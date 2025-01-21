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Оттенок улыбки: как добиться идеального цвета

3:05
Здоровье

Задумываетесь о белоснежной улыбке? Для этого есть два основных метода: профессиональная чистка зубов и отбеливание. Однако эти процедуры сильно различаются по результату, методике и цене. Разберём, как правильно выбрать подходящий способ.

Девушка
Фото: https://www.freepik.com
Девушка

Профессиональная чистка: виды и особенности

Профессиональная чистка устраняет налёт и зубной камень, улучшая внешний вид зубов и снижая риск кариеса и пародонтоза. Цвет эмали становится светлее, но остаётся в пределах природного оттенка, который у большинства людей имеет желтоватый, коричневатый или серый подтон.

Методы чистки

  • Ультразвуковая: ультразвук разрушает твёрдые отложения и пигментный налёт.
  • Air Flow: смесь воды и абразива мягко очищает эмаль. Не подходит при воспалениях во рту или астме.
  • Vector: сочетает ультразвук и гидроксиапатит, снижая чувствительность зубов.

После чистки эмаль полируют, чтобы предотвратить накопление налёта. Процедура безболезненна, возможна лёгкая кровоточивость десен, которая быстро проходит.

Отбеливание: как это работает

Отбеливание меняет природный цвет зубов, разрушая пигменты в эмали, что делает зубы более белыми, но хрупкими.

Виды отбеливания

  • Химическое: используется гель с пероксидом водорода.
  • Лазерное: активирует гель с перекисью водорода при помощи лазера.
  • Фотоотбеливание: воздействие лампы ускоряет действие отбеливающего состава.

Лазерные и фотоотбеливающие процедуры менее агрессивны благодаря сниженной концентрации перекиси, но эффект схож с химическим.

После отбеливания зубы светлеют на 4-6 тонов. Однако результат сохраняется всего 3-5 месяцев, особенно если не придерживаться диеты и профилактики.

Побочные эффекты и противопоказания

Профессиональная чистка подходит практически всем, кроме пациентов с активным воспалением во рту. Отбеливание же имеет ряд ограничений:

  • Не рекомендуется при беременности, диабете, онкологии.
  • Противопоказано при чувствительных зубах, наличии пломб и коронок в зоне улыбки.
  • Возможны побочные эффекты: чувствительность зубов, ожоги десен, риск кариеса под пломбами.

Чистка или отбеливание: что выбрать

  • Чистка: безопасна, безболезненна, улучшает здоровье полости рта, но не меняет природный цвет.
  • Отбеливание: даёт быстрый результат, но более дорогое и рискованное.

Важно запомнить

  • Профессиональная чистка полезна и безопасна, её регулярное проведение — основа здоровой улыбки.
  • Отбеливание делает зубы белее, но может повредить эмаль и имеет больше противопоказаний.
  • Чистка дешевле, но ограничена восстановлением естественного цвета зубов.

Уточнения

Отбеливание зубов – стоматологическая процедура изменения оттенка зубной эмали. Отбеливание зубов относится к области косметической стоматологии и имеет ряд сторонников и противников.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Паниченко Анна
Занимается диагностикой и лечением доброкачественных и злокачественных новообразований молочных желез, проводит пункционную биопсию узловых образований.
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