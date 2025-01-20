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Соль на вашем столе: привычка или зависимость

1:45
Здоровье

Задумывались, почему нам так сложно отказаться от соленого? Ответ кроется в нашем прошлом. В доисторические времена нехватка калорий и натрия могла стать смертельной. Люди, тянувшиеся к калорийным и соленым продуктам, выживали чаще и передавали свою тягу потомкам.

соль
Фото: pxhere
соль

Но сегодня все иначе. Соль окружает нас везде: она не только усиливает вкус, но и продлевает срок хранения продуктов. Колбасы, чипсы и консервы — это, по сути, соль с добавками, а не наоборот.

Можно ли переучить организм

Научные исследования доказывают, что вкусовые привычки можно изменить. Вот примеры:

  • Привыкание к соли: испытуемые ели пересоленные блюда. Спустя время они начали казаться вкуснее.
  • Отказ от соли: группа людей на 5 месяцев перешла на низкосолевую диету. Результат? Пища с меньшим количеством соли стала им нравиться.
  • Изменение предпочтений: в другом эксперименте участники ели недосоленный хлеб. Сначала он казался невкусным, но позже они стали есть его больше, привыкая к новому вкусу.

Как сократить потребление соли

  1. Меньше готовых продуктов. Откажитесь от чипсов, консервов и колбас.
  2. Контролируйте соль дома. Перестаньте досаливать еду — рецепторы адаптируются.
  3. Готовьте сами. Это позволит управлять количеством соли в блюдах.
  4. Уменьшение соли в рационе — шаг к здоровому сердцу и снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний. Ваш организм быстро оценит изменения и ответит благодарностью.

Уточнения

Пова́ренная соль или пищева́я соль (хлорид натрия, NaCl; употребляются также названия хлористый натрий, каменная соль, «столовая соль» или просто «соль») — пищевой продукт, представляющий собой бесцветные кристаллы.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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