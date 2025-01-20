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Гастроэнтеролог Белоусов назвал худшее пищевое сочетание для желудка

1:16
Здоровье

Некоторые сочетания продуктов могут негативно сказаться на работе пищеварительной системы, поэтому стоит избегать их комбинирования, чтобы не испортить себе день и избежать дискомфорта.

Вздутие живота у девушки
Фото: freepik is licensed under Public Domain
Вздутие живота у девушки

Гастроэнтеролог Евгений Белоусов в интервью с РИАМО рассказал, какие продукты следует употреблять отдельно. При попадании в желудок определенные продукты начинают взаимодействовать друг с другом, что может привести к дискомфорту и даже боли.

Одним из наиболее неблагоприятных сочетаний является "дуэт" углеводов с белками или жирами. Например, если вы одновременно съедите макароны (углеводы) и мясо (белки), это может замедлить процесс пищеварения. Белки и жиры имеют тенденцию перевариваться медленнее, чем углеводы. Из-за различий в скорости и механизмах переработки этих питательных веществ в организме могут возникать неприятные ощущения, такие как вздутие живота или тяжесть.

Важно помнить, что каждое тело уникально, и реакция на определённые комбинации может варьироваться от человека к человеку. Тем не менее, следуя рекомендациям специалистов, можно значительно улучшить качество своего пищевого рациона и общее самочувствие.

Уточнения

Пищеваре́ние — химическая (главным образом ферментативная), иногда также механическая обработка пищи — совокупность процессов, обеспечивающих расщепление пищевых веществ на различные компоненты, пригодные к всасыванию и участию в обмене веществ. 

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Специалист Соколова Светлана
Ведущий специалист
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