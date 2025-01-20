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Какая привычка снизит уровень холестерина

2:01
Здоровье

Одно простое изменение в вашем питании может помочь контролировать вес, уменьшить уровень холестерина и улучшить здоровье сердечно-сосудистой системы.

Урожай овощей
Фото: Freepik by gpointstudio
Урожай овощей

Проблема высокого холестерина является серьезной и широко распространенной. Липопротеины низкой плотности, известные как "плохой" холестерин, могут вызывать ухудшение кровообращения, что, в свою очередь, может привести к различным заболеваниям, включая ишемию, инфаркт и инсульт.

Согласно диетологу Мелиссе Митри, есть естественный способ понизить уровень холестерина в крови. Растворимая клетчатка, содержащаяся в овсе, фасоли, чечевице, бобах эдамаме, а также в различных овощах и фруктах, окажет вам в этом поддержку.

"Растворимая клетчатка действует как губка, уменьшая избыточное всасывание холестерина в кровь", — объяснила эксперт в беседе с порталом EatingWell.

Клетчатка не только способствует выведению избытка холестерина, но и служит питательной средой для полезных бактерий в кишечнике. Эти микроорганизмы вырабатывают короткоцепочечные жирные кислоты, которые способствуют регуляции синтеза холестерина в печени и уменьшают его выделение в кровеносную систему.

Эксперты по питанию рекомендуют начинать утро с овсянки, дополненной ягодами и семенами чиа. В качестве гарнира можно выбрать овощи, фасоль или чечевицу — также допустимы консервированные бобовые с качественным составом. Для перекусов между основными приёмами еды подойдут свежие фрукты.

Включение клетчатки в рацион не является "чудодейственным средством". Забота о здоровье сердечно-сосудистой системы требует комплексного подхода. Поэтому крайне важно контролировать свой вес, избегать курения и употребления алкоголя, активно заниматься физической активностью и уделять внимание рекомендациям медицинского специалиста.

Уточнения

Холестери́н (др.-греч. χολή «жёлчь» + στερεός «твёрдый»), холестеро́л (англ. cholesterol) — органическое соединение, природный полициклический липофильный спирт, содержащийся в клеточных мембранах всех животных, в том числе человека.

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Специалист Крамерова Алла
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, в том числе бронхита, простуды, ОРЗ и ОРВИ, ЖКТ, пищевого отравления, мочевыводящей системы и др
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