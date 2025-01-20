Что скрывается за желтым налётом: реальная причина потери белизны зубов

Хотите ослепительную белоснежную улыбку, но зубы все равно остаются желтоватыми, несмотря на регулярную чистку? Оказывается, причины могут быть совсем неожиданными. Почему же зубы теряют белизну, даже если вы строго следуете правилам гигиены?
Стоматолог Зейнаб Маки объясняет, что чрезмерное стремление сделать зубы белоснежными может принести больше вреда, чем пользы.
"Если вы слишком активно чистите зубы, это может повредить эмаль — защитный слой, который сохраняет зубы крепкими и белыми." — отмечает она.
Когда эмаль стирается, обнажается дентин — внутренний слой зуба желто-коричневого оттенка. Агрессивная чистка не только ухудшает внешний вид зубов, но и увеличивает их чувствительность.
Доктор Маки добавляет, что питание и привычки также играют ключевую роль. Основные враги белоснежной улыбки:
Эти продукты окрашивают зубы, а курение еще и разрушает их структуру. Даже лекарства, такие как антибиотики, препараты для снижения давления или антигистамины, могут привести к пожелтению.
Совет: если не можете отказаться от любимых напитков, используйте соломинку, чтобы минимизировать их контакт с зубами.
Чтобы сохранить зубы здоровыми и белоснежными, придерживайтесь простых рекомендаций:
Соблюдение этих правил снижает риск кариеса и заболеваний десен, а улыбка будет радовать вас и окружающих.
Зуб — костное образование, во множестве расположенное в ротовой полости большинства позвоночных (у некоторых рыб зубы есть и в глотке).
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