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Почему женщинам важно спать дольше мужчин: научный взгляд на физиологию

Здоровье

Сон — это важная составляющая здоровья, но у женщин потребность в отдыхе выше, чем у мужчин. Исследования показывают, что разница в продолжительности сна составляет в среднем 11 минут, но на самом деле она может быть больше. Рассмотрим, почему это происходит и как женщины могут улучшить качество своего сна.

Сон
Фото: freepik.com by gpointstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сон

Почему женщинам нужно больше сна

  • Гормональные изменения: гормоны существенно влияют на сон, управляя биологическими часами организма. Вот ключевые моменты:
  • Менструация: боли, спазмы и вздутие живота мешают заснуть, повышают усталость и провоцируют сонливость днём.
  • Беременность: гормональные колебания, синдром беспокойных ног, апноэ и боли нарушают сон. После родов эти проблемы могут сохраняться.
  • Менопауза: до 80% женщин в этот период испытывают приливы и ночную потливость, что мешает полноценному отдыху.

Повышенный риск нарушений сна

Женщины чаще страдают от бессонницы, синдрома беспокойных ног и других расстройств сна. Это связано с повышенной тревожностью и склонностью к депрессии, которые негативно сказываются на качестве отдыха.

Дополнительная нагрузка

Согласно исследованиям, женщины выполняют около 75% неоплачиваемого труда: уход за домом, забота о семье и решение медицинских вопросов близких. Такой ритм жизни приводит к хроническому стрессу и недосыпу, увеличивая потребность во сне.

Почему важно высыпаться

Сон не просто даёт организму отдых, но и поддерживает его работу на всех уровнях. Вот основные преимущества:

  • Поддержка здоровья: сон помогает укреплять иммунитет, снижать уровень стресса, регулировать вес и концентрацию.
  • Здоровье сердца: во время сна замедляется сердечный ритм, снижается давление, что предотвращает заболевания сердечно-сосудистой системы.
  • Регуляция гормонов: недостаток сна нарушает гормональный баланс, влияя на метаболизм, аппетит и настроение.

Признаки недостатка сна

Обратите внимание на следующие симптомы, чтобы понять, хватает ли вам сна:

  • Сложности с засыпанием.
  • Частые пробуждения ночью.
  • Просыпание раньше будильника.
  • Плохое настроение, раздражительность.
  • Трудности с концентрацией.

Как улучшить качество сна

Установите режим

  • Старайтесь ложиться и вставать в одно и то же время, даже в выходные.

Расслабьтесь перед сном

  • Избегайте гаджетов за час до сна. Вместо этого займитесь расслабляющими занятиями: чтением, медитацией или прослушиванием музыки.

Боритесь с тревогой

  • Записывайте беспокойные мысли или планы на завтра, чтобы разгрузить ум.

Создайте комфортную среду

  • Поддерживайте прохладу в спальне (18-20 °C), используйте шторы, беруши или белый шум.

Не лежите без сна

  • Если долго не можете уснуть, займитесь чем-то спокойным, а затем вернитесь в постель, когда почувствуете сонливость.

Заключение

Женщинам действительно нужно больше сна из-за физиологических, психологических и социальных факторов. Чтобы сон приносил максимальную пользу, важно следить за его качеством: соблюдать режим, создавать комфортные условия и бороться с тревожностью. Полноценный отдых — это залог здоровья и энергии на каждый день.

Уточнения

Гормо́ны (др.-греч. ὁρμάω - двигаю, побуждаю, привожу в движение) — биологически активные вещества органической природы, вырабатывающиеся в специализированных клетках желёз внутренней секреции (эндокринные железы), поступающие в кровь, связывающиеся с рецепторами клеток-мишеней и оказывающие регулирующее влияние на обмен веществ и физиологические функции.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Шипилова Мария
Занимается приемом пациентов и психологическими консультациями.
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