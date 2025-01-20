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Эти продукты могут вызвать мигрень: узнайте, чего избегать

2:26
Здоровье

Мигрень способна лишить человека полноценной жизни из-за тяжёлых пульсирующих болей. Однако некоторые факторы, включая привычки питания, могут усугублять состояние или, наоборот, облегчать его. Узнайте, как управлять мигренью и какой продукт лучше исключить из рациона.

Мигрень
Фото: PublicDomainPictures.net by Rostislav Kralik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мигрень

Симптомы мигрени: что важно знать

Мигрень сопровождается сильной односторонней головной болью, которая значительно отличается от обычной. Часто перед приступом наблюдаются:

  • усталость
  • тяга к определённой пище
  • жажда
  • перепады настроения

Эти признаки могут появляться за несколько часов или даже дней до приступа. Сама боль продолжается от нескольких часов до нескольких дней, значительно снижая качество жизни.

Как диета влияет на мигрень

Диета играет ключевую роль в частоте и интенсивности мигрени. Некоторые продукты способны стать триггерами для приступов. Особенно это касается пищи, богатой тирамином — веществом, которое присутствует во многих продуктах. Одним из таких продуктов являются бананы.

Почему бананы могут ухудшить состояние

Бананы, особенно перезрелые, содержат большое количество тирамина. Это природное химическое вещество расщепляется организмом с помощью ферментов моноаминоксидазы (МАО). У людей с дефицитом этих ферментов употребление бананов может спровоцировать приступ мигрени. Чем более зрелый банан, тем выше содержание тирамина.

Поэтому людям, склонным к мигрени, рекомендуется ограничить употребление бананов, отдавая предпочтение менее зрелым плодам или полностью исключая их.

Как минимизировать риск мигрени

  • Соблюдайте режим сна: качественный сон в хорошо проветренной комнате — залог стабильного состояния. Перед сном полезны прогулки или тёплый душ.
  • Исключите раздражители: избегайте мест с громкой музыкой, ярким светом и сильными запахами.
  • Снизьте уровень стресса: планируйте день так, чтобы избегать переутомления и регулярно отдыхать.
  • Откажитесь от алкоголя и газированных напитков: они часто становятся причиной приступов головной боли.

Если мигрень усиливается или становится более продолжительной, не откладывайте визит к врачу.

Уточнения

Мигрень (фр. migraine) — форма первичной головной боли, проявляющаяся периодическими приступами продолжительностью 4—72 часа у взрослых, 2—72 часа у детей, типичными признаками которой являются односторонняя локализация, пульсирующий характер, средняя или высокая интенсивность, ухудшение при обычной физической активности и наличие таких сопровождающих симптомов, как тошнота и/или фотофобия и фонофобия.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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