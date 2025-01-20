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Результаты исследования: когда пить кофе, чтобы жить дольше

Здоровье

Может ли кофе продлить жизнь? Учёные утверждают, что в некоторых случаях это действительно так. Более того, употребление кофе в определённое время суток может значительно снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, которые являются одной из главных причин смертности.

Зерна Арабики
Фото: commons.wikimedia.org by Ragesoss, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Зерна Арабики

Что говорят исследования

Американские исследователи провели масштабное наблюдательное исследование, в котором участвовало 42 000 взрослых жителей США. Участников разделили на две группы: тех, кто пьёт кофе по утрам, и тех, кто употребляет его в течение дня.

Результаты показали интересную закономерность. Люди, которые начинают свой день с чашки бодрящего напитка, имели более низкую вероятность смерти от всех причин, включая сердечно-сосудистые заболевания. А вот у тех, кто пил кофе в течение дня, вероятность смерти была выше.

Однако стоит отметить, что учёные подчеркивают наблюдательный характер исследования. Это значит, что нельзя со 100%-й уверенностью говорить о причинно-следственной связи между утренним кофе и снижением смертности.

Дополнительные факты

Исследователи также выяснили, что те, кто пьёт кофе утром, чаще потребляют чай и газированные напитки с кофеином. Возможно, это поведенческая особенность, которая тоже влияет на результаты.

Несмотря на то, что результаты исследования не дают прямых доказательств, они всё же подтверждают полезность утреннего кофе для здоровья. Если вы любите начинать день с этого напитка, это может быть не только приятно, но и полезно. Главное — не злоупотреблять.

Уточнения

Ко́фе (от араб. قهوة‎ [qahwa/gahfa], через нидерл. koffie, англ. coffee и устар. ко́фий, ко́фей) — напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Лушанин Михаил
Занимается восстановлением зубного ряда при отсутствии всех или некоторых зубов с использованием имплантологических материалов и оборудования и с применением различных методик имплантации
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