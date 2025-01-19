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Холодная вода: неожиданный помощник в борьбе с лишним весом

2:37
Здоровье

Если вы считаете, что вода нужна только для утоления жажды, подумайте снова! Исследования показывают, что два стакана холодной воды на голодный желудок могут ускорить метаболизм и способствовать потере веса. Давайте разберёмся, как работает этот естественный и безопасный метод.

вода
Фото: freepik.com by dekazigzag, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
вода

Как вода ускоряет обмен веществ

Выпивая два стакана воды (около 500 мл), вы увеличиваете концентрацию норадреналина в крови. Это приводит к ускорению метаболизма на 30% в течение часа. Научные исследования показали, что такая простая стратегия может ускорить потерю веса до 44%. Это доступный и эффективный способ помочь организму работать быстрее.

Когда вода не помогает

Если вы принимаете бета-блокаторы (лекарства для лечения сердечно-сосудистых заболеваний или гипертонии), эффект воды может быть снижен. Бета-рецепторы, которые активируются норадреналином, блокируются, препятствуя метаболическому ускорению.

Правильное количество, вид и температура воды

  • Количество: Один стакан (240 мл) уже оказывает положительное влияние, но два стакана (480 мл) — идеальный выбор. Однако не стоит пить больше трёх стаканов (710 мл) в час, чтобы избежать перегрузки почек или электролитного дисбаланса.
  • Вид: Чистая вода более эффективна, чем солёные растворы или соки. Организм способен "распознавать" именно чистую воду, активируя метаболическую реакцию.
  • Температура: Холодная вода (из холодильника) наиболее эффективна.

Организм сжигает больше калорий, подогревая её до температуры тела, в отличие от тёплой или горячей воды.

Вода и снижение веса

Замена диетических напитков простой водой доказала свою эффективность в потере веса. Помимо исключения искусственных подсластителей, вода стимулирует метаболизм лучше, чем концентрированные напитки, такие как чай или газировки.

Практические советы

Чтобы достичь максимального эффекта:

  • Пейте два стакана холодной воды на голодный желудок перед едой.
  • Не превышайте рекомендуемое количество воды в час.
  • Отдавайте предпочтение чистой воде вместо напитков с добавками.

Два стакана холодной воды на голодный желудок могут стать самым простым и естественным способом ускорить обмен веществ. Простая привычка — большие результаты!

Уточнения

Вода́ (в химии — монооксид водорода, гидроксид водорода; химическая формула — H2O) — химическое вещество, представляющее собой бинарное неорганическое соединение, молекула которого состоит из двух атомов водорода и одного атома кислорода, соединённых между собой ковалентной связью.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Грук Светлана
Специализируется на лечении гастритов, ГЭРБ, язвенной болезни, энтероколитов, дисбактериозов, панкреатитов, пищевых отравлений, кишечных ифекций и других расстройств желудочно-кишечного тракта.
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