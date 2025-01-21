Оттенок улыбки: как добиться идеального цвета

3:05 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Задумываетесь о белоснежной улыбке? Для этого есть два основных метода: профессиональная чистка зубов и отбеливание. Однако эти процедуры сильно различаются по результату, методике и цене. Разберём, как правильно выбрать подходящий способ.

Фото: https://www.freepik.com Девушка

Профессиональная чистка: виды и особенности

Профессиональная чистка устраняет налёт и зубной камень, улучшая внешний вид зубов и снижая риск кариеса и пародонтоза. Цвет эмали становится светлее, но остаётся в пределах природного оттенка, который у большинства людей имеет желтоватый, коричневатый или серый подтон.

Методы чистки

Ультразвуковая: ультразвук разрушает твёрдые отложения и пигментный налёт.

ультразвук разрушает твёрдые отложения и пигментный налёт. Air Flow: смесь воды и абразива мягко очищает эмаль. Не подходит при воспалениях во рту или астме.

смесь воды и абразива мягко очищает эмаль. Не подходит при воспалениях во рту или астме. Vector: сочетает ультразвук и гидроксиапатит, снижая чувствительность зубов.

После чистки эмаль полируют, чтобы предотвратить накопление налёта. Процедура безболезненна, возможна лёгкая кровоточивость десен, которая быстро проходит.

Отбеливание: как это работает

Отбеливание меняет природный цвет зубов, разрушая пигменты в эмали, что делает зубы более белыми, но хрупкими.

Виды отбеливания

Химическое: используется гель с пероксидом водорода.

используется гель с пероксидом водорода. Лазерное: активирует гель с перекисью водорода при помощи лазера.

активирует гель с перекисью водорода при помощи лазера. Фотоотбеливание: воздействие лампы ускоряет действие отбеливающего состава.

Лазерные и фотоотбеливающие процедуры менее агрессивны благодаря сниженной концентрации перекиси, но эффект схож с химическим.

После отбеливания зубы светлеют на 4-6 тонов. Однако результат сохраняется всего 3-5 месяцев, особенно если не придерживаться диеты и профилактики.

Побочные эффекты и противопоказания

Профессиональная чистка подходит практически всем, кроме пациентов с активным воспалением во рту. Отбеливание же имеет ряд ограничений:

Не рекомендуется при беременности, диабете, онкологии.

Противопоказано при чувствительных зубах, наличии пломб и коронок в зоне улыбки.

Возможны побочные эффекты: чувствительность зубов, ожоги десен, риск кариеса под пломбами.

Чистка или отбеливание: что выбрать

Чистка: безопасна, безболезненна, улучшает здоровье полости рта, но не меняет природный цвет.

Отбеливание: даёт быстрый результат, но более дорогое и рискованное.

Важно запомнить

Профессиональная чистка полезна и безопасна, её регулярное проведение — основа здоровой улыбки.

Отбеливание делает зубы белее, но может повредить эмаль и имеет больше противопоказаний.

Чистка дешевле, но ограничена восстановлением естественного цвета зубов.

Уточнения

Отбеливание зубов – стоматологическая процедура изменения оттенка зубной эмали. Отбеливание зубов относится к области косметической стоматологии и имеет ряд сторонников и противников.

