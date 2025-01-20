Мочевая кислота: почему она может быть выше или ниже уровня нормы?

1:35 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Определение уровня мочевой кислоты в крови является одним из важных лабораторных тестов, на который стоит обратить внимание, поскольку таким образом можно определить, нет ли у человека той или иной болезни.

Фото: commons.wikimedia.org by Иосипенко Александр Даниилович, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Поликлиника

Для мужчин нормальное количество мочевой кислоты — 220—420 мкмоль/л, для женщин — 140—340 мкмоль/л. Если результаты анализов постоянно показывают повышенное содержание мочевой кислоты в крови, это значит, что соли мочевой кислоты откладываются в различных тканях, в основном в суставах, что может привести к артриту, а если мочевая кислота накапливается в почках, из неё образуется почечный камень.

Высокий уровень мочевой кислоты в крови может быть связан как с приёмом некоторых лекарств, так и с диабетом и проблемами со щитовидной железой. Также это явление наблюдается у людей, которые злоупотребляют алкоголем, едят слишком много колбасы и красного мяса, сидят на высокобелковых диетах или отравились свинцом.

Если причиной высокого уровня мочевой кислоты в крови является питание, то диета и выведение мочевой кислоты из организма с помощью приёма стимулирующих препаратов должны снизить этот уровень.

Если уровень мочевой кислоты ниже, чем должен быть в идеале, в большинстве случаев это не проблема. Причиной может быть экстремальная диета и переизбыток витамина C. Чтобы уровень мочевой кислоты повысился до нормы, достаточно скорректировать своё питание.

Уточнения

Мочевая кислота (лат Acidum uricum, формула — C 5 H 4 N 4 O 3 ) — бесцветные кристаллы, плохо растворимы в воде, этаноле, диэтиловом эфире, растворимы в растворах щелочей, горячей серной кислоте и глицерине.

