Остеохондроз и молодёжь: болезнь, которую можно остановить

4:12 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Малоподвижный образ жизни, плохая экология и другие факторы окружающей среды всё чаще приводят к проблемам со здоровьем, включая болезни опорно-двигательного аппарата. Среди них наиболее распространён остеохондроз — заболевание, которое может значительно ухудшить качество жизни. Единственный способ предотвратить осложнения — вовремя обратиться к врачу и строго следовать назначенному лечению.

Фото: Freepik by yanalya, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Боль в спине

Что такое остеохондроз

Остеохондроз — это дегенеративное заболевание, при котором поражаются суставные поверхности позвонков, а межпозвоночные диски подвергаются деформации или разрушению. Это приводит к болям, ограничению подвижности и, в запущенных случаях, к образованию межпозвонковых грыж.

Если раньше остеохондроз считался проблемой пожилых, то сегодня он всё чаще диагностируется у людей в возрасте 18-20 лет.

Виды остеохондроза

Заболевание классифицируется в зависимости от локализации поражений:

Шейный отдел. Один из самых опасных видов остеохондроза. Симптомы включают головокружения, шум в ушах, боли в шее и затылке, покалывание или онемение в руках. Требует немедленной медицинской помощи.

Один из самых опасных видов остеохондроза. Симптомы включают головокружения, шум в ушах, боли в шее и затылке, покалывание или онемение в руках. Требует немедленной медицинской помощи. Грудной отдел. Редкий вид, часто маскирующийся под сердечные боли. Но стандартные препараты для сердца здесь неэффективны.

Редкий вид, часто маскирующийся под сердечные боли. Но стандартные препараты для сердца здесь неэффективны. Поясничный отдел. Самая частая форма остеохондроза. Характеризуется болями в пояснице, которые могут отдавать в ноги, усиливаться при движении или наклонах.

Самая частая форма остеохондроза. Характеризуется болями в пояснице, которые могут отдавать в ноги, усиливаться при движении или наклонах. Распространённый остеохондроз. Поражает сразу несколько отделов позвоночника.

Симптомы остеохондроза

Проявления зависят от локализации заболевания:

Шейный остеохондроз: головокружения, "мурашки" перед глазами, онемение рук, жжение в кистях, ограничение подвижности пальцев.

головокружения, "мурашки" перед глазами, онемение рук, жжение в кистях, ограничение подвижности пальцев. Грудной остеохондроз: боли между лопаток, чувство сдавленности в груди, затруднённое дыхание.

боли между лопаток, чувство сдавленности в груди, затруднённое дыхание. Поясничный остеохондроз: ноющие боли, усиливающиеся при движении, отдающие в ноги.

Симптомы на ранних стадиях слабо выражены, но без лечения они прогрессируют, ограничивая подвижность и ухудшая качество жизни.

Основные причины заболевания

К развитию остеохондроза могут привести:

возрастная утрата эластичности дисков

малоподвижный образ жизни или чрезмерные физические нагрузки

травмы позвоночника

нарушения обмена веществ и гормонального фона

неправильное питание

плоскостопие, инфекционные заболевания

Диагностика

Диагноз ставится на основе жалоб пациента и комплексного обследования. Врач изучает подвижность позвоночника, мышечный тонус, чувствительность тканей и болевые точки. При подозрении на грыжу или протрузию назначаются КТ или МРТ.

Методы лечения

Эффективное лечение остеохондроза требует комплексного подхода:

Медикаментозное лечение: используются нестероидные противовоспалительные препараты, миорелаксанты, наружные средства, а также витамины группы B.

используются нестероидные противовоспалительные препараты, миорелаксанты, наружные средства, а также витамины группы B. Физиотерапия: врач подбирает процедуры, исходя из локализации заболевания и индивидуальных особенностей пациента.

врач подбирает процедуры, исходя из локализации заболевания и индивидуальных особенностей пациента. Хирургическое вмешательство: применяется только в тяжёлых случаях, если консервативные методы неэффективны.

После основного лечения назначается программа для поддержания здоровья позвоночника.

Профилактика остеохондроза

Чтобы снизить риск развития остеохондроза, следует:

соблюдать правильную осанку

использовать удобную мебель, поддерживающую позвоночник

делать регулярные разминки во время длительной работы за столом

правильно распределять нагрузку при подъёме тяжестей

выбирать ортопедический матрас и подушку

поддерживать умеренную физическую активность

Своевременное обращение к специалисту и грамотное лечение помогут избежать осложнений.

Уточнения

Остеохондро́з позвоно́чника (новолат. osteochondrosis: др.-греч. ὀστέον - кость + χόνδρος - хрящ + лат. -ōsis) — термин, широко применяемый в России с 1960-х годов и означающий дегенеративные изменения межпозвонкового диска и сегментарную нестабильность нижней части позвоночного столба.