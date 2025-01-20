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Дислексия: как распознать, что вызывает и как с этим справиться

4:13
Здоровье

Дислексия — это специфическая особенность восприятия, из-за которой люди испытывают трудности с чтением, письмом и обработкой текстовой информации. Проблема затрагивает около 5% населения планеты и может наблюдаться у детей и взрослых, не влияя на общий уровень интеллекта.

Встревоженная девушка
Фото: flickr.com by Flickr user CollegeDegrees360, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Встревоженная девушка

Что такое дислексия

Дислексия характеризуется нарушением процессов обработки текста, что затрудняет понимание слов, правильное произношение и запоминание. Она включает:

  • Дислексия: сложности с чтением.
  • Дисграфия: трудности с письмом.
  • Дизорфография: неспособность усваивать правила орфографии.
  • Дискалькулия: нарушение навыков счета и математических операций.

Эти особенности не связаны с ленью, воспитанием или уровнем интеллекта. Среди известных дислектиков такие личности, как Альберт Эйнштейн, Стивен Спилберг и Дженнифер Энистон.

Причины дислексии

На развитие дислексии влияют нейробиологические и наследственные факторы. Основные причины:

  • Генетическая предрасположенность: до 80% случаев связаны с наследственностью.
  • Нарушения внутриутробного развития: гипоксия, инфекции, употребление алкоголя и курение во время беременности.
  • Особенности мозга: неверная обработка зрительной информации, проблемы с вербальной памятью и фонематическим восприятием.

Признаки дислексии

У детей

  • Медленное и угаданное чтение.
  • Перестановка букв и слов (например, "вишня" становится "лишня").
  • Трудности с запоминанием новых слов.
  • Проблемы с фонематическим восприятием звуков (путают "б" и "п", "в" и "ф").

У взрослых

  • Трудности с составлением текстов и письменной речью.
  • Ошибки в именах и названиях.
  • Проблемы с запоминанием паролей, дат и номеров телефонов.
  • Избегание чтения и склонность уставать при обработке текстов.

Виды дислексии

  • Фонематическая: трудности с различением звуков и их последовательностью.
  • Семантическая: человек читает механически, но не понимает смысла текста.
  • Аграмматическая: трудности с согласованием слов в предложении.
  • Мнестическая: сложности с запоминанием связи между буквами и звуками.
  • Оптическая: путаница букв, зеркальное чтение.
  • Тактильная: нарушение чтения шрифтом Брайля у незрячих людей.

Диагностика дислексии

Для постановки диагноза необходима комплексная работа специалистов:

  • Логопед оценивает звуковое восприятие, словарный запас и связность речи.
  • Нейропсихолог проверяет функции памяти, внимания и зрительного восприятия.
  • Невролог исключает сопутствующие заболевания, такие как синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ).

Используются такие методы, как корректурные пробы, тесты на фонематическое восприятие, а также ЭЭГ для оценки работы мозга.

Методы коррекции дислексии

Дислексию нельзя вылечить, но её проявления можно скорректировать.

Эффективные методы

  • Занятия с логопедом и нейропсихологом. Упражнения развивают навыки чтения и письма.
  • Использование специальных материалов: адаптированные учебники, шрифты для дислектиков, приложения.
  • Создание комфортной учебной среды: больше времени на выполнение заданий, использование аудио и видео материалов.

Рекомендации родителям и учителям

  • Разрешать использовать диктофоны для записи уроков.
  • Читать вслух и обсуждать прочитанное.
  • Предлагать нестандартные форматы выполнения заданий (проекты, презентации).

Заключение

Дислексия — это не приговор, а особенность восприятия. Люди с этим диагнозом могут добиваться высоких успехов, если получают нужную поддержку. Своевременная диагностика, адаптация учебной среды и помощь специалистов помогают людям с дислексией раскрыть свой потенциал.

Уточнения

Дислекси́я (от др.-греч. δυσ- - приставка, означающая нарушение, и λέξις - "слова, речь") — избирательное нарушение способности к овладению навыками чтения и письма при сохранении общей способности к обучению.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Давтян Светлана
Занимается логопедическим обследованием, профилактикой и коррекцией нарушений чтения и письма, звукопроизношения, запуском речи, развитием общей речевой активностью, составлением индивидуальных программ с учетом особенностей ребенка
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