Депрессия, алкоголизм, шизофрения: можно ли унаследовать психические расстройства

Психические расстройства могут передаваться по наследству, но не так однозначно, как можно предположить. Наследуется не само заболевание, а предрасположенность к его развитию. На то, проявится ли болезнь, влияют гены и внешние факторы. Разберём наиболее распространённые психические расстройства с наследственной природой.

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Наследственность и психические расстройства

Как это работает

Гены кодируют не само заболевание, а белки, которые влияют на предрасположенность к определённым состояниям. Если в семье есть случаи психических заболеваний, это не означает, что следующие поколения обязательно столкнутся с теми же проблемами.

Расстройства с наследственной предрасположенностью

Депрессия

Депрессия часто наблюдается у членов одной семьи, что указывает на генетический фактор. При этом значительную роль играет среда, в которой растёт человек, и личностные особенности. Исследования показывают, что женщины чаще наследуют предрасположенность к депрессии, особенно по линии бабушек.

Алкоголизм

До 70% людей с алкогольной зависимостью имеют родственников с той же проблемой. Наследуются как ферментативные особенности, влияющие на переносимость алкоголя, так и модели поведения, связанные с употреблением спиртного.

Шизофрения

У людей с биологической предрасположенностью риск развития шизофрении в 10 раз выше, чем у остальных. На развитие заболевания влияют также факторы внешней среды: стресс, жизнь в мегаполисе, употребление наркотиков.

Болезнь Альцгеймера

Наследственные гены делятся на рисковые и детерминирующие. Первые увеличивают вероятность развития болезни, но не гарантируют её, в то время как детерминирующие гены ведут к обязательному заболеванию.

Что важно знать

Не наследуется болезнь, а предрасположенность.

Гены и среда работают вместе. Заболевание может проявиться под воздействием стрессов, образа жизни или других факторов.

Вредные привычки могут быть "унаследованы". Например, склонность снимать стресс алкоголем.

Заключение

Если в вашей семье были случаи психических заболеваний, это не повод для паники. Здоровый образ жизни, работа над стрессоустойчивостью и своевременная помощь специалистов помогут избежать проблем. Помните, наследственность — это не приговор, а лишь вероятность, которой можно управлять.

Уточнения

Депре́ссия (от лат. deprimo "давить (вниз), подавить") — психическое расстройство, основными признаками которого являются сниженное — угнетённое, подавленное, тоскливое, тревожное, боязливое или безразличное — настроение и снижение или утрата способности получать удовольствие (ангедония).

