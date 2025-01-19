Зимой кожа страдает: как избавиться от заусенцев раз и навсегда

2:53 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Зимой кожа часто становится сухой, а вместе с этим появляются неприятные заусенцы вокруг ногтей. Эти маленькие кусочки кожи могут не только доставлять дискомфорт, но и привести к инфекциям. Почему они возникают и как справиться с этой проблемой?

Фото: Openverse by Dave Hamster, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Грызение ногтей

Что такое заусенцы

Заусенцы — это небольшие отслоения кожи по краю ногтя. Они появляются, когда кожа вокруг ногтей становится слишком сухой и подвергается повреждению. Основные причины:

Сухость кожи. Холодный воздух зимой, частое мытье рук и агрессивные чистящие средства ухудшают состояние кожи.

Холодный воздух зимой, частое мытье рук и агрессивные чистящие средства ухудшают состояние кожи. Привычка грызть ногти. Люди, которые кусают ногти или травмируют кожу, чаще страдают от заусенцев.

Люди, которые кусают ногти или травмируют кожу, чаще страдают от заусенцев. Постоянный контакт с водой. Длительное воздействие воды делает кожу более уязвимой.

Длительное воздействие воды делает кожу более уязвимой. Хрупкие ногти. Слабая структура ногтей способствует появлению мелких повреждений кожи.

Домашние методы лечения

Справиться с заусенцами можно даже в домашних условиях. Вот несколько проверенных шагов:

Замачивание. Погрузите пальцы в теплую мыльную воду на 10 минут, чтобы кожа стала мягче.

Погрузите пальцы в теплую мыльную воду на 10 минут, чтобы кожа стала мягче. Осторожное удаление. Используя стерильные кусачки или ножницы, аккуратно обрежьте заусенец у самого основания. Не пытайтесь тянуть кожу, чтобы не усугубить ситуацию.

Используя стерильные кусачки или ножницы, аккуратно обрежьте заусенец у самого основания. Не пытайтесь тянуть кожу, чтобы не усугубить ситуацию. Увлажнение. После обработки нанесите крем без ароматизаторов или вазелин, чтобы увлажнить кожу и ускорить заживление.

После обработки нанесите крем без ароматизаторов или вазелин, чтобы увлажнить кожу и ускорить заживление. Защита. Если кожа повреждена или кровоточит, наклейте пластырь, чтобы избежать попадания инфекции.

Профилактика: как избежать появления заусенцев

Лучший способ борьбы с заусенцами — это предотвращение их появления. Вот несколько полезных советов:

Увлажняйте кожу. Регулярно наносите крем на руки и кожу вокруг ногтей, особенно зимой.

Не грызите ногти. Эта привычка не только портит внешний вид, но и увеличивает риск появления заусенцев. Обрезайте ногти аккуратно и не удаляйте кутикулу.

Носите перчатки. При мытье посуды, уборке, садоводстве или нахождении на улице в холодную погоду всегда надевайте перчатки.

Внимание: риск инфекции

Если кожа вокруг ногтя повреждена, это может привести к острой паронихии — воспалению ногтевого валика. Признаки инфекции включают:

Покраснение и воспаление кожи вокруг ногтя

Опухоль и болезненность

Теплота в пораженной области

Выделения желтого или коричневого цвета, что может свидетельствовать о нагноении

При первых симптомах инфекции важно обратиться к врачу, чтобы избежать осложнений.

Уточнения

Заусе́нец заусе́ница (лат. reduvial) — разрыв кожи ногтевого валика.

