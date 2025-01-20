Себорея или перхоть: как различить и не навредить коже

Себорея — это хроническое заболевание кожи, связанное с нарушением работы сальных желез и ростом грибов рода Malassezia spp… Заболевание сопровождается воспалением, зудом, шелушением и поражением участков с повышенной активностью сальных желез, таких как голова, лицо, грудь и спина.
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Перхоть
Кто в группе риска
Себорея чаще встречается у:
Младенцев (70 % новорождённых в возрасте 3 недель — 3 месяцев).
Подростков в период полового созревания.
Взрослых от 40 до 60 лет, особенно при наличии сопутствующих заболеваний, таких как болезнь Паркинсона, ВИЧ, депрессия или гепатиты.
Основные симптомы
Сухая форма: сухость кожи, перхоть, зуд.
Жирная форма: усиленное выделение кожного сала, лоснящийся вид кожи и волос.
Смешанная форма: сочетание сухих и жирных участков кожи.
Поражённые зоны
Кожа головы.
Лицо (лоб, нос, носогубные складки).
Грудь, спина, складки за ушами.
Лечение себореи
У взрослых
Противогрибковые шампуни
Кетоконазол 2 % — дважды в неделю в течение 4 недель.
Сульфид селена 2 % — трижды в неделю, затем при необходимости.
Противовоспалительные кремы
Гидрокортизон 1 % — дважды в сутки, до 14 дней.
Бетаметазон 0,1 % — дважды в день, 7-14 дней
Системные препараты (при тяжёлой форме)
Итраконазол, флуконазол или тербинафин.
У детей
Младенцы до2 лет: обработка головы детским или оливковым маслом перед купанием.
Дети старше2 лет: использование мягких противовоспалительных мазей (гидрокортизон, кетоконазол).
Как предотвратить обострения
Регулярно мойте кожу головы и лица специализированными средствами.
Избегайте стрессов, переутомления и гиповитаминоза.
Следите за рационом: исключите жирную и сладкую пищу.
Поддерживайте иммунитет и обращайтесь к врачу при первых признаках обострения.
Уточнения
Себорейный дерматит — хроническое воспалительное заболевание, поражающее те участки кожи головы и туловища, на которых развиты сальные железы.