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10-минутное правило: как прогулка спасает от тяжести в желудке

2:01
Здоровье

Вы когда-нибудь задумывались, почему прогулка после еды считается столь полезной привычкой? Этот простой шаг способен кардинально изменить самочувствие, помогая не только улучшить пищеварение, но и повысить общую энергетику организма.

Городская среда
Фото: freepik.com by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Городская среда

Почему стоит гулять после еды

Короткая прогулка длиной всего в 10 минут после каждого приема пищи может стать ключом к комфортному пищеварению. Легкие физические нагрузки способствуют сокращению мышц желудочно-кишечного тракта, что ускоряет движение пищи. В результате вы снижаете риск запоров и расстройства пищеварения.

Ускорение обменных процессов

Прогулка стимулирует кровообращение, улучшая приток крови к желудку и кишечнику. Это ускоряет расщепление и усвоение питательных веществ. Таким образом, вы не только чувствуете легкость, но и обеспечиваете организм необходимой энергией быстрее и эффективнее.

Справляемся с тяжестью и вздутием

Переедание или тяжелая пища нередко вызывают чувство дискомфорта. В таком случае даже небольшая прогулка способна стать спасением: движение стимулирует работу органов пищеварения, снимая ощущение вздутия.

Прогулка и уровень сахара в крови

Особенно ценной привычка может стать для людей с инсулинорезистентностью или диабетом 2 типа. Умеренная активность помогает клеткам эффективнее использовать глюкозу, снижая уровень сахара в крови. Это полезно не только для здоровья, но и для контроля веса.

Прогулка после еды — это простое, но мощное решение для поддержания здоровья. Всего 10 минут легкой активности способны улучшить пищеварение, облегчить дискомфорт и положительно сказаться на уровне сахара в крови. Попробуйте превратить эту привычку в ежедневный ритуал, чтобы почувствовать разницу!

Уточнения

Пищевари́тельный или желу́дочно-кише́чный тракт (ЖКТ) — система органов у человека, предназначенная для переработки и извлечения из пищи питательных веществ, всасывания их в кровь и лимфу и выделения из организма непереваренных остатков.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Игнатова Ольга
Занимается ведением пациентов с дистальной полинейропатией, синдромом диабетической стопы, лечением ожирения, остеопороза, эндокринных причин бесплодия у женщин и мужчин
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10-минутное правило: как прогулка спасает от тяжести в желудке
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