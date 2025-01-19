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Зимой кожа страдает: как избавиться от заусенцев раз и навсегда

2:53
Здоровье

Зимой кожа часто становится сухой, а вместе с этим появляются неприятные заусенцы вокруг ногтей. Эти маленькие кусочки кожи могут не только доставлять дискомфорт, но и привести к инфекциям. Почему они возникают и как справиться с этой проблемой?

Грызение ногтей
Фото: Openverse by Dave Hamster, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Грызение ногтей

Что такое заусенцы

Заусенцы — это небольшие отслоения кожи по краю ногтя. Они появляются, когда кожа вокруг ногтей становится слишком сухой и подвергается повреждению. Основные причины:

  • Сухость кожи. Холодный воздух зимой, частое мытье рук и агрессивные чистящие средства ухудшают состояние кожи.
  • Привычка грызть ногти. Люди, которые кусают ногти или травмируют кожу, чаще страдают от заусенцев.
  • Постоянный контакт с водой. Длительное воздействие воды делает кожу более уязвимой.
  • Хрупкие ногти. Слабая структура ногтей способствует появлению мелких повреждений кожи.

Домашние методы лечения

Справиться с заусенцами можно даже в домашних условиях. Вот несколько проверенных шагов:

  • Замачивание. Погрузите пальцы в теплую мыльную воду на 10 минут, чтобы кожа стала мягче.
  • Осторожное удаление. Используя стерильные кусачки или ножницы, аккуратно обрежьте заусенец у самого основания. Не пытайтесь тянуть кожу, чтобы не усугубить ситуацию.
  • Увлажнение. После обработки нанесите крем без ароматизаторов или вазелин, чтобы увлажнить кожу и ускорить заживление.
  • Защита. Если кожа повреждена или кровоточит, наклейте пластырь, чтобы избежать попадания инфекции.

Профилактика: как избежать появления заусенцев

Лучший способ борьбы с заусенцами — это предотвращение их появления. Вот несколько полезных советов:

  • Увлажняйте кожу. Регулярно наносите крем на руки и кожу вокруг ногтей, особенно зимой.
  • Не грызите ногти. Эта привычка не только портит внешний вид, но и увеличивает риск появления заусенцев. Обрезайте ногти аккуратно и не удаляйте кутикулу.
  • Носите перчатки. При мытье посуды, уборке, садоводстве или нахождении на улице в холодную погоду всегда надевайте перчатки.

Внимание: риск инфекции

Если кожа вокруг ногтя повреждена, это может привести к острой паронихии — воспалению ногтевого валика. Признаки инфекции включают:

  • Покраснение и воспаление кожи вокруг ногтя
  • Опухоль и болезненность
  • Теплота в пораженной области
  • Выделения желтого или коричневого цвета, что может свидетельствовать о нагноении

При первых симптомах инфекции важно обратиться к врачу, чтобы избежать осложнений.

Уточнения

Заусе́нец заусе́ница (лат. reduvial) — разрыв кожи ногтевого валика. 

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Гимадеева Ольга
Врач педиатр, детский гастроэнтеролог
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