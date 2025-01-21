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Признаки болезней щитовидной железы: что должен знать каждый

3:08
Здоровье

Заболевания щитовидной железы — частая проблема, особенно среди женщин. Они встречаются в пять раз чаще, чем у мужчин, и порой имеют скрытые симптомы, которые трудно распознать без должного внимания. Чувствуете постоянную усталость, изменения в весе или проблемы с температурой тела? Это может быть сигналом о том, что щитовидная железа не функционирует должным образом.

щитовидная железа
Фото: af.mil by Фото ВВС США / Летчик 1-го класса Райан Конрой is licensed under public_domain
щитовидная железа

Что нужно знать о щитовидной железе

Щитовидная железа расположена на передней части шеи и легко прощупывается. Ее задача — выработка гормонов, которые регулируют множество процессов в организме, включая обмен веществ. Нарушение этой функции может существенно повлиять на ваше состояние.

Причины заболеваний щитовидной железы

Одной из главных причин является наследственность. Женщины имеют более высокую предрасположенность к заболеваниям щитовидной железы, чем мужчины. Однако на развитие заболеваний могут влиять и другие факторы:

  • Инфекции и вирусы
  • Частые стрессы
  • Избыточное пребывание на солнце
  • Неблагоприятные экологические условия

Эти факторы могут спровоцировать генетическую предрасположенность, усиливая риск развития патологий.

Какие болезни могут развиваться

Заболевания щитовидной железы бывают как с гормональными нарушениями, так и без них. Основные типы патологий:

  • Гипертиреоз (гиперфункция) — увеличение активности железы.
  • Гипотиреоз (гипофункция) — снижение активности.
  • Различные виды зобов (узловые, диффузные).
  • Новообразования (доброкачественные и злокачественные).

Симптомы, на которые стоит обратить внимание

Симптомы могут быть разнообразными, но их сложно сразу связать с проблемами с щитовидной железой. Вот некоторые из них:

  • Постоянная усталость и слабость
  • Проблемы с весом (необъяснимое увеличение или потеря массы тела)
  • Низкая работоспособность, апатия
  • Нарушения памяти, внимание и депрессия
  • Отечность, проблемы с пищеварением (запоры или диарея)
  • Нарушения сердечного ритма и давление
  • Тремор, дрожь в теле
  • Нарушения зрения, слезоточивость, отеки
  • Нервозность, раздражительность

Если вы заметили несколько из этих симптомов, стоит обязательно проверить состояние щитовидной железы.

Лечение заболеваний щитовидной железы

Важно своевременно выявить заболевания и начать лечение. В зависимости от диагноза, терапия может включать:

  1. Препараты с тироксином для лечения гипотиреоза
  2. Противотиреоидные средства для контроля гипертиреоза

Если медикаментозное лечение не приносит желаемых результатов, может потребоваться операция. Важно помнить, что заболевания щитовидной железы успешно лечатся, и при правильном подходе можно избежать осложнений.

Не забывайте о профилактике — регулярные осмотры у специалистов, здоровый образ жизни и правильное питание помогут сохранить здоровье щитовидной железы.

Уточнения

Щитови́дная железа́ (лат. glandula thyr(e)oidea) — эндокринная железа у позвоночных, хранящая йод и вырабатывающая йодосодержащие гормоны (йодтиронины), участвующие в регуляции обмена веществ и росте отдельных клеток, а также организма в целом — тироксин (тетрайодтиронин, T4) и трийодтиронин (T3).

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Гончарова Маргарита
Специализируется на психодиагностике и консультировании по поводу психических расстройств и расстройств поведения, связанных с употреблением психоактивных веществ, аффективных расстройств, невротических расстройств
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