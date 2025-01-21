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Четыре ошибки в общении с человеком, больным болезнью Альцгеймера

2:25
Здоровье

Болезнь Альцгеймера — наиболее распространённая нейропрогрессирующая патология во Франции, от которой страдают 1,2 миллиона человек. Она вызывает необратимое повреждение головного мозга, чаще всего проявляющееся после 65 лет. Симптомы включают проблемы с памятью, трудности в решении задач, нарушение суждений, языковые расстройства и пространственно-временную дезориентацию.

Больной старик
Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Больной старик

Когда эти признаки появляются, важно проконсультироваться с терапевтом, который направит на дополнительные обследования. Психолог-клиницист Анн Баккуш в беседе с французским изданием Journaldesfemmes объясняет, что у больных могут наблюдаться потеря мотивации, изменения настроения, раздражительность и тревожно-депрессивные состояния, которые часто остаются незамеченными самими пациентами или их близкими.

Болезнь Альцгеймера затрагивает всю семью, влияя на отношения в паре и между родителями и детьми. Поддержка близкого человека с болезнью Альцгеймера начинается с момента постановки диагноза.

Психолог-клиницист рекомендует больным и их близким находить время для общения, делиться своими вопросами, сомнениями и страхами. Важно понимать, что человеку с болезнью Альцгеймера сложно выразить свои мысли словами.

Энн Баккуш предостерегает от четырёх типов поведения, которые могут дезориентировать пациента:

  1. Не пытайтесь напомнить о прошлом разговоре. Лучше понять, что стоит за повторяющимся поведением.
  2. Избегайте жестов досады (пыхтение, повышение голоса), которые могут усугубить беспокойство пациента.
  3. Не говорите за пациента, а побуждайте его делиться своими чувствами.
  4. Не лгите больному, так как это может привести к чувству вины у ухаживающего и затруднить понимание ситуации пациентом.

Правильная позиция — заверить в поддержке, внимательно выслушать и показать понимание. Качество общения и взаимоотношений влияет на течение болезни.

Для получения помощи и поддержки можно обратиться в ассоциации, занимающиеся болезнью Альцгеймера и связанными с ней заболеваниями. Изоляция может быстро наступить, поэтому важно быть готовым к ней.

Уточнения

Боле́знь Альцгеймера — наиболее распространённая форма деменции, нейродегенеративное заболевание, впервые описанное в 1907 году немецким психиатром Алоисом Альцгеймером (1864—1915).

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Абакумова Елена
Специализируется на лечении и реабилитации психически больных, тревожных, фобических, ипохондрических, депрессивных расстройств, панических атак, расстройств адаптации, социофобий и т.д
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