Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как светомаскировка фар спасает вас на дороге: военные технологии в городе
Растения, устойчивые к тени: идеальные соседи для сосен и елей
Как выбрать шторы для кухни: секреты удобства и стиля
Можно ли давать собакам молоко: вся правда о лактозе
Творожная запеканка как в детском саду: простой рецепт идеального завтрака или ужина
Где российские знаменитости провели зимний отпуск
Певица Жасмин показала сына и дочку в уютной обстановке у камина
Как правильно наносить косметику, чтобы не растягивать кожу?
Microsoft анонсировала бесплатное обновление Windows 11 для всех пользователей

Себорея или перхоть: как различить и не навредить коже

2:17
Здоровье

Себорея — это хроническое заболевание кожи, связанное с нарушением работы сальных желез и ростом грибов рода Malassezia spp… Заболевание сопровождается воспалением, зудом, шелушением и поражением участков с повышенной активностью сальных желез, таких как голова, лицо, грудь и спина.

Перхоть
Фото: https://www.freepik.com
Перхоть

Кто в группе риска

Себорея чаще встречается у:

  • Младенцев (70 % новорождённых в возрасте 3 недель — 3 месяцев).
  • Подростков в период полового созревания.
  • Взрослых от 40 до 60 лет, особенно при наличии сопутствующих заболеваний, таких как болезнь Паркинсона, ВИЧ, депрессия или гепатиты.

Основные симптомы

  • Сухая форма: сухость кожи, перхоть, зуд.
  • Жирная форма: усиленное выделение кожного сала, лоснящийся вид кожи и волос.
  • Смешанная форма: сочетание сухих и жирных участков кожи.

Поражённые зоны

  • Кожа головы.
  • Лицо (лоб, нос, носогубные складки).
  • Грудь, спина, складки за ушами.

Лечение себореи

У взрослых

Противогрибковые шампуни

  • Кетоконазол 2 % — дважды в неделю в течение 4 недель.
  • Сульфид селена 2 % — трижды в неделю, затем при необходимости.

Противовоспалительные кремы

  • Гидрокортизон 1 % — дважды в сутки, до 14 дней.
  • Бетаметазон 0,1 % — дважды в день, 7-14 дней

Системные препараты (при тяжёлой форме)

  • Итраконазол, флуконазол или тербинафин.

У детей

  • Младенцы до 2 лет: обработка головы детским или оливковым маслом перед купанием.
  • Дети старше 2 лет: использование мягких противовоспалительных мазей (гидрокортизон, кетоконазол).

Как предотвратить обострения

  • Регулярно мойте кожу головы и лица специализированными средствами.
  • Избегайте стрессов, переутомления и гиповитаминоза.
  • Следите за рационом: исключите жирную и сладкую пищу.

Поддерживайте иммунитет и обращайтесь к врачу при первых признаках обострения.

Уточнения

Себорейный дерматит — хроническое воспалительное заболевание, поражающее те участки кожи головы и туловища, на которых развиты сальные железы.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
Обсудить
Сейчас читают
Российский турист побывал в Северной Корее и сравнил её с пионерским лагерем
Туризм
Российский турист побывал в Северной Корее и сравнил её с пионерским лагерем
Живое ископаемое, пережившее динозавров, прячут в секретных локациях
Наука и техника
Живое ископаемое, пережившее динозавров, прячут в секретных локациях Аудио 
Ночная борьба с морщинами: бюджетное, хотя и неожиданное решение из аптеки
Красота и стиль
Ночная борьба с морщинами: бюджетное, хотя и неожиданное решение из аптеки Аудио 
Популярное
Очень плохая новость для владельцев газового отопления

2025 год начался с неприятных новостей для владельцев газового отопления. Система торговли выбросами CO2 (EU ETS II) сделает газовое отопление дороже.

Очень плохая новость для владельцев газового отопления
Готовим лёгкий рецепт сытного салата с фасолью мужу на работу
Готовим лёгкий рецепт сытного салата с фасолью мужу на работу
Что добавлять в почву, чтобы перец вырос крупным и сочным
Что можно посадить рядом с перцем в теплице? Названы лучшие варианты
Климатическая катастрофа эпохи неолита породила искусство модерна Игорь Буккер Сводка с фронта: Российские воины прорвались в Великую Новосёлку, Киев готовит провокацию для США Дмитрий Плотников Козыри Трампа: как Большую семёрку превратить в шестёрку Игорь Лавровский
Эта посуда никогда не моется! Она считается самой грязной на кухне
Превратится в несъедобную массу! Никогда не храните мёд в этом месте
10 популярных кухонных решений, о которых многие жалеют
10 популярных кухонных решений, о которых многие жалеют
Последние материалы
Как светомаскировка фар спасает вас на дороге: военные технологии в городе
Растения, устойчивые к тени: идеальные соседи для сосен и елей
Как выбрать шторы для кухни: секреты удобства и стиля
Можно ли давать собакам молоко: вся правда о лактозе
Творожная запеканка как в детском саду: простой рецепт идеального завтрака или ужина
Где российские знаменитости провели зимний отпуск
Себорея или перхоть: как различить и не навредить коже
Певица Жасмин показала сына и дочку в уютной обстановке у камина
Microsoft анонсировала бесплатное обновление Windows 11 для всех пользователей
Как правильно наносить косметику, чтобы не растягивать кожу?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.