Ароматические свечи: почему их уют может быть опасен для легких

Новый год и Рождество — это время уюта: мы украшаем дом, ставим елку, зажигаем свечи с ароматами корицы, хвои и цитрусов. Но, как выяснили ученые, использование таких свечей может быть не столь безобидным. Их горение связано с выбросом веществ, которые способны нанести вред здоровью. Основная опасность кроется в летучих органических соединениях (ЛОС).
Ароматические свечи создают теплую атмосферу, наполняя дом приятным ароматом. Они расслабляют, поднимают настроение, помогают сосредоточиться. Но исследователи предупреждают: горение свечей выделяет ЛОС, а также угарный газ, диоксид серы и закись азота. Особенно опасен парафиновый воск — распространенный материал для производства свечей. Этот нефтепродукт при сгорании выделяет канцерогены: бензол, толуол и формальдегид.
Исследования показывают, что бензол повышает риск лейкемии, а формальдегид провоцирует рак носоглотки. Команда ученых из Университета Голуэя (Ирландия) провела эксперимент: 24 часа фиксировались уровни загрязнителей воздуха в 14 домах. Жильцы записывали, когда зажигались свечи, курили, проветривали помещения. Результаты оказались тревожными: уровень токсичных веществ возрастал в 15 раз, вызывая раздражение дыхательных путей и повышая риск сердечно-сосудистых заболеваний.
Даже натуральные материалы не гарантируют полной безопасности. Но это не значит, что от свечей нужно полностью отказаться. Чтобы создать уют и снизить вред для здоровья, достаточно соблюдать несколько простых правил.
Эти простые рекомендации помогут сохранить уют в доме и защитить ваше здоровье.
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