Что скрывается за желтым налётом: реальная причина потери белизны зубов

2:06 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Хотите ослепительную белоснежную улыбку, но зубы все равно остаются желтоватыми, несмотря на регулярную чистку? Оказывается, причины могут быть совсем неожиданными. Почему же зубы теряют белизну, даже если вы строго следуете правилам гигиены?

Фото: Национальный институт рака by Билл Брэнсон, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мужчина чистит зубы

Чрезмерное усердие в чистке

Стоматолог Зейнаб Маки объясняет, что чрезмерное стремление сделать зубы белоснежными может принести больше вреда, чем пользы.

"Если вы слишком активно чистите зубы, это может повредить эмаль — защитный слой, который сохраняет зубы крепкими и белыми." — отмечает она.

Когда эмаль стирается, обнажается дентин — внутренний слой зуба желто-коричневого оттенка. Агрессивная чистка не только ухудшает внешний вид зубов, но и увеличивает их чувствительность.

Диета и образ жизни

Доктор Маки добавляет, что питание и привычки также играют ключевую роль. Основные враги белоснежной улыбки:

курение

употребление газированных напитков, кофе, чая

кислые фруктовые соки

Эти продукты окрашивают зубы, а курение еще и разрушает их структуру. Даже лекарства, такие как антибиотики, препараты для снижения давления или антигистамины, могут привести к пожелтению.

Совет: если не можете отказаться от любимых напитков, используйте соломинку, чтобы минимизировать их контакт с зубами.

Золотые правила чистки зубов

Чтобы сохранить зубы здоровыми и белоснежными, придерживайтесь простых рекомендаций:

Чистите зубы дважды в день, уделяя каждой процедуре минимум две минуты. Используйте зубную пасту с содержанием фтора не менее 1350 ppm. Если зубы слишком чувствительны, выбирайте пасты без фтора. Меняйте зубную щетку каждые три месяца — это убережет вас от накопления бактерий.

Соблюдение этих правил снижает риск кариеса и заболеваний десен, а улыбка будет радовать вас и окружающих.

Уточнения

Зуб — костное образование, во множестве расположенное в ротовой полости большинства позвоночных (у некоторых рыб зубы есть и в глотке).

