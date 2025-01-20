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Изжога: простые правила, которые помогут забыть о дискомфорте

5:01
Здоровье

Изжога — неприятное ощущение жжения за грудиной, которое может распространяться в область желудка и пищевода. Основная причина — гастроэзофагеальный рефлюкс, когда ослабленный пищевой сфинктер пропускает содержимое желудка обратно в пищевод.

Женщина
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Женщина

С этим симптомом сталкивается около 40% людей, а 10% испытывают его еженедельно. Однако многие не знают причин изжоги и механизмов её развития, из-за чего игнорируют симптомы, что только усугубляет проблему.

Если вовремя не заняться лечением, постоянный дискомфорт может привести к раздражительности и ухудшению качества жизни. Самолечение также может быть опасным — препараты нужно подбирать строго по назначению врача, основываясь на причинах и особенностях проявления изжоги.

Как возникает изжога

В основе изжоги лежит нарушение работы сфинктера между желудком и пищеводом. В норме этот клапан пропускает пищу только в одном направлении. Если сфинктер ослаблен, соляная кислота и желудочное содержимое попадают в пищевод, раздражая его слизистую оболочку. Это вызывает жжение и может привести к химическим ожогам.

Соляная кислота необходима желудку для переваривания пищи, но пищевод не имеет защиты от её воздействия. Когда кислота попадает в пищевод, слизистая начинает страдать, что и вызывает характерные симптомы.

Основные причины изжоги

Изжога возникает не только из-за заболеваний ЖКТ, но и из-за нарушений в питании и образе жизни. Среди наиболее частых причин:

  • Переедание. Переполненный желудок растягивается, нарушая работу сфинктера.
  • Вредные привычки. Курение и злоупотребление кофе увеличивают риск изжоги.
  • Положение тела после еды. Лежать сразу после приёма пищи — плохая идея.
  • Лишний вес. Давление на живот препятствует нормальной работе сфинктера.
  • Пища и напитки. Шоколад, острая, жирная и жареная еда, свежая выпечка.
  • Некоторые лекарства. Препараты, принимаемые перед едой, могут провоцировать симптомы.
  • Беременность. Давление на брюшную полость вызывает изжогу.
  • Тесная одежда. Сдавливание живота может способствовать возвращению пищи в пищевод.

Если изжога проявляется чаще одного раза в неделю, причиной могут быть заболевания ЖКТ:

  • Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ)
  • Гастрит с повышенной кислотностью
  • Язвенная болезнь желудка
  • Холецистит или дисфункция желчного пузыря

Симптомы изжоги

Изжога сопровождается характерными проявлениями:

  • Жжение за грудиной, которое может распространяться к горлу
  • Кислый привкус во рту и отрыжка
  • Ощущение жжения в животе
  • Боль в животе, иногда напоминающая сердечные боли

Эти симптомы могут проявляться в течение 30 минут после еды или позднее, если проблема связана с желчным пузырём или поджелудочной железой. Игнорирование симптомов может привести к осложнениям.

Правила питания при изжоге

Рацион играет ключевую роль в профилактике и лечении изжоги. Основные рекомендации:

  • Сбалансированное питание. Завтрак — плотный, обед — умеренный, ужин — лёгкий.
  • Избегайте провоцирующих продуктов. Исключите острое, жирное, жареное и свежую выпечку.
  • Активность после еды. Не ложитесь сразу после еды, лучше совершите лёгкую прогулку.
  • Достаточное питьё. Чистая вода предпочтительнее соков и крепкого чая.
  • Отказ от соды. Использование народных средств, таких как сода, лишь усугубляет состояние.

Лекарственные препараты

Самостоятельное лечение изжоги может быть опасным. Лекарства должны назначаться врачом и подбираться индивидуально. Основные группы препаратов:

  1. Ингибиторы протонного насоса (ИПП). Снижают кислотность и защищают слизистую.
  2. Н2-блокаторы гистамина. Уменьшают выработку соляной кислоты.
  3. Антациды. Нейтрализуют кислоту и защищают слизистую пищевода.
  4. Альгинаты. Образуют защитный слой на слизистой пищевода.

Профилактика изжоги

Предотвращение изжоги легче, чем лечение. Для этого следуйте простым рекомендациям:

  • Откажитесь от курения и алкоголя
  • Пересмотрите рацион, исключив провоцирующие продукты
  • Носите свободную одежду
  • Поддерживайте здоровый вес
  • Следуйте назначенному лечению, если изжога вызвана заболеваниями

При частой и сильной изжоге обязательно обратитесь к врачу — только он сможет назначить эффективное лечение.

Уточнения

Изжо́га — ощущение дискомфорта или жжения за грудиной, распространяющегося к верху от эпигастральной (подложечной) области, иногда отдающего в область шеи. 

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Грук Светлана
Специализируется на лечении гастритов, ГЭРБ, язвенной болезни, энтероколитов, дисбактериозов, панкреатитов, пищевых отравлений, кишечных ифекций и других расстройств желудочно-кишечного тракта.
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