Навязчивые мысли и действия: что делать, если ОКР мешает жить

Задумывались ли вы, почему многие избегают обсуждать свои тревожные состояния с близкими? Среди множества расстройств особое место занимает обсессивно-компульсивное расстройство (ОКР). Согласно статистике, только 2-3% людей по всему миру сталкиваются с этой проблемой. Однако реальная цифра может быть выше, ведь многие предпочитают скрывать симптомы или не обращаться за медицинской помощью.
Обсессивно-компульсивное расстройство, по классификации МКБ-10, проявляется в виде навязчивых мыслей (обсессий) и действий (компульсий). Навязчивые мысли — это стереотипные образы, идеи или побуждения, которые неприятны человеку и вызывают сопротивление. Он понимает их неестественность, но не может контролировать. Компульсии — повторяющиеся действия, которые человек выполняет, пытаясь избежать воображаемых негативных событий. Эти действия не приносят удовольствия и часто кажутся бессмысленными.
Примечательно, что симптомы ОКР обычно проявляются в возрасте 25-35 лет, но могут возникать и у детей или подростков.
Признаки обсессивно-компульсивного расстройства
Симптомы ОКР можно разделить на две категории:
Тревожное состояние усиливается, если человек пытается подавить навязчивые действия.
Точные причины ОКР до конца не выяснены, но выделяют несколько факторов:
Диагноз ставится на основе симптомов, которые должны наблюдаться не менее двух недель. Среди основных критериев:
Специалисты используют шкалу Йеля-Брауна для оценки выраженности симптомов. Лабораторных тестов для диагностики ОКР не существует.
Современное лечение ОКР сочетает медикаменты и психотерапию:
Обычно назначают антидепрессанты. Если терапия оказывается неэффективной, подбираются препараты других групп под контролем врача.
Когнитивно-поведенческая терапия (КПТ) доказала свою эффективность. Она помогает выработать устойчивость к навязчивым мыслям и обучает, как снижать тревожность.
В работе с детьми используется семейная терапия и образовательные программы для родителей.
Лечение может занимать годы, но первые результаты заметны уже через 8-12 недель. Прерывать терапию не рекомендуется, чтобы избежать осложнений.
Без своевременного вмешательства ОКР может перейти в хроническую форму. У больных развивается депрессия, усиливаются тревожные состояния, в тяжёлых случаях появляются суицидальные мысли. Однако при правильной терапии состояние стабилизируется, даже если навязчивости сохраняются.
Специфической профилактики ОКР не существует, но можно минимизировать риски:
Обсессивно-компульсивное расстройство — серьёзное заболевание, требующее внимания. Если вы или ваши близкие заметили симптомы, не откладывайте обращение за помощью.
Обсесси́вно-компульси́вное расстройство личности (от лат. obsessio — одержимость идеей и лат. compulsio — принуждение) — расстройство личности, характеризующееся чрезмерной склонностью к сомнениям, поглощённостью деталями, излишним перфекционизмом, упрямством, а также периодически возникающими обсессиями и/или компульсиями.
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