Изжога: простые правила, которые помогут забыть о дискомфорте

Изжога — неприятное ощущение жжения за грудиной, которое может распространяться в область желудка и пищевода. Основная причина — гастроэзофагеальный рефлюкс, когда ослабленный пищевой сфинктер пропускает содержимое желудка обратно в пищевод.
С этим симптомом сталкивается около 40% людей, а 10% испытывают его еженедельно. Однако многие не знают причин изжоги и механизмов её развития, из-за чего игнорируют симптомы, что только усугубляет проблему.
Если вовремя не заняться лечением, постоянный дискомфорт может привести к раздражительности и ухудшению качества жизни. Самолечение также может быть опасным — препараты нужно подбирать строго по назначению врача, основываясь на причинах и особенностях проявления изжоги.
В основе изжоги лежит нарушение работы сфинктера между желудком и пищеводом. В норме этот клапан пропускает пищу только в одном направлении. Если сфинктер ослаблен, соляная кислота и желудочное содержимое попадают в пищевод, раздражая его слизистую оболочку. Это вызывает жжение и может привести к химическим ожогам.
Соляная кислота необходима желудку для переваривания пищи, но пищевод не имеет защиты от её воздействия. Когда кислота попадает в пищевод, слизистая начинает страдать, что и вызывает характерные симптомы.
Изжога возникает не только из-за заболеваний ЖКТ, но и из-за нарушений в питании и образе жизни. Среди наиболее частых причин:
Если изжога проявляется чаще одного раза в неделю, причиной могут быть заболевания ЖКТ:
Изжога сопровождается характерными проявлениями:
Эти симптомы могут проявляться в течение 30 минут после еды или позднее, если проблема связана с желчным пузырём или поджелудочной железой. Игнорирование симптомов может привести к осложнениям.
Рацион играет ключевую роль в профилактике и лечении изжоги. Основные рекомендации:
Самостоятельное лечение изжоги может быть опасным. Лекарства должны назначаться врачом и подбираться индивидуально. Основные группы препаратов:
Предотвращение изжоги легче, чем лечение. Для этого следуйте простым рекомендациям:
При частой и сильной изжоге обязательно обратитесь к врачу — только он сможет назначить эффективное лечение.
Изжо́га — ощущение дискомфорта или жжения за грудиной, распространяющегося к верху от эпигастральной (подложечной) области, иногда отдающего в область шеи.
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