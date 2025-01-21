Гайморит и его последствия: как избежать тяжелых форм заболевания

3:11 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Гайморит — это воспаление слизистой оболочки гайморовых пазух, которое развивается на фоне инфекций, хронических воспалений носоглотки или заболеваний верхних зубов. Важно понимать, что симптомы и лечение этого заболевания могут сильно варьироваться в зависимости от типа инфекции и стадии заболевания.

Фото: Flickr by Aqua Mechanical, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ нос

Виды гайморита

Гайморит делится на несколько типов в зависимости от формы заболевания:

Острый гайморит: Серозный (без гноя)

Гнойный (с образованием гноя)

Хронический гайморит, включающий: катаральный

Гнойный

Полипозный

Гнойно-полипозный

Каждая из этих форм имеет свои особенности симптоматики и требует разного подхода в лечении.

Симптомы острого гайморита

Острый гайморит часто развивается после ринита, гриппа или ОРВИ. В первые дни симптомы могут быть мягкими: прозрачные выделения из носа, незначительное повышение температуры. Однако если лечение не начать своевременно, процесс может перейти в более тяжелую форму с гнойными выделениями, болями в области носа и лица, а также повышением температуры до 39-40°C.

Признаки гнойного гайморита

Гнойный гайморит проявляется более яркими симптомами:

Сильные боли в области пораженной пазухи

Гнойные выделения из носа

Отеки и покраснение на лице

Потеря обоняния и аппетита

Диагностика в этом случае включает рентгенографию и КТ, которые помогают врачам подтвердить наличие воспаления.

Хронический гайморит: симптомы и причины

Хронический гайморит может протекать без значительного повышения температуры, при этом больной может чувствовать дискомфорт в одной половине лица, иметь проблемы с дыханием и отечность слизистой.

Причинами хронического гайморита могут быть:

Вирусные и бактериальные инфекции, перенесенные ранее

Травмы носа или искривление перегородки

Частые аллергические реакции

Лечение гайморита у взрослых

Острая форма

В случае острого гайморита можно обойтись без прокола, если заболевание не перешло в гнойную стадию. Лечение обычно включает препараты, снимающие отек слизистой, и спреи для облегчения дыхания.

Гнойная форма

Если заболевание перешло в гнойный этап, важно обратиться к врачу. В этом случае назначаются антибиотики, промывания пазух и, при необходимости, прокол, который помогает вывести гной и ускорить процесс выздоровления.

Хронический гайморит

Лечение хронической формы требует комплексного подхода: диагностики с помощью КТ или гаймороскопии и индивидуально подобранной терапии, которая может включать антибиотики, промывания и хирургические методы.

Когда стоит обратиться к врачу

Не стоит откладывать визит к специалисту. Чем раньше начнется лечение, тем меньше шансов на развитие осложнений. Ранняя диагностика и правильно подобранная терапия помогут избежать радикальных методов лечения.

Уточнения

Синуси́т (новолат. sinusitis, от лат. sinus — пазуха и лат. -itis — суффикс, означающий воспаление; синонимы: синуи́т, ри́носинусит) — воспаление слизистой оболочки одной или нескольких придаточных пазух носа.

