Себорея или перхоть: как различить и не навредить коже

2:17 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Себорея — это хроническое заболевание кожи, связанное с нарушением работы сальных желез и ростом грибов рода Malassezia spp… Заболевание сопровождается воспалением, зудом, шелушением и поражением участков с повышенной активностью сальных желез, таких как голова, лицо, грудь и спина.

Фото: https://www.freepik.com Перхоть

Кто в группе риска

Себорея чаще встречается у:

Младенцев (70 % новорождённых в возрасте 3 недель — 3 месяцев).

(70 % новорождённых в возрасте 3 недель — 3 месяцев). Подростков в период полового созревания.

в период полового созревания. Взрослых от 40 до 60 лет, особенно при наличии сопутствующих заболеваний, таких как болезнь Паркинсона, ВИЧ, депрессия или гепатиты.

Основные симптомы

Сухая форма: сухость кожи, перхоть, зуд.

сухость кожи, перхоть, зуд. Жирная форма: усиленное выделение кожного сала, лоснящийся вид кожи и волос.

усиленное выделение кожного сала, лоснящийся вид кожи и волос. Смешанная форма: сочетание сухих и жирных участков кожи.

Поражённые зоны

Кожа головы.

Лицо (лоб, нос, носогубные складки).

Грудь, спина, складки за ушами.

Лечение себореи

У взрослых

Противогрибковые шампуни

Кетоконазол 2 % — дважды в неделю в течение 4 недель.

Сульфид селена 2 % — трижды в неделю, затем при необходимости.

Противовоспалительные кремы

Гидрокортизон 1 % — дважды в сутки, до 14 дней.

Бетаметазон 0,1 % — дважды в день, 7-14 дней

Системные препараты (при тяжёлой форме)

Итраконазол, флуконазол или тербинафин.

У детей

Младенцы до 2 лет : обработка головы детским или оливковым маслом перед купанием.

: обработка головы детским или оливковым маслом перед купанием. Дети старше 2 лет: использование мягких противовоспалительных мазей (гидрокортизон, кетоконазол).

Как предотвратить обострения

Регулярно мойте кожу головы и лица специализированными средствами.

Избегайте стрессов, переутомления и гиповитаминоза.

Следите за рационом: исключите жирную и сладкую пищу.

Поддерживайте иммунитет и обращайтесь к врачу при первых признаках обострения.

Уточнения

Себорейный дерматит — хроническое воспалительное заболевание, поражающее те участки кожи головы и туловища, на которых развиты сальные железы.

