Сосиски под запретом: как любимый продукт вредит мозгу

Многие из нас любят сосиски и бекон, но задумывались ли вы, какой вред они могут нанести организму? Исследования показывают, что регулярное употребление обработанного красного мяса может не только повышать риск развития рака, но и негативно влиять на когнитивные функции, увеличивая вероятность деменции.
Обширное исследование с участием 133 тысяч человек, проводившееся в течение нескольких лет, показало, что ежедневное употребление двух ломтиков бекона или одной сосиски увеличивает риск деменции на 13%. Ученые наблюдали за рационом участников и выявили четкую связь между потреблением обработанного мяса и развитием когнитивных нарушений.
"Обработанное красное мясо способно повышать риск снижения когнитивных функций и деменции, однако хорошая новость в том, что замена этих продуктов на более здоровые альтернативы способна значительно снизить риски" — объясняет доктор Дэниел Ханг из Гарвардского университета.
Исследования показали, что изменить привычки питания достаточно просто, чтобы улучшить здоровье мозга:
Ученые связывают негативное влияние обработанного мяса с содержащимися в нем нитритами. Эти вещества провоцируют "окислительный стресс" в организме, приводящий к повреждению клеток, воспалению и другим процессам, которые могут способствовать развитию деменции.
Увеличьте количество рыбы и птицы в своем рационе.
Включите больше растительных продуктов, таких как орехи и бобовые.
Постепенно снижайте потребление обработанного мяса, заменяя его полезными альтернативами.
Ваше здоровье — в ваших руках. Выбирая правильные продукты, вы можете существенно снизить риск развития не только деменции, но и других опасных заболеваний.
Соси́ска (от фр. saucisse) — колбасное изделие, которое изготовляется из рубленого варёного мяса или его заменителей.
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