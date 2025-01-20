Как выбрать полезный хлеб: признаки качества и опасные ловушки

2:27 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Вы когда-нибудь задумывались, насколько полезен хлеб, который вы едите каждый день? Этот продукт является основой рациона многих, но выбор действительно питательного хлеба требует знаний. Разберем ключевые моменты.

Фото: commons.wikimedia.org by www.Pixel.la Free Stock Photos, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Хлеб

Разница между видами хлеба

Цельнозерновой хлеб сохраняет все части зерна, включая оболочку, что делает его богатым клетчаткой, витаминами группы B, минералами и антиоксидантами. Он помогает поддерживать стабильный уровень сахара в крови, дарит длительное чувство сытости и поддерживает здоровье кишечника.

Мультизерновой хлеб, несмотря на название, может быть изготовлен из рафинированных (очищенных) зерен. Такие продукты зачастую теряют свои полезные свойства и не отличаются от белого хлеба.

На что обращать внимание при выборе

Упаковка и состав: не стоит доверять красивым изображениям и словам вроде "7 злаков" или "без дрожжей". Они не гарантируют качества. Внимательно изучайте список ингредиентов: цельнозерновая мука должна занимать первое место или идти сразу после воды.

не стоит доверять красивым изображениям и словам вроде "7 злаков" или "без дрожжей". Они не гарантируют качества. Внимательно изучайте список ингредиентов: цельнозерновая мука должна занимать первое место или идти сразу после воды. Цвет: темный цвет хлеба не всегда говорит о его натуральности. Производители могут добавлять патоку или карамель для создания "здорового" вида.

темный цвет хлеба не всегда говорит о его натуральности. Производители могут добавлять патоку или карамель для создания "здорового" вида. Количество ингредиентов: Чем меньше компонентов в составе, тем лучше. полезный хлеб не должен содержать длинный список добавок.

Чем меньше компонентов в составе, тем лучше. полезный хлеб не должен содержать длинный список добавок. Сахар: в качественном хлебе содержание сахара не превышает 1-2 г на 100 г. Если этот показатель выше 5 г, скорее всего, в продукт добавлены сиропы или пюре.

в качественном хлебе содержание сахара не превышает 1-2 г на 100 г. Если этот показатель выше 5 г, скорее всего, в продукт добавлены сиропы или пюре. Срок хранения: натуральный хлеб без консервантов хранится не более 5 дней. Если на упаковке указан более длительный срок, это свидетельствует о наличии искусственных добавок.

Как понять, что хлеб свежий

Свежий хлеб имеет приятный аромат. Если вы заметили плесень, неприятный запах или кислый привкус, его нельзя употреблять.

Храните хлеб в прохладном сухом месте, чтобы он оставался пригодным для еды даже после окончания срока годности. Для увеличения срока хранения хлеб можно заморозить — в этом случае он останется свежим на несколько недель. Перед употреблением достаточно разогреть его в духовке.

Уточнения

Хлеб — пищевой продукт, получаемый при выпечке теста, приготовленного как минимум из муки и воды, разрыхлённого пекарскими дрожжами или закваской.

