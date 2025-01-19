Нехватка сна: проверьте себя с помощью простого трюка

Вы чувствуете себя уставшим даже после ночного сна? Возможно, вы недосыпаете, что может серьёзно повлиять на ваше здоровье и качество жизни. Мы расскажем об одном простом тесте, который поможет вам это понять.
Вам понадобятся ложка и миска. Вот что нужно сделать:
Этот тест помогает определить, насколько ваш организм страдает от депривации сна.
Здоровому взрослому человеку требуется 7-9 часов сна в сутки. Однако эти цифры зависят от возраста, здоровья и индивидуальных особенностей. Например, некоторые люди могут чувствовать себя бодрыми после 6 часов сна, в то время как другим не хватает и 9 часов.
Если вы замечаете у себя следующие симптомы, стоит пересмотреть свои привычки:
Обратите внимание на свою гигиену сна. Регулярный график, расслабление перед сном и тёмная, прохладная обстановка помогут вашему организму отдохнуть. Избегайте кофеина и гаджетов за час до сна — это также может улучшить его качество.
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