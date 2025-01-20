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Навязчивые мысли и действия: что делать, если ОКР мешает жить

4:44
Здоровье

Задумывались ли вы, почему многие избегают обсуждать свои тревожные состояния с близкими? Среди множества расстройств особое место занимает обсессивно-компульсивное расстройство (ОКР). Согласно статистике, только 2-3% людей по всему миру сталкиваются с этой проблемой. Однако реальная цифра может быть выше, ведь многие предпочитают скрывать симптомы или не обращаться за медицинской помощью.

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Фото: Freepik by senivpetro
Хозяйка

Что такое ОКР

Обсессивно-компульсивное расстройство, по классификации МКБ-10, проявляется в виде навязчивых мыслей (обсессий) и действий (компульсий). Навязчивые мысли — это стереотипные образы, идеи или побуждения, которые неприятны человеку и вызывают сопротивление. Он понимает их неестественность, но не может контролировать. Компульсии — повторяющиеся действия, которые человек выполняет, пытаясь избежать воображаемых негативных событий. Эти действия не приносят удовольствия и часто кажутся бессмысленными.

Примечательно, что симптомы ОКР обычно проявляются в возрасте 25-35 лет, но могут возникать и у детей или подростков.

Признаки обсессивно-компульсивного расстройства
Симптомы ОКР можно разделить на две категории:

Обсессии:

  • Постоянный страх, что окна, двери или техника остались включёнными.
  • Боязнь загрязнения через контакт с определёнными предметами.
  • Навязчивое желание повторно проверять действия, чтобы исключить ошибку.
  • Необходимость идеально упорядочивать вещи.

Компульсии:

  • Частое мытьё рук или использование дезинфицирующих средств.
  • Повторяющиеся проверки замков, выключателей.
  • Избегание контактов с окружающими из-за страха заражения.
  • Ритуалы, такие как чтение молитв, чтобы предотвратить опасность.

Тревожное состояние усиливается, если человек пытается подавить навязчивые действия.

Почему развивается ОКР

Точные причины ОКР до конца не выяснены, но выделяют несколько факторов:

  • Генетическая предрасположенность. Если у родителей или родственников были тревожные расстройства, риск развития ОКР повышается.
  • Семейные ограничения. Жёсткие запреты в детстве могут провоцировать склонность к сомнениям и самоконтролю.
  • Психологические травмы. Стрессовые ситуации и нервные потрясения усиливают склонность к патологии.

Как диагностируют ОКР

Диагноз ставится на основе симптомов, которые должны наблюдаться не менее двух недель. Среди основных критериев:

  • Неприятные, навязчивые мысли или действия.
  • Повторяющиеся ритуалы, не приносящие облегчения.
  • Дистресс и напряжение, связанные с обсессиями или компульсиями.

Специалисты используют шкалу Йеля-Брауна для оценки выраженности симптомов. Лабораторных тестов для диагностики ОКР не существует.

Методы лечения

Современное лечение ОКР сочетает медикаменты и психотерапию:

Медикаментозное лечение

Обычно назначают антидепрессанты. Если терапия оказывается неэффективной, подбираются препараты других групп под контролем врача.

Психотерапия

Когнитивно-поведенческая терапия (КПТ) доказала свою эффективность. Она помогает выработать устойчивость к навязчивым мыслям и обучает, как снижать тревожность.
В работе с детьми используется семейная терапия и образовательные программы для родителей.
Лечение может занимать годы, но первые результаты заметны уже через 8-12 недель. Прерывать терапию не рекомендуется, чтобы избежать осложнений.

Что будет, если не лечить

Без своевременного вмешательства ОКР может перейти в хроническую форму. У больных развивается депрессия, усиливаются тревожные состояния, в тяжёлых случаях появляются суицидальные мысли. Однако при правильной терапии состояние стабилизируется, даже если навязчивости сохраняются.

Профилактика

Специфической профилактики ОКР не существует, но можно минимизировать риски:

  1. Исключайте травмирующие психику факторы
  2. Создавайте поддерживающую среду в семье
  3. Учите детей справляться со стрессом и избегать самокритики

Обсессивно-компульсивное расстройство — серьёзное заболевание, требующее внимания. Если вы или ваши близкие заметили симптомы, не откладывайте обращение за помощью.

Уточнения

Обсесси́вно-компульси́вное расстройство личности (от лат. obsessio — одержимость идеей и лат. compulsio — принуждение) — расстройство личности, характеризующееся чрезмерной склонностью к сомнениям, поглощённостью деталями, излишним перфекционизмом, упрямством, а также периодически возникающими обсессиями и/или компульсиями. 

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Шипилова Мария
Занимается приемом пациентов и психологическими консультациями.
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