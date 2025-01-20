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Учёные доказали, что риск развития деменции связан с образом мыслей человека

1:15
Здоровье

Учёные Института здоровья мозга и нейрореабилитации имени Гуттмана в Барселоне провели исследование, во время которого изучали тысячу мужчин и женщин среднего и старшего возраста. Исследователи сопоставляли образ мыслей этих людей и выяснили, что негативный настрой может привести к деменции.

Огюст Роден, "Мыслитель"
Фото: flickr.com by Jean-David & Anne-Laure, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Огюст Роден, "Мыслитель"

Все участники были разделены на три группы. В первую группу попали люди с позитивным мышлением, у которых были цели и стремления, во второй группе были испытуемые со средним уровнем тревоги и стресса, и в третьей — пессимисты с крайне негативным мышлением, склонные к депрессиям. При этом у людей во всех трёх группах не было когнитивных нарушений.

Учёные измеряли кору головного мозга каждого участника и сделали вывод, что именно в третьей группе мужчины и женщины были подвержены риску атрофии мозга, а значит, деменции.

Учёные надеются, что это исследование позволит в дальнейшем разработать специальную психотерапевтическую программу, чтобы помочь пожилым людям обрести внутреннюю гармонию и начать более позитивно мыслить. Это будет большим шагом в борьбе с деменцией во всём мире.

Уточнения

Деме́нция (лат. dementia — безумие) — приобретённое слабоумие, стойкое снижение познавательной деятельности с утратой в той или иной степени ранее усвоенных знаний и практических навыков и затруднением или невозможностью приобретения новых.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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