Индии: советы для туристов
Что нужно для аквариума: создаем комфортный дом для рыбок
Простое решение для забитых форсунок: лайфхак в бардачке
Что пить нельзя, если хотите сохранить волосы

Что будет, если ходить с выпавшей пломбой, и почему важно действовать быстро

2:59
Здоровье

Срок службы пломб ограничен: со временем они изнашиваются и выпадают. Но как долго можно откладывать визит к стоматологу? Разберёмся, что делать при выпадении пломбы и какие последствия могут возникнуть, если не обратиться к врачу вовремя.

Девушка на приёме у стоматолога
Фото: freepik.com by senivpetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка на приёме у стоматолога

Сколько можно ходить с выпавшей пломбой

Если зуб живой

Когда из зуба не удаляли пульпу, пломбу нужно срочно заменить. Без защиты пульпа оказывается прикрытой лишь мягким дентином, который быстро разрушается. Бактерии проникают в зуб, вызывая воспаление — сначала пульпит, затем периодонтит. Это может сопровождаться сильной болью и значительно усложнит лечение.

Если каналы запломбированы

Если пломба выпадет из депульпированного зуба, это тоже опасно. Бактерии могут проникнуть в ткани челюсти, что приведёт к воспалению и разрушению зубной коронки. Даже если зуб не болит, откладывать визит к стоматологу нежелательно.

Почему важно не затягивать

  • Маленькая пломба: если она была на поверхности зуба, а кариес неглубокий, кратковременное отсутствие пломбы не принесёт серьёзного вреда.
  • Большая пломба: при её выпадении зуб становится хрупким, рискует раскрошиться или расколоться.

Отсутствие пломбы приводит к скоплению остатков пищи, что провоцирует повторный кариес, пульпит и периодонтит. Чем дольше игнорировать проблему, тем дороже и сложнее будет лечение.

Что нельзя делать

  • Самостоятельно закрывать отверстие: нельзя использовать вату, бинт или подручные материалы — они нестерильны, а волокна могут застрять в зубе, усугубив воспаление.
  • Чистить зуб щёткой: это может повредить хрупкие ткани зуба. Лучше полоскать рот после еды, чтобы удалить остатки пищи.

Как предотвратить выпадение пломбы

  • Выбор качественных материалов: фотополимерные пломбы служат до 20 лет, в отличие от композитных, рассчитанных на 3-5 лет.
  • Регулярные осмотры: людям с пломбами рекомендуется посещать стоматолога 2-3 раза в год для проверки их состояния.
  • Избегайте травмирующих факторов: твёрдые продукты, такие как орехи или семечки, могут нарушить соединение пломбы с зубом.
  • Отбеливание: оно снижает прочность соединения пломбировочного материала с зубной тканью, поэтому его следует избегать при наличии пломб.
  • Установка коронок: для больших пломб, особенно на депульпированных зубах, предпочтительнее сразу ставить коронку.

Заключение

Выпавшая пломба — это сигнал о том, что зубу нужна помощь. Без своевременного лечения можно столкнуться с пульпитом, разрушением зуба и необходимостью установки импланта. Лучше заменить пломбу сразу, чем устранять последствия её отсутствия.

Уточнения

Пло́мба в стоматологии — материал, используемый для заполнения полости в зубе, образовавшейся после лечения кариеса или в результате механического или иного повреждения зуба.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Макарова Татьяна
Проводит все виды терапевтического лечения зубов: эстетическая реставрация, эндодонтическое лечение, отбеливание зубов, профессиональная гигиена, консервативное лечение заболеваний пародонта и слизистой полости рта, лечебные аппликации, инъекционная терапия, аппарат Vektor.
Обсудить
Сейчас читают
3×3 – 3 ÷ 3 + 3: математическая задача, которую могут решить только гении
Общество
3×3 – 3 ÷ 3 + 3: математическая задача, которую могут решить только гении Аудио 
Чулпан Хаматова откровенно высказалась о возвращении в Россию
Шоу-бизнес
Чулпан Хаматова откровенно высказалась о возвращении в Россию Аудио 
Устали от обычных макарон на ужин? Удивите семью вкусной запеканкой
Еда и рецепты
Устали от обычных макарон на ужин? Удивите семью вкусной запеканкой
Популярное
Чулпан Хаматова откровенно высказалась о возвращении в Россию: я скучаю, но не могу вернуться

После начала спецоперации на Украине Чулпан Хаматова покинула Россию и переехала в Латвию.

Чулпан Хаматова откровенно высказалась о возвращении в Россию: я скучаю, но не могу вернуться
Павел Прилучный заявил, что сын Тимофей ему надоел
Павел Прилучный заявил, что сын Тимофей ему надоел
Лебедев заявил, что праздничным оформлением метро в Москве занимались враги
3×3 – 3 ÷ 3 + 3: математическая задача, которую могут решить только гении
О барышнях писал много, но обращаться с ними не умел: интереснейшие факты о Тургеневе Сергей Лебедев Трамп слаб, чтобы указывать России, какой мир ей нужен Любовь Степушова Сводка с фронта: Зеленский требует от Сырского наступления, Трамп заходит в Белый дом Дмитрий Плотников
Свадьба Брэда Питта с Инес де Рамон отложена из-за Анджелины Джоли. Невеста не хочет платить за его ошибки
Устали от обычных макарон на ужин? Удивите семью вкусной запеканкой
Чем подкормить чеснок, чтобы он был крупным и не пожелтел? Секреты богатого урожая
Чем подкормить чеснок, чтобы он был крупным и не пожелтел? Секреты богатого урожая
Последние материалы
Как подготовить собаку к визиту к ветеринару? Важные правила, которые нужно учитывать владельцам
Как быстро приготовить свеклу в микроволновке? Вам понадобится всего 10 минут
Как сушка на батарее влияет на ваш дом и здоровье
Скрытая причина плохого настроения, о которой никто не говорит
Почему возникает изжога и из-за каких продуктов?
Ошибки в уходе за волосами, которые делают их ломкими
Рецепт нежного шоколадного кекса с творожной начинкой
Кабачки под угрозой: как не допустить гниения урожая
Можно ли превратить жир в мышцы? Ответ эксперта тебя удивит!
Туризм на Бали: как новые ограничения изменят ситуацию с отелями
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.