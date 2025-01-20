Ароматические свечи: почему их уют может быть опасен для легких

2:30 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Новый год и Рождество — это время уюта: мы украшаем дом, ставим елку, зажигаем свечи с ароматами корицы, хвои и цитрусов. Но, как выяснили ученые, использование таких свечей может быть не столь безобидным. Их горение связано с выбросом веществ, которые способны нанести вред здоровью. Основная опасность кроется в летучих органических соединениях (ЛОС).

Фото: Wikimedia Commons by Laurent.Jamaire is licensed under Public domain ароматические свечи, праздничные

Привлекательный уют или скрытая угроза

Ароматические свечи создают теплую атмосферу, наполняя дом приятным ароматом. Они расслабляют, поднимают настроение, помогают сосредоточиться. Но исследователи предупреждают: горение свечей выделяет ЛОС, а также угарный газ, диоксид серы и закись азота. Особенно опасен парафиновый воск — распространенный материал для производства свечей. Этот нефтепродукт при сгорании выделяет канцерогены: бензол, толуол и формальдегид.

Исследования показывают, что бензол повышает риск лейкемии, а формальдегид провоцирует рак носоглотки. Команда ученых из Университета Голуэя (Ирландия) провела эксперимент: 24 часа фиксировались уровни загрязнителей воздуха в 14 домах. Жильцы записывали, когда зажигались свечи, курили, проветривали помещения. Результаты оказались тревожными: уровень токсичных веществ возрастал в 15 раз, вызывая раздражение дыхательных путей и повышая риск сердечно-сосудистых заболеваний.

А свечи из природных компонентов безопасны

Даже натуральные материалы не гарантируют полной безопасности. Но это не значит, что от свечей нужно полностью отказаться. Чтобы создать уют и снизить вред для здоровья, достаточно соблюдать несколько простых правил.

Как безопасно использовать ароматические свечи

Избегайте маленьких, плохо вентилируемых помещений. Используйте свечи в просторных гостиных. Проветривайте помещение. Открывайте окна или включайте вентиляцию во время и после использования свечей. Тушите свечи правильно. Гасите их на открытом воздухе или при открытых окнах, чтобы минимизировать вдыхание токсичного дыма.

Эти простые рекомендации помогут сохранить уют в доме и защитить ваше здоровье.

Уточнения

Карцинома (др.-греч. καρκίνος — «рак», -ωμα от ὄγκωμα — «опухоль», дословно — раковая опухоль) — вид злокачественной опухоли (рак), развивающейся из клеток эпителиальной ткани различных органов (кожи, слизистых оболочек и многих внутренних органов).

