Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Продукты, которые убьют вашего попугая: будьте осторожны
Простой способ уничтожить садовых вредителей без химии — используйте ботву
Помидоры разного цвета: какие выбрать для здоровья
Как вырастить комнатные нарциссы? Правила ухода за цветком
Государство берёт под контроль онлайн-платформу Мой спорт
Почему стресс способствует увеличению веса?
Правила употребления фиников для тех, кто хочет похудеть
Осьминог Туркета и его вклад в науку о климате
Как сохранить вещи красивыми и ухоженными: 5 советов по стирке

Дементия у пожилых: что важно знать, чтобы замедлить прогресс болезни

2:22
Здоровье

Лечение старческой деменции и других заболеваний пожилых людей требует особого внимания. В этом возрасте организм испытывает значительное ослабление всех функций, что приводит к ухудшению самочувствия и повышенному риску хронических заболеваний. С возрастом ослабляется иммунитет, активность снижается, а заболевания переходят в хроническую форму. Зачастую приходится лечить не только суставы и сердце, но и восстанавливать здоровье желудочно-кишечного тракта и нервной системы.

Старость... (2520184583)
Фото: commons.wikimedia.org by skhakirov from Donetsk, Ukraine, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Старость... (2520184583)

Одним из самых распространенных заболеваний среди пожилых людей является старческая деменция. Это нарушение когнитивных функций, которое не всегда можно полностью излечить, но при грамотном подходе к терапии, можно замедлить прогрессирование болезни и улучшить качество жизни пациента.

Причины деменции могут быть разнообразными

Это и болезнь Альцгеймера, и атеросклероз сосудов, и инфекционные заболевания, такие как менингит или энцефалит, а также травмы головы и онкологические заболевания мозга. Важно своевременно выявлять эти причины, чтобы подобрать адекватное лечение и избежать осложнений.

Деменция проявляется по-разному

На ранних стадиях пожилые люди могут еще справляться с бытовыми задачами, но с течением времени эти способности ухудшаются. На стадии умеренной деменции теряется способность ориентироваться в пространстве, а на тяжелой стадии пациент становится полностью зависимым от окружающих. Важно, чтобы близкие помогали больным, поддерживали их, и оказывали медицинскую помощь.

Терапия старческой деменции включает в себя как медикаментозное лечение, так и не медикаментозные методы, такие как улучшение кровообращения, витаминотерапия и тренировки для поддержания памяти. Важную роль играет внимание со стороны семьи, ведь общение с близкими помогает поддерживать когнитивные функции на должном уровне.

В любом случае, лечение деменции требует комплексного подхода, включая диагностику, коррекцию симптомов и внимание к состоянию пациента. Это сложный и длительный процесс, но при своевременном вмешательстве можно значительно улучшить качество жизни пожилого человека.

Уточнения

Деме́нция (лат. dementia — безумие) — приобретённое слабоумие, стойкое снижение познавательной деятельности с утратой в той или иной степени ранее усвоенных знаний и практических навыков и затруднением или невозможностью приобретения новых.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
Обсудить
Сейчас читают
На вашей стиралке тоже есть кнопка, которая превратит её в сушилку
Недвижимость
На вашей стиралке тоже есть кнопка, которая превратит её в сушилку Аудио 
Человечество вымирает — названа страна, способная потерять 96% населения
Мир. Новости мира
Человечество вымирает — названа страна, способная потерять 96% населения Аудио 
Чулпан Хаматова откровенно высказалась о возвращении в Россию
Шоу-бизнес
Чулпан Хаматова откровенно высказалась о возвращении в Россию Аудио 
Популярное
Чулпан Хаматова откровенно высказалась о возвращении в Россию: я скучаю, но не могу вернуться

После начала спецоперации на Украине Чулпан Хаматова покинула Россию и переехала в Латвию.

Чулпан Хаматова откровенно высказалась о возвращении в Россию: я скучаю, но не могу вернуться
Лебедев заявил, что праздничным оформлением метро в Москве занимались враги
Лебедев заявил, что праздничным оформлением метро в Москве занимались враги
3×3 – 3 ÷ 3 + 3: математическая задача, которую могут решить только гении
Свадьба Брэда Питта с Инес де Рамон отложена из-за Анджелины Джоли. Невеста не хочет платить за его ошибки
О барышнях писал много, но обращаться с ними не умел: интереснейшие факты о Тургеневе Сергей Лебедев Трамп слаб, чтобы указывать России, какой мир ей нужен Любовь Степушова Сводка с фронта: Зеленский требует от Сырского наступления, Трамп заходит в Белый дом Дмитрий Плотников
Устали от обычных макарон на ужин? Удивите семью вкусной запеканкой
Чем подкормить чеснок, чтобы он был крупным и не пожелтел? Секреты богатого урожая
Павел Прилучный заявил, что сын Тимофей ему надоел
Павел Прилучный заявил, что сын Тимофей ему надоел
Последние материалы
Секреты борьбы с целлюлитом: как улучшить состояние кожи в домашних условиях
В каких консервах скрывается смертельная угроза
Водители не знали: простое правило продлит жизнь кондиционеру
В Молдавии затраты на закупку электроэнергии увеличились
Признаки болезней щитовидной железы: что должен знать каждый
Почему собака каждый вечер в 8 часов вечера забивается в угол комнаты и смотрит в стену
Тысячелетние тайны аборигенов: загадочные сооружения Австралии
Как почистить диван от пятен? Простые хитрости, которые следует знать
Как получить богатый урожай сочной и вкусной свеклы? Раскрыты главные секреты
Как украсить участок стильной альпийской горкой
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.