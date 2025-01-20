Остеохондроз и молодёжь: болезнь, которую можно остановить

Малоподвижный образ жизни, плохая экология и другие факторы окружающей среды всё чаще приводят к проблемам со здоровьем, включая болезни опорно-двигательного аппарата. Среди них наиболее распространён остеохондроз — заболевание, которое может значительно ухудшить качество жизни. Единственный способ предотвратить осложнения — вовремя обратиться к врачу и строго следовать назначенному лечению.
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Боль в спине
Что такое остеохондроз
Остеохондроз — это дегенеративное заболевание, при котором поражаются суставные поверхности позвонков, а межпозвоночные диски подвергаются деформации или разрушению. Это приводит к болям, ограничению подвижности и, в запущенных случаях, к образованию межпозвонковых грыж.
Если раньше остеохондроз считался проблемой пожилых, то сегодня он всё чаще диагностируется у людей в возрасте 18-20 лет.
Виды остеохондроза
Заболевание классифицируется в зависимости от локализации поражений:
Шейный отдел. Один из самых опасных видов остеохондроза. Симптомы включают головокружения, шум в ушах, боли в шее и затылке, покалывание или онемение в руках. Требует немедленной медицинской помощи.
Грудной отдел. Редкий вид, часто маскирующийся под сердечные боли. Но стандартные препараты для сердца здесь неэффективны.
Поясничный отдел. Самая частая форма остеохондроза. Характеризуется болями в пояснице, которые могут отдавать в ноги, усиливаться при движении или наклонах.
Распространённый остеохондроз. Поражает сразу несколько отделов позвоночника.
Симптомы остеохондроза
Проявления зависят от локализации заболевания:
Шейный остеохондроз: головокружения, "мурашки" перед глазами, онемение рук, жжение в кистях, ограничение подвижности пальцев.
Грудной остеохондроз: боли между лопаток, чувство сдавленности в груди, затруднённое дыхание.
Поясничный остеохондроз: ноющие боли, усиливающиеся при движении, отдающие в ноги.
Симптомы на ранних стадиях слабо выражены, но без лечения они прогрессируют, ограничивая подвижность и ухудшая качество жизни.
Основные причины заболевания
К развитию остеохондроза могут привести:
возрастная утрата эластичности дисков
малоподвижный образ жизни или чрезмерные физические нагрузки
травмы позвоночника
нарушения обмена веществ и гормонального фона
неправильное питание
плоскостопие, инфекционные заболевания
Диагностика
Диагноз ставится на основе жалоб пациента и комплексного обследования. Врач изучает подвижность позвоночника, мышечный тонус, чувствительность тканей и болевые точки. При подозрении на грыжу или протрузию назначаются КТ или МРТ.
Методы лечения
Эффективное лечение остеохондроза требует комплексного подхода:
Медикаментозное лечение: используются нестероидные противовоспалительные препараты, миорелаксанты, наружные средства, а также витамины группы B.
Физиотерапия: врач подбирает процедуры, исходя из локализации заболевания и индивидуальных особенностей пациента.
Хирургическое вмешательство: применяется только в тяжёлых случаях, если консервативные методы неэффективны.
После основного лечения назначается программа для поддержания здоровья позвоночника.
Профилактика остеохондроза
Чтобы снизить риск развития остеохондроза, следует:
соблюдать правильную осанку
использовать удобную мебель, поддерживающую позвоночник
делать регулярные разминки во время длительной работы за столом
правильно распределять нагрузку при подъёме тяжестей
выбирать ортопедический матрас и подушку
поддерживать умеренную физическую активность
Своевременное обращение к специалисту и грамотное лечение помогут избежать осложнений.
позвоно́чника (новолат. osteochondrosis: др.-греч. ὀστέον - кость + χόνδρος - хрящ + лат. -ōsis) — термин, широко применяемый в России с 1960-х годов и означающий дегенеративные изменения межпозвонкового диска и сегментарную нестабильность нижней части позвоночного столба.