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Гайморит и его последствия: как избежать тяжелых форм заболевания

3:11
Здоровье

Гайморит — это воспаление слизистой оболочки гайморовых пазух, которое развивается на фоне инфекций, хронических воспалений носоглотки или заболеваний верхних зубов. Важно понимать, что симптомы и лечение этого заболевания могут сильно варьироваться в зависимости от типа инфекции и стадии заболевания.

нос
Фото: Flickr by Aqua Mechanical, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
нос

Виды гайморита

Гайморит делится на несколько типов в зависимости от формы заболевания:

  • Острый гайморит: Серозный (без гноя)
  • Гнойный (с образованием гноя)
  • Хронический гайморит, включающий: катаральный
  • Гнойный
  • Полипозный
  • Гнойно-полипозный

Каждая из этих форм имеет свои особенности симптоматики и требует разного подхода в лечении.

Симптомы острого гайморита

Острый гайморит часто развивается после ринита, гриппа или ОРВИ. В первые дни симптомы могут быть мягкими: прозрачные выделения из носа, незначительное повышение температуры. Однако если лечение не начать своевременно, процесс может перейти в более тяжелую форму с гнойными выделениями, болями в области носа и лица, а также повышением температуры до 39-40°C.

Признаки гнойного гайморита

Гнойный гайморит проявляется более яркими симптомами:

  • Сильные боли в области пораженной пазухи
  • Гнойные выделения из носа
  • Отеки и покраснение на лице
  • Потеря обоняния и аппетита

Диагностика в этом случае включает рентгенографию и КТ, которые помогают врачам подтвердить наличие воспаления.

Хронический гайморит: симптомы и причины

Хронический гайморит может протекать без значительного повышения температуры, при этом больной может чувствовать дискомфорт в одной половине лица, иметь проблемы с дыханием и отечность слизистой.

Причинами хронического гайморита могут быть:

  • Вирусные и бактериальные инфекции, перенесенные ранее
  • Травмы носа или искривление перегородки
  • Частые аллергические реакции

Лечение гайморита у взрослых

Острая форма

В случае острого гайморита можно обойтись без прокола, если заболевание не перешло в гнойную стадию. Лечение обычно включает препараты, снимающие отек слизистой, и спреи для облегчения дыхания.

Гнойная форма

Если заболевание перешло в гнойный этап, важно обратиться к врачу. В этом случае назначаются антибиотики, промывания пазух и, при необходимости, прокол, который помогает вывести гной и ускорить процесс выздоровления.

Хронический гайморит

Лечение хронической формы требует комплексного подхода: диагностики с помощью КТ или гаймороскопии и индивидуально подобранной терапии, которая может включать антибиотики, промывания и хирургические методы.

Когда стоит обратиться к врачу

Не стоит откладывать визит к специалисту. Чем раньше начнется лечение, тем меньше шансов на развитие осложнений. Ранняя диагностика и правильно подобранная терапия помогут избежать радикальных методов лечения.

Уточнения

Синуси́т (новолат. sinusitis, от лат. sinus — пазуха и лат. -itis — суффикс, означающий воспаление; синонимы: синуи́т, ри́носинусит) — воспаление слизистой оболочки одной или нескольких придаточных пазух носа. 

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Варнель Ольга
Владеет современными технологиями вмешательства на околоносовых структурах носа, выполняет такие операции, как FESS-хирургия, операции на носовой перегородке, удаление полипов, паппилом, доброкачественных образований в полости носа, глотке, лечение храпа (новейшая технология лечения храпа с применением Pillar имплантации) и т.д.
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