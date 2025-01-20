Эти продукты могут вызвать мигрень: узнайте, чего избегать

Мигрень способна лишить человека полноценной жизни из-за тяжёлых пульсирующих болей. Однако некоторые факторы, включая привычки питания, могут усугублять состояние или, наоборот, облегчать его. Узнайте, как управлять мигренью и какой продукт лучше исключить из рациона.
Мигрень сопровождается сильной односторонней головной болью, которая значительно отличается от обычной. Часто перед приступом наблюдаются:
Эти признаки могут появляться за несколько часов или даже дней до приступа. Сама боль продолжается от нескольких часов до нескольких дней, значительно снижая качество жизни.
Диета играет ключевую роль в частоте и интенсивности мигрени. Некоторые продукты способны стать триггерами для приступов. Особенно это касается пищи, богатой тирамином — веществом, которое присутствует во многих продуктах. Одним из таких продуктов являются бананы.
Бананы, особенно перезрелые, содержат большое количество тирамина. Это природное химическое вещество расщепляется организмом с помощью ферментов моноаминоксидазы (МАО). У людей с дефицитом этих ферментов употребление бананов может спровоцировать приступ мигрени. Чем более зрелый банан, тем выше содержание тирамина.
Поэтому людям, склонным к мигрени, рекомендуется ограничить употребление бананов, отдавая предпочтение менее зрелым плодам или полностью исключая их.
Если мигрень усиливается или становится более продолжительной, не откладывайте визит к врачу.
Мигрень (фр. migraine) — форма первичной головной боли, проявляющаяся периодическими приступами продолжительностью 4—72 часа у взрослых, 2—72 часа у детей, типичными признаками которой являются односторонняя локализация, пульсирующий характер, средняя или высокая интенсивность, ухудшение при обычной физической активности и наличие таких сопровождающих симптомов, как тошнота и/или фотофобия и фонофобия.
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