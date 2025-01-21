Что будет, если ходить с выпавшей пломбой, и почему важно действовать быстро

2:59 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Срок службы пломб ограничен: со временем они изнашиваются и выпадают. Но как долго можно откладывать визит к стоматологу? Разберёмся, что делать при выпадении пломбы и какие последствия могут возникнуть, если не обратиться к врачу вовремя.

Фото: freepik.com by senivpetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка на приёме у стоматолога

Сколько можно ходить с выпавшей пломбой

Если зуб живой

Когда из зуба не удаляли пульпу, пломбу нужно срочно заменить. Без защиты пульпа оказывается прикрытой лишь мягким дентином, который быстро разрушается. Бактерии проникают в зуб, вызывая воспаление — сначала пульпит, затем периодонтит. Это может сопровождаться сильной болью и значительно усложнит лечение.

Если каналы запломбированы

Если пломба выпадет из депульпированного зуба, это тоже опасно. Бактерии могут проникнуть в ткани челюсти, что приведёт к воспалению и разрушению зубной коронки. Даже если зуб не болит, откладывать визит к стоматологу нежелательно.

Почему важно не затягивать

Маленькая пломба: если она была на поверхности зуба, а кариес неглубокий, кратковременное отсутствие пломбы не принесёт серьёзного вреда.

если она была на поверхности зуба, а кариес неглубокий, кратковременное отсутствие пломбы не принесёт серьёзного вреда. Большая пломба: при её выпадении зуб становится хрупким, рискует раскрошиться или расколоться.

Отсутствие пломбы приводит к скоплению остатков пищи, что провоцирует повторный кариес, пульпит и периодонтит. Чем дольше игнорировать проблему, тем дороже и сложнее будет лечение.

Что нельзя делать

Самостоятельно закрывать отверстие: нельзя использовать вату, бинт или подручные материалы — они нестерильны, а волокна могут застрять в зубе, усугубив воспаление.

нельзя использовать вату, бинт или подручные материалы — они нестерильны, а волокна могут застрять в зубе, усугубив воспаление. Чистить зуб щёткой: это может повредить хрупкие ткани зуба. Лучше полоскать рот после еды, чтобы удалить остатки пищи.

Как предотвратить выпадение пломбы

Выбор качественных материалов: фотополимерные пломбы служат до 20 лет, в отличие от композитных, рассчитанных на 3-5 лет.

фотополимерные пломбы служат до 20 лет, в отличие от композитных, рассчитанных на 3-5 лет. Регулярные осмотры: людям с пломбами рекомендуется посещать стоматолога 2-3 раза в год для проверки их состояния.

людям с пломбами рекомендуется посещать стоматолога 2-3 раза в год для проверки их состояния. Избегайте травмирующих факторов: твёрдые продукты, такие как орехи или семечки, могут нарушить соединение пломбы с зубом.

твёрдые продукты, такие как орехи или семечки, могут нарушить соединение пломбы с зубом. Отбеливание: оно снижает прочность соединения пломбировочного материала с зубной тканью, поэтому его следует избегать при наличии пломб.

оно снижает прочность соединения пломбировочного материала с зубной тканью, поэтому его следует избегать при наличии пломб. Установка коронок: для больших пломб, особенно на депульпированных зубах, предпочтительнее сразу ставить коронку.

Заключение

Выпавшая пломба — это сигнал о том, что зубу нужна помощь. Без своевременного лечения можно столкнуться с пульпитом, разрушением зуба и необходимостью установки импланта. Лучше заменить пломбу сразу, чем устранять последствия её отсутствия.

Уточнения

Пло́мба в стоматологии — материал, используемый для заполнения полости в зубе, образовавшейся после лечения кариеса или в результате механического или иного повреждения зуба.

