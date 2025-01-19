Нехватка сна: проверьте себя с помощью простого трюка

2:11 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Вы чувствуете себя уставшим даже после ночного сна? Возможно, вы недосыпаете, что может серьёзно повлиять на ваше здоровье и качество жизни. Мы расскажем об одном простом тесте, который поможет вам это понять.

Фото: freepik.com by gpointstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сон

Как провести тест на недосып

Вам понадобятся ложка и миска. Вот что нужно сделать:

Создайте условия для сна. Закройте шторы, чтобы в комнате была полная темнота, и лягте на кровать. Держите ложку над миской. Запомните время, когда закрываете глаза, готовясь заснуть. Ожидайте засыпания. Как только вы уснёте, рука расслабится, ложка упадёт в миску, и звук вас разбудит. После пробуждения посмотрите на часы и оцените, сколько времени прошло с момента, как вы закрыли глаза.

Что означают результаты

Менее 5 минут: вы явно недосыпаете

вы явно недосыпаете Около 10 минут: вашему организму всё равно нужно больше отдыха

вашему организму всё равно нужно больше отдыха Более 15 минут: вероятно, ваш режим сна в порядке

Этот тест помогает определить, насколько ваш организм страдает от депривации сна.

Сколько сна нужно организму

Здоровому взрослому человеку требуется 7-9 часов сна в сутки. Однако эти цифры зависят от возраста, здоровья и индивидуальных особенностей. Например, некоторые люди могут чувствовать себя бодрыми после 6 часов сна, в то время как другим не хватает и 9 часов.

Проблемы со сном: признаки

Если вы замечаете у себя следующие симптомы, стоит пересмотреть свои привычки:

Трудности с засыпанием

Частые пробуждения ночью

Раннее пробуждение без возможности снова уснуть

Постоянная усталость, подавленное настроение

Трудности с концентрацией в течение дня

Как улучшить качество сна

Обратите внимание на свою гигиену сна. Регулярный график, расслабление перед сном и тёмная, прохладная обстановка помогут вашему организму отдохнуть. Избегайте кофеина и гаджетов за час до сна — это также может улучшить его качество.

Уточнения

Сон (лат. somnus) — периодически возникающее физиологическое состояние, противоположное состоянию бодрствования, характеризующееся пониженной реакцией на окружающий мир, присущее млекопитающим, птицам, рыбам и некоторым другим животным, в том числе насекомым и головоногим моллюскам.

