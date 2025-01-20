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Пограничное расстройство личности: почему эмоции выходят из-под контроля

3:25
Здоровье

Пограничное расстройство личности (ПРЛ) — это сложное нарушение психического здоровья, которое мешает людям управлять эмоциями, сохранять стабильную самооценку и контролировать импульсы. Люди с этим расстройством переживают яркие эмоциональные всплески и часто не могут вернуться в нормальное состояние без посторонней помощи.

голова
Фото: PublicDomainPictures.net by Rostislav Kralik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
голова

Когда и как проявляется ПРЛ

ПРЛ чаще всего начинается в подростковом возрасте. Женщины страдают от этого расстройства в два раза чаще, чем мужчины. Симптомы достигают пика в юности, но с возрастом у большинства людей состояние улучшается. Однако на ранних этапах пациенты часто сталкиваются с депрессией, неконтролируемым гневом, беспокойством и даже суицидальными мыслями.

Причины развития пограничного расстройства

Прямая связь между причинами и ПРЛ пока не доказана, но существует несколько факторов, повышающих риск:

Генетика

Хотя ПРЛ не считается наследственным заболеванием, у детей родителей с таким диагнозом вероятность его развития в пять раз выше.

Психологические травмы

Часто у людей с ПРЛ в анамнезе есть серьёзные травмы, например, сексуальное насилие в детстве. Однако прямой взаимосвязи с расстройством не установлено.

Неврологические нарушения

Повреждения в зонах мозга, ответственных за эмоции и принятие решений, также могут стать причиной расстройства.

Признаки пограничного расстройства

Распознать ПРЛ можно по нескольким характерным симптомам:

Эмоциональная нестабильность

Быстрая смена настроений и отношения к людям, окружающему миру и самому себе. Неконтролируемые вспышки гнева, тревоги или печали возникают внезапно.

Проблемы с мышлением

Люди с ПРЛ склонны к паранойе, особенно в стрессовых ситуациях. Возможна потеря связи с реальностью или диссоциация — чувство оторванности от происходящего.

Импульсивное поведение

Азартные игры, злоупотребление алкоголем или наркотиками, беспорядочные связи — всё это может быть следствием расстройства.

Саморазрушение

Склонность к суициду и нанесению себе вреда — один из самых тревожных признаков.

Нестабильная самооценка

Человек с ПРЛ часто не понимает, кто он и чего хочет от жизни. Постоянная смена работы, интересов, социальных кругов или даже сексуальной идентичности — частое проявление расстройства.

Трудности в отношениях

Пациенты боятся быть отвергнутыми, из-за чего их отношения часто наполнены драмами, конфликтами и угрозами.

Как лечить ПРЛ

Первый шаг — обратиться к психологу или психиатру. Сам человек редко осознаёт проблему, поэтому инициатива часто исходит от близких.

Лечение включает:

  1. Индивидуально подобранную терапию, которая помогает справляться с эмоциями и улучшать качество жизни.
  2. Медикаментозную поддержку при необходимости.
  3. Стационарное наблюдение в случаях угрозы суицида.

Важно помнить, что ПРЛ часто путают с биполярным расстройством. Хотя у них есть схожие симптомы, это разные состояния, требующие разных подходов.

Уточнения

Пограни́чное расстро́йство ли́чности (эмоциона́льно неусто́йчивое расстро́йство ли́чности, пограни́чный тип, сокр. ПРЛ) — расстройство личности, характеризующееся импульсивностью, низким самоконтролем, эмоциональной неустойчивостью, высокой тревожностью и сильным уровнем десоциализации. идентичности и наркомании.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Андронова Наталия
Занимается ведением беременности, невынашиванием беременности
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