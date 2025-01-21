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Изменения в мозге при болезни Альцгеймера: как это влияет на поведение

3:24
Здоровье

Болезнь Альцгеймера — это нейродегенеративное заболевание, которое затрагивает в основном пожилых людей. При этой болезни происходит разрушение связей между нервными клетками, что ведет к нарушению когнитивных функций, снижению активности и психическим расстройствам. На ранних стадиях болезни пациентам требуется помощь и внимание близких. В более тяжелых случаях необходимо обратиться в специализированные учреждения.

Что такое болезнь Альцгеймера

Эта болезнь разрушает нейронные связи, что способствует развитию деменции. Амилоидные бляшки, образующиеся на стенках сосудов, приводят к необратимым изменениям в мозге, ухудшая память, способность ориентироваться в пространстве и координацию движений. С развитием болезни на физические симптомы накладываются психоэмоциональные расстройства, такие как апатия и депрессия. В конечном итоге человек становится полностью зависим от окружающих.

Причины болезни

Точные причины болезни Альцгеймера до сих пор не ясны, но предполагаются несколько факторов риска:

  • Генетическая предрасположенность
  • Нарушения кровообращения
  • Черепно-мозговые травмы
  • Низкий уровень активности
  • Высокий сахар в крови и частые стрессы

Особое внимание стоит уделить тому, что симптомы болезни часто проявляются у женщин чаще, чем у мужчин.

Признаки болезни Альцгеймера

На начальных стадиях болезнь Альцгеймера проявляется забывчивостью, рассеянностью и трудностью в логическом мышлении. С возрастом ухудшаются память и способность усваивать новую информацию. Часто нарушается ориентация во времени и пространстве, что требует вмешательства специалистов.

По мере развития болезни симптомы усиливаются, человек теряет способность обслуживать себя, а на поздних стадиях развивается деменция. Больной может испытывать галлюцинации и бред, его моторика сильно ограничена, что может привести к пролежням и язвам.

Диагностика и лечение

Постановка диагноза сложна, так как симптомы болезни могут напоминать другие неврологические расстройства. Для диагностики проводят физикальный осмотр, психоневрологические тесты и используют такие методы, как томография и энцефалография. Важно начать лечение на ранних стадиях, когда препараты еще могут замедлить прогрессирование болезни.

Лечение болезни Альцгеймера направлено на улучшение кровообращения в мозге, стимуляцию образования новых нейронных связей. На данный момент болезнь невозможно вылечить полностью, но поддерживающая терапия может существенно улучшить качество жизни пациентов и замедлить развитие болезни.

Правила ухода за больными

Для людей с болезнью Альцгеймера важен правильный уход, который включает:

  • Подписи на предметах в комнате пациента
  • Простой режим дня и занятия, интересующие пациента
  • Четкие инструкции по использованию бытовой техники
  • Защита от опасных предметов в доме

Главное в общении с такими людьми — избегать агрессии и физического воздействия, а также не выполнять все задачи за пациента, чтобы сохранить его навыки.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Хрипунов Александр
Специализируется на лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата, хронических нарушений мозгового кровообращения (головокружения системные и несистемные, снижение памяти, головные боли), последствий перенесенных ОНМК (острое нарушение мозгового кровообращения), ЧМТ (черепно-мозговая травма), полиневропатий различного генеза
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