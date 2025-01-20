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Сосиски под запретом: как любимый продукт вредит мозгу

2:27
Здоровье

Многие из нас любят сосиски и бекон, но задумывались ли вы, какой вред они могут нанести организму? Исследования показывают, что регулярное употребление обработанного красного мяса может не только повышать риск развития рака, но и негативно влиять на когнитивные функции, увеличивая вероятность деменции.

Сосиски
Фото: freepik.com by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сосиски

Что говорят ученые

Обширное исследование с участием 133 тысяч человек, проводившееся в течение нескольких лет, показало, что ежедневное употребление двух ломтиков бекона или одной сосиски увеличивает риск деменции на 13%. Ученые наблюдали за рационом участников и выявили четкую связь между потреблением обработанного мяса и развитием когнитивных нарушений.

"Обработанное красное мясо способно повышать риск снижения когнитивных функций и деменции, однако хорошая новость в том, что замена этих продуктов на более здоровые альтернативы способна значительно снизить риски" — объясняет доктор Дэниел Ханг из Гарвардского университета.

Как уменьшить риск

Исследования показали, что изменить привычки питания достаточно просто, чтобы улучшить здоровье мозга:

  • Рыба: замена одной порции обработанного мяса на рыбу снижает риск деменции на 28%.
  • Птица: употребление курицы или индейки вместо сосисок уменьшает вероятность заболевания на 19%.
  • Растительные продукты: орехи, бобовые, фасоль или чечевица также станут отличным выбором для снижения риска когнитивных нарушений.

Почему сосиски вредны

Ученые связывают негативное влияние обработанного мяса с содержащимися в нем нитритами. Эти вещества провоцируют "окислительный стресс" в организме, приводящий к повреждению клеток, воспалению и другим процессам, которые могут способствовать развитию деменции.

Как перейти на здоровый рацион

Увеличьте количество рыбы и птицы в своем рационе.
Включите больше растительных продуктов, таких как орехи и бобовые.
Постепенно снижайте потребление обработанного мяса, заменяя его полезными альтернативами.
Ваше здоровье — в ваших руках. Выбирая правильные продукты, вы можете существенно снизить риск развития не только деменции, но и других опасных заболеваний.

Уточнения

Соси́ска (от фр. saucisse) — колбасное изделие, которое изготовляется из рубленого варёного мяса или его заменителей. 

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Гимадеева Ольга
Врач педиатр, детский гастроэнтеролог
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