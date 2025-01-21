Оттенок улыбки: как добиться идеального цвета

Задумываетесь о белоснежной улыбке? Для этого есть два основных метода: профессиональная чистка зубов и отбеливание. Однако эти процедуры сильно различаются по результату, методике и цене. Разберём, как правильно выбрать подходящий способ.
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Девушка
Профессиональная чистка: виды и особенности
Профессиональная чистка устраняет налёт и зубной камень, улучшая внешний вид зубов и снижая риск кариеса и пародонтоза. Цвет эмали становится светлее, но остаётся в пределах природного оттенка, который у большинства людей имеет желтоватый, коричневатый или серый подтон.
Методы чистки
Ультразвуковая: ультразвук разрушает твёрдые отложения и пигментный налёт.
Air Flow: смесь воды и абразива мягко очищает эмаль. Не подходит при воспалениях во рту или астме.
Vector: сочетает ультразвук и гидроксиапатит, снижая чувствительность зубов.
После чистки эмаль полируют, чтобы предотвратить накопление налёта. Процедура безболезненна, возможна лёгкая кровоточивость десен, которая быстро проходит.
Отбеливание: как это работает
Отбеливание меняет природный цвет зубов, разрушая пигменты в эмали, что делает зубы более белыми, но хрупкими.
Виды отбеливания
Химическое: используется гель с пероксидом водорода.
Лазерное: активирует гель с перекисью водорода при помощи лазера.
Фотоотбеливание: воздействие лампы ускоряет действие отбеливающего состава.
Лазерные и фотоотбеливающие процедуры менее агрессивны благодаря сниженной концентрации перекиси, но эффект схож с химическим.
После отбеливания зубы светлеют на 4-6 тонов. Однако результат сохраняется всего 3-5 месяцев, особенно если не придерживаться диеты и профилактики.
Побочные эффекты и противопоказания
Профессиональная чистка подходит практически всем, кроме пациентов с активным воспалением во рту. Отбеливание же имеет ряд ограничений:
Не рекомендуется при беременности, диабете, онкологии.
Противопоказано при чувствительных зубах, наличии пломб и коронок в зоне улыбки.