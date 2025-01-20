Изжога: простые правила, которые помогут забыть о дискомфорте

5:01 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Изжога — неприятное ощущение жжения за грудиной, которое может распространяться в область желудка и пищевода. Основная причина — гастроэзофагеальный рефлюкс, когда ослабленный пищевой сфинктер пропускает содержимое желудка обратно в пищевод.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Женщина

С этим симптомом сталкивается около 40% людей, а 10% испытывают его еженедельно. Однако многие не знают причин изжоги и механизмов её развития, из-за чего игнорируют симптомы, что только усугубляет проблему.

Если вовремя не заняться лечением, постоянный дискомфорт может привести к раздражительности и ухудшению качества жизни. Самолечение также может быть опасным — препараты нужно подбирать строго по назначению врача, основываясь на причинах и особенностях проявления изжоги.

Как возникает изжога

В основе изжоги лежит нарушение работы сфинктера между желудком и пищеводом. В норме этот клапан пропускает пищу только в одном направлении. Если сфинктер ослаблен, соляная кислота и желудочное содержимое попадают в пищевод, раздражая его слизистую оболочку. Это вызывает жжение и может привести к химическим ожогам.

Соляная кислота необходима желудку для переваривания пищи, но пищевод не имеет защиты от её воздействия. Когда кислота попадает в пищевод, слизистая начинает страдать, что и вызывает характерные симптомы.

Основные причины изжоги

Изжога возникает не только из-за заболеваний ЖКТ, но и из-за нарушений в питании и образе жизни. Среди наиболее частых причин:

Переедание. Переполненный желудок растягивается, нарушая работу сфинктера.

Переполненный желудок растягивается, нарушая работу сфинктера. Вредные привычки. Курение и злоупотребление кофе увеличивают риск изжоги.

Курение и злоупотребление кофе увеличивают риск изжоги. Положение тела после еды. Лежать сразу после приёма пищи — плохая идея.

Лежать сразу после приёма пищи — плохая идея. Лишний вес. Давление на живот препятствует нормальной работе сфинктера.

Давление на живот препятствует нормальной работе сфинктера. Пища и напитки. Шоколад, острая, жирная и жареная еда, свежая выпечка.

Шоколад, острая, жирная и жареная еда, свежая выпечка. Некоторые лекарства. Препараты, принимаемые перед едой, могут провоцировать симптомы.

Препараты, принимаемые перед едой, могут провоцировать симптомы. Беременность. Давление на брюшную полость вызывает изжогу.

Давление на брюшную полость вызывает изжогу. Тесная одежда. Сдавливание живота может способствовать возвращению пищи в пищевод.

Если изжога проявляется чаще одного раза в неделю, причиной могут быть заболевания ЖКТ:

Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ)

Гастрит с повышенной кислотностью

Язвенная болезнь желудка

Холецистит или дисфункция желчного пузыря

Симптомы изжоги

Изжога сопровождается характерными проявлениями:

Жжение за грудиной, которое может распространяться к горлу

Кислый привкус во рту и отрыжка

Ощущение жжения в животе

Боль в животе, иногда напоминающая сердечные боли

Эти симптомы могут проявляться в течение 30 минут после еды или позднее, если проблема связана с желчным пузырём или поджелудочной железой. Игнорирование симптомов может привести к осложнениям.

Правила питания при изжоге

Рацион играет ключевую роль в профилактике и лечении изжоги. Основные рекомендации:

Сбалансированное питание. Завтрак — плотный, обед — умеренный, ужин — лёгкий.

Завтрак — плотный, обед — умеренный, ужин — лёгкий. Избегайте провоцирующих продуктов. Исключите острое, жирное, жареное и свежую выпечку.

Исключите острое, жирное, жареное и свежую выпечку. Активность после еды . Не ложитесь сразу после еды, лучше совершите лёгкую прогулку.

. Не ложитесь сразу после еды, лучше совершите лёгкую прогулку. Достаточное питьё. Чистая вода предпочтительнее соков и крепкого чая.

Чистая вода предпочтительнее соков и крепкого чая. Отказ от соды. Использование народных средств, таких как сода, лишь усугубляет состояние.

Лекарственные препараты

Самостоятельное лечение изжоги может быть опасным. Лекарства должны назначаться врачом и подбираться индивидуально. Основные группы препаратов:

Ингибиторы протонного насоса (ИПП). Снижают кислотность и защищают слизистую. Н2-блокаторы гистамина. Уменьшают выработку соляной кислоты. Антациды. Нейтрализуют кислоту и защищают слизистую пищевода. Альгинаты. Образуют защитный слой на слизистой пищевода.

Профилактика изжоги

Предотвращение изжоги легче, чем лечение. Для этого следуйте простым рекомендациям:

Откажитесь от курения и алкоголя

Пересмотрите рацион, исключив провоцирующие продукты

Носите свободную одежду

Поддерживайте здоровый вес

Следуйте назначенному лечению, если изжога вызвана заболеваниями

При частой и сильной изжоге обязательно обратитесь к врачу — только он сможет назначить эффективное лечение.

Уточнения

Изжо́га — ощущение дискомфорта или жжения за грудиной, распространяющегося к верху от эпигастральной (подложечной) области, иногда отдающего в область шеи.

