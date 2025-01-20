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Зимние застолья: как избежать обострения хронических болезней

1:58
Здоровье

Зимние праздники — это время радости, угощений и расслабления. Но для некоторых людей этот период может стать испытанием для здоровья. Особенно осторожными стоит быть тем, кто страдает хроническими заболеваниями.

новогодний стол
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
новогодний стол

Гипертония и давление

Праздничное переедание, солёные блюда и алкоголь могут спровоцировать повышение артериального давления. Людям с гипертонией важно регулярно измерять давление и не забывать принимать прописанные лекарства.

Совет врача: не пропускайте приём препаратов. Даже одна пропущенная доза может ухудшить состояние.

Сахарный диабет

Любителям сладкого, особенно страдающим диабетом, зимние праздники могут принести не только удовольствие, но и проблемы. Употребление большого количества сахара и углеводов способно вызвать резкие колебания уровня глюкозы в крови. Это может привести как к гипергликемии, так и к гипогликемии — оба состояния опасны для здоровья.

Заболевания ЖКТ

Людям с проблемами желудочно-кишечного тракта стоит избегать жирной, острой и тяжёлой пищи. Праздничные столы изобилуют такими блюдами, но лучше отдавать предпочтение лёгким и щадящим вариантам, чтобы избежать обострений.

Аллергики: будьте начеку

Аллергики в праздники тоже в зоне риска. Важно заранее уточнять состав блюд и всегда иметь под рукой антигистаминные препараты. Это поможет избежать неприятных реакций на неожиданные ингредиенты.

Зимние праздники — не повод забывать о здоровье. Если у вас есть хронические заболевания, следите за своим состоянием, придерживайтесь рекомендаций врача и будьте внимательны к тому, что вы едите. Помните, что забота о себе — это главный залог хорошего настроения и самочувствия в любом сезоне!

Уточнения

Аллерги́я (др.-греч. ἄλλος - другой, иной, чужой + ἔργον - действие) — гиперчувствительность организма, развиваемая адаптивной иммунной системой в ответ на неинфекционные вещества окружающей среды, включая неинфекционные компоненты некоторых инфекционных организмов.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Игнатова Ольга
Занимается ведением пациентов с дистальной полинейропатией, синдромом диабетической стопы, лечением ожирения, остеопороза, эндокринных причин бесплодия у женщин и мужчин
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