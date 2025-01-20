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Может ли любовь к сладкому закончиться диабетом

2:49
Здоровье

Сегодня диабет затрагивает миллионы людей по всему миру. По данным Международной федерации диабета, в 2021 году от этого хронического заболевания страдали 537 миллионов взрослых. Причём к 2045 году это число может вырасти до 783 миллионов. Такая статистика заставляет задуматься: есть ли связь между любовью к сладкому и развитием диабета.

Девушка ест пирожные
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Девушка ест пирожные

Что такое сахарный диабет

Диабет — это нарушение регуляции уровня сахара в крови. Основные типы заболевания:

  • Диабет I типа: аутоиммунное заболевание, связанное с разрушением клеток поджелудочной железы. Он возникает в детстве или подростковом возрасте и составляет около 5-10% всех случаев.
  • Диабет II типа: наиболее распространённый, характеризуется инсулинорезистентностью, при которой клетки теряют чувствительность к инсулину. Его развитию способствует образ жизни, лишний вес и генетика.

Связь между сладким и диабетом

Хотя диабет II типа связан с высоким уровнем сахара в крови, прямой связи между поеданием сладостей и заболеванием не существует. Однако исследования показали, что регулярное употребление сахара, особенно в напитках, повышает риск диабета. Основные причины:

  • Набор веса: избыточное потребление сахара ведёт к ожирению — главному фактору риска диабета.
  • Косвенная связь: чем больше сахара в рационе, тем выше вероятность развития инсулинорезистентности.

Рекомендации по потреблению сахара

Чтобы снизить риски, Всемирная организация здравоохранения советует:

  • Ограничить потребление свободных сахаров до 10% от калорийности рациона.
  • Желательно сократить этот показатель до 5% (примерно 25 г или 6 чайных ложек в день).

Чем заменить сладости

  • Фрукты и овощи: натуральные сахара, связанные с клетчаткой, перевариваются медленнее, не вызывая резких скачков уровня глюкозы.
  • Натуральные подсластители: мёд, кленовый сироп или кокосовый сахар остаются источниками глюкозы, поэтому их стоит употреблять умеренно.
  • Искусственные подсластители: аспартам или сукралоза не содержат калорий и могут утолить тягу к сладкому без риска.

Итог

Любовь к сладкому сама по себе не вызывает диабет, но избыточное потребление сахара повышает риски. Лучший выбор — натуральные продукты, богатые клетчаткой, и умеренность в употреблении добавленных сахаров. Тогда вы сможете наслаждаться сладостями без опасений за своё здоровье.

Уточнения

Диабе́т (от др.-греч. διαβαίνω - "перехожу, пересекаю") — общее название заболеваний, сопровождающихся обильным выделением мочи — полиурией.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Андронова Наталия
Занимается ведением беременности, невынашиванием беременности
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