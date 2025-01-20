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Остеохондроз и молодёжь: болезнь, которую можно остановить

4:12
Здоровье

Малоподвижный образ жизни, плохая экология и другие факторы окружающей среды всё чаще приводят к проблемам со здоровьем, включая болезни опорно-двигательного аппарата. Среди них наиболее распространён остеохондроз — заболевание, которое может значительно ухудшить качество жизни. Единственный способ предотвратить осложнения — вовремя обратиться к врачу и строго следовать назначенному лечению.

Боль в спине
Фото: Freepik by yanalya, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Боль в спине

Что такое остеохондроз

Остеохондроз — это дегенеративное заболевание, при котором поражаются суставные поверхности позвонков, а межпозвоночные диски подвергаются деформации или разрушению. Это приводит к болям, ограничению подвижности и, в запущенных случаях, к образованию межпозвонковых грыж.

Если раньше остеохондроз считался проблемой пожилых, то сегодня он всё чаще диагностируется у людей в возрасте 18-20 лет.

Виды остеохондроза

Заболевание классифицируется в зависимости от локализации поражений:

  • Шейный отдел. Один из самых опасных видов остеохондроза. Симптомы включают головокружения, шум в ушах, боли в шее и затылке, покалывание или онемение в руках. Требует немедленной медицинской помощи.
  • Грудной отдел. Редкий вид, часто маскирующийся под сердечные боли. Но стандартные препараты для сердца здесь неэффективны.
  • Поясничный отдел. Самая частая форма остеохондроза. Характеризуется болями в пояснице, которые могут отдавать в ноги, усиливаться при движении или наклонах.
  • Распространённый остеохондроз. Поражает сразу несколько отделов позвоночника.

Симптомы остеохондроза

Проявления зависят от локализации заболевания:

  • Шейный остеохондроз: головокружения, "мурашки" перед глазами, онемение рук, жжение в кистях, ограничение подвижности пальцев.
  • Грудной остеохондроз: боли между лопаток, чувство сдавленности в груди, затруднённое дыхание.
  • Поясничный остеохондроз: ноющие боли, усиливающиеся при движении, отдающие в ноги.

Симптомы на ранних стадиях слабо выражены, но без лечения они прогрессируют, ограничивая подвижность и ухудшая качество жизни.

Основные причины заболевания

К развитию остеохондроза могут привести:

  • возрастная утрата эластичности дисков
  • малоподвижный образ жизни или чрезмерные физические нагрузки
  • травмы позвоночника
  • нарушения обмена веществ и гормонального фона
  • неправильное питание
  • плоскостопие, инфекционные заболевания

Диагностика

Диагноз ставится на основе жалоб пациента и комплексного обследования. Врач изучает подвижность позвоночника, мышечный тонус, чувствительность тканей и болевые точки. При подозрении на грыжу или протрузию назначаются КТ или МРТ.

Методы лечения

Эффективное лечение остеохондроза требует комплексного подхода:

  • Медикаментозное лечение: используются нестероидные противовоспалительные препараты, миорелаксанты, наружные средства, а также витамины группы B.
  • Физиотерапия: врач подбирает процедуры, исходя из локализации заболевания и индивидуальных особенностей пациента.
  • Хирургическое вмешательство: применяется только в тяжёлых случаях, если консервативные методы неэффективны.

После основного лечения назначается программа для поддержания здоровья позвоночника.

Профилактика остеохондроза

Чтобы снизить риск развития остеохондроза, следует:

  • соблюдать правильную осанку
  • использовать удобную мебель, поддерживающую позвоночник
  • делать регулярные разминки во время длительной работы за столом
  • правильно распределять нагрузку при подъёме тяжестей
  • выбирать ортопедический матрас и подушку
  • поддерживать умеренную физическую активность

Своевременное обращение к специалисту и грамотное лечение помогут избежать осложнений.

Уточнения

Остеохондро́з позвоно́чника (новолат. osteochondrosis: др.-греч. ὀστέον - кость + χόνδρος - хрящ + лат. -ōsis) — термин, широко применяемый в России с 1960-х годов и означающий дегенеративные изменения межпозвонкового диска и сегментарную нестабильность нижней части позвоночного столба.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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