Эти продукты стоит включить в свой рацион, чтобы пополнить ряды долгожителей

3:43 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Питание играет важнейшую роль в состоянии здоровья человека, и многочисленные исследования показывают, что определённые продукты могут способствовать более долгой и здоровой жизни. Эти продукты, как правило, богаты необходимыми питательными веществами, содержат мало обработанных ингредиентов и полезны для профилактики хронических заболеваний, таких как болезни сердца, диабет и рак.

Фото: commons.wikimedia.org by Peggy Greb, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Полезные продукты

Фрукты, овощи и ягоды: основа долголетия

Фрукты и овощи — ключевые компоненты любой диеты, способствующей долголетию. Они богаты необходимыми витаминами, минералами, клетчаткой и антиоксидантами, которые защищают от множества хронических заболеваний. Листовая зелень, например, шпинат, листовая капуста и листовая свёкла, особенно полезна благодаря высокому содержанию питательных веществ и низкой калорийности. Эта зелень богата витамином K, который поддерживает здоровье костей, и лютеином, который защищает от снижения когнитивных функций.

Ягоды, особенно черника, клубника и малина, — ещё один отличный пример продуктов, способствующих долголетию. Они богаты витамином C и флавоноидами, которые помогают бороться с воспалениями и окислительным стрессом — двумя процессами, которые приводят к быстрому старению. Регулярное употребление ягод улучшает работу мозга и снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Цельные злаки: здоровье сердца и не только

Коричневый рис, овёс, киноа и ячмень увеличивают продолжительность жизни. Они богаты клетчаткой, которая поддерживает здоровье пищеварительной системы и помогает регулировать уровень сахара в крови, снижая риск развития диабета 2-го типа — распространённой проблемы пожилых людей. Цельнозерновые продукты также являются отличным источником магния и витаминов группы B, которые улучшают работу сердца.

Полезные жиры: защищают ваше сердце и мозг

Полезные жиры — ещё один ключ к долгой жизни. Особенно богаты ими авокадо, оливковое масло и орехи. В этих продуктах содержатся омега-3 жирные кислоты, обладающие противовоспалительными свойствами и защищающие от сердечных заболеваний. Омега-3 жирные кислоты также поддерживают здоровье мозга, что крайне важно для профилактики болезни Альцгеймера. Они содержатся вместе с антиоксидантами в миндале, грецких орехах и семенах чиа. Если вы будете ежедневно включать в свой рацион горсть орехов, это снизит риск сердечно-сосудистых заболеваний и продлит вашу жизнь.

Нежирные белки: строительные блоки для долгой жизни

Нежирные белки, содержащиеся в рыбе и мясе птицы, и растительные белки, которых много в бобах и чечевице, необходимы для поддержания мышечной массы и общего функционирования организма. Особенно полезна жирная рыба, например, лосось, скумбрия и сардины.

Ферментированные продукты: поддерживают здоровье кишечника

Йогурт, кефир, квашеная капуста и кимчи увеличивают продолжительность жизни благодаря благотворному воздействию на кишечник. Эти продукты богаты пробиотиками, которые помогают поддерживать баланс бактерий в пищеварительной системе. Исследования показали, что состояние кишечника влияет в том числе и на психическое здоровье человека, что особенно важно в пожилом возрасте.

Уточнения

Долгожи́тель — человек, отличающийся долголетием. Согласно классическому определению, долгожителями считаются люди в возрасте 90 лет и старше. Под этим термином люди в основном имеют в виду человека, дожившего до 100 лет и больше.



