Почему немеют руки и ноги: причины которые вызывают потерю чувствительности

Онемение конечностей — неприятный симптом, который знаком многим. Часто его связывают с неудобной позой или временным сдавлением сосудов, однако это состояние может быть признаком серьезных заболеваний. Разберем основные причины, симптомы и методы лечения.
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Рука
Причины онемения
Онемение — это утрата чувствительности участка тела, сопровождающаяся покалыванием, жжением или ощущением "мурашек". Оно может быть вызвано как временными факторами, так и серьезными патологиями:
Физиологические причины
Длительное пребывание в неудобной позе.
Воздействие холода, которое исчезает после согревания.
Патологии кровообращения
Атеросклероз.
Ишемическая болезнь сердца.
Варикоз, тромбоз.
Болезнь Рейно.
Заболевания позвоночника
Остеохондроз.
Грыжи и протрузии межпозвоночных дисков.
Травмы позвоночника.
Поражения нервной системы
Полинейропатия (при диабете, алкоголизме).
Туннельный синдром запястья.
Рассеянный склероз.
Метаболические нарушения
Дефицит витаминов группы B.
Сахарный диабет.
Хроническая почечная недостаточность.
Инфекции и аутоиммунные заболевания
Поперечный миелит.
Синдром Гийена-Барре.
Лепра, туберкулез.
Симптомы онемения
Онемение может проявляться по-разному в зависимости от причины:
Руки
При патологиях грудного отдела позвоночника или локтевого нерва.
Туннельный синдром вызывает онемение пальцев, особенно при работе за компьютером.
Болезнь Рейно сопровождается побледнением и посинением пальцев.
Ноги
Онемение задней части бедра и ягодиц характерно для невралгии седалищного нерва.
При сосудистых нарушениях появляются язвы и ощущение "ватности".
Остеохондроз поясничного отдела вызывает потерю чувствительности в стопах.
Общее онемение
При инсульте может неметь половина тела.
Остеохондроз сопровождается болью, слабостью и затруднением движений.