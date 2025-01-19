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Нехватка сна: проверьте себя с помощью простого трюка

2:11
Здоровье

Вы чувствуете себя уставшим даже после ночного сна? Возможно, вы недосыпаете, что может серьёзно повлиять на ваше здоровье и качество жизни. Мы расскажем об одном простом тесте, который поможет вам это понять.

Сон
Фото: freepik.com by gpointstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сон

Как провести тест на недосып

Вам понадобятся ложка и миска. Вот что нужно сделать:

  1. Создайте условия для сна. Закройте шторы, чтобы в комнате была полная темнота, и лягте на кровать.
  2. Держите ложку над миской. Запомните время, когда закрываете глаза, готовясь заснуть.
  3. Ожидайте засыпания. Как только вы уснёте, рука расслабится, ложка упадёт в миску, и звук вас разбудит.
  4. После пробуждения посмотрите на часы и оцените, сколько времени прошло с момента, как вы закрыли глаза.

Что означают результаты

  • Менее 5 минут: вы явно недосыпаете
  • Около 10 минут: вашему организму всё равно нужно больше отдыха
  • Более 15 минут: вероятно, ваш режим сна в порядке

Этот тест помогает определить, насколько ваш организм страдает от депривации сна.

Сколько сна нужно организму

Здоровому взрослому человеку требуется 7-9 часов сна в сутки. Однако эти цифры зависят от возраста, здоровья и индивидуальных особенностей. Например, некоторые люди могут чувствовать себя бодрыми после 6 часов сна, в то время как другим не хватает и 9 часов.

Проблемы со сном: признаки

Если вы замечаете у себя следующие симптомы, стоит пересмотреть свои привычки:

  • Трудности с засыпанием
  • Частые пробуждения ночью
  • Раннее пробуждение без возможности снова уснуть
  • Постоянная усталость, подавленное настроение
  • Трудности с концентрацией в течение дня

Как улучшить качество сна

Обратите внимание на свою гигиену сна. Регулярный график, расслабление перед сном и тёмная, прохладная обстановка помогут вашему организму отдохнуть. Избегайте кофеина и гаджетов за час до сна — это также может улучшить его качество.

Уточнения

Сон (лат. somnus) — периодически возникающее физиологическое состояние, противоположное состоянию бодрствования, характеризующееся пониженной реакцией на окружающий мир, присущее млекопитающим, птицам, рыбам и некоторым другим животным, в том числе насекомым и головоногим моллюскам.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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