Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Певица Жасмин показала сына и дочку в уютной обстановке у камина
Microsoft анонсировала бесплатное обновление Windows 11 для всех пользователей
Как правильно наносить косметику, чтобы не растягивать кожу?
Россия укрепляет влияние на европейском фармацевтическом рынке
Тренировочное плато: как его распознать и что предпринять для прогресса
10 ошибок, из-за которых кухня перестает быть удобной
Пингвины тоже могут развестись
Туристка из России осталась разочарованной отдыхом в Абхазии
Петунии: как сделать посадку простым и удобным процессом

Почему немеют руки и ноги: причины которые вызывают потерю чувствительности

3:24
Здоровье

Онемение конечностей — неприятный симптом, который знаком многим. Часто его связывают с неудобной позой или временным сдавлением сосудов, однако это состояние может быть признаком серьезных заболеваний. Разберем основные причины, симптомы и методы лечения.

Рука
Фото: commons.wikimedia.org by Эван-Эймос, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Рука

Причины онемения

Онемение — это утрата чувствительности участка тела, сопровождающаяся покалыванием, жжением или ощущением "мурашек". Оно может быть вызвано как временными факторами, так и серьезными патологиями:

Физиологические причины

  • Длительное пребывание в неудобной позе.
  • Воздействие холода, которое исчезает после согревания.

Патологии кровообращения

  • Атеросклероз.
  • Ишемическая болезнь сердца.
  • Варикоз, тромбоз.
  • Болезнь Рейно.

Заболевания позвоночника

  • Остеохондроз.
  • Грыжи и протрузии межпозвоночных дисков.
  • Травмы позвоночника.

Поражения нервной системы

  • Полинейропатия (при диабете, алкоголизме).
  • Туннельный синдром запястья.
  • Рассеянный склероз.

Метаболические нарушения

  • Дефицит витаминов группы B.
  • Сахарный диабет.
  • Хроническая почечная недостаточность.

Инфекции и аутоиммунные заболевания

  • Поперечный миелит.
  • Синдром Гийена-Барре.
  • Лепра, туберкулез.

Симптомы онемения

Онемение может проявляться по-разному в зависимости от причины:

Руки

  • При патологиях грудного отдела позвоночника или локтевого нерва.
  • Туннельный синдром вызывает онемение пальцев, особенно при работе за компьютером.
  • Болезнь Рейно сопровождается побледнением и посинением пальцев.

Ноги

  • Онемение задней части бедра и ягодиц характерно для невралгии седалищного нерва.
  • При сосудистых нарушениях появляются язвы и ощущение "ватности".
  • Остеохондроз поясничного отдела вызывает потерю чувствительности в стопах.

Общее онемение

  • При инсульте может неметь половина тела.
  • Остеохондроз сопровождается болью, слабостью и затруднением движений.

Диагностика

Для выявления причины онемения врачи назначают:

  • УЗИ вен, допплерографию.
  • МРТ, КТ.
  • Лабораторные анализы (глюкоза, гормоны, онкомаркеры).
  • Консультации невролога, хирурга, эндокринолога и других специалистов.

Лечение и профилактика

Методы лечения зависят от причины:

  • Медикаменты: препараты для улучшения кровообращения, витаминов группы B, противовоспалительные средства.
  • Физиотерапия: магнитотерапия, лазерная терапия, массаж.
  • ЛФК и мануальная терапия помогают улучшить подвижность.
  • Ортопедические средства: корсеты, стельки.

При диабетической полинейропатии важно контролировать уровень глюкозы. Варикоз лечат венотониками, а при остеохондрозе назначают НПВС.

Итоги

Онемение может быть как безобидным симптомом, так и признаком серьезных патологий. Регулярное обследование и ранняя диагностика помогают избежать осложнений и сохранить здоровье.

Уточнения

Медицинская диагностика — заключения о сущности болезни и состоянии пациента, выраженное в принятой медицинской терминологии.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Хрипунов Александр
Специализируется на лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата, хронических нарушений мозгового кровообращения (головокружения системные и несистемные, снижение памяти, головные боли), последствий перенесенных ОНМК (острое нарушение мозгового кровообращения), ЧМТ (черепно-мозговая травма), полиневропатий различного генеза
Обсудить
Сейчас читают
20 × 20 - 20 ÷ 20 + 20: Математическая загадка, которую могут решить лишь немногие
Наука и техника
20 × 20 - 20 ÷ 20 + 20: Математическая загадка, которую могут решить лишь немногие Аудио 
Живое ископаемое, пережившее динозавров, прячут в секретных локациях
Наука и техника
Живое ископаемое, пережившее динозавров, прячут в секретных локациях Аудио 
Готовим лёгкий рецепт сытного салата с фасолью мужу на работу
Еда и рецепты
Готовим лёгкий рецепт сытного салата с фасолью мужу на работу Аудио 
Популярное
Очень плохая новость для владельцев газового отопления

2025 год начался с неприятных новостей для владельцев газового отопления. Система торговли выбросами CO2 (EU ETS II) сделает газовое отопление дороже.

Очень плохая новость для владельцев газового отопления
Готовим лёгкий рецепт сытного салата с фасолью мужу на работу
Готовим лёгкий рецепт сытного салата с фасолью мужу на работу
Что добавлять в почву, чтобы перец вырос крупным и сочным
Что можно посадить рядом с перцем в теплице? Названы лучшие варианты
Климатическая катастрофа эпохи неолита породила искусство модерна Игорь Буккер Сводка с фронта: Российские воины прорвались в Великую Новосёлку, Киев готовит провокацию для США Дмитрий Плотников Козыри Трампа: как Большую семёрку превратить в шестёрку Игорь Лавровский
Эта посуда никогда не моется! Она считается самой грязной на кухне
Превратится в несъедобную массу! Никогда не храните мёд в этом месте
10 популярных кухонных решений, о которых многие жалеют
10 популярных кухонных решений, о которых многие жалеют
Последние материалы
Пингвины тоже могут развестись
Почему немеют руки и ноги: причины которые вызывают потерю чувствительности
Туристка из России осталась разочарованной отдыхом в Абхазии
Петунии: как сделать посадку простым и удобным процессом
Сохранение чеснока на весь год: простые и безопасные способы
Узнайте, зачем дальнобойщики вешают бутылки на колёса
Секреты хранения корма: как избежать отравления питомца
Модные правила по сочетанию разных металлов в украшениях
Александр Васильев похвастался своим особняком в Литве
Осторожно, опасные сочетания: какие традиционные комбинации продуктов не стоит есть вместе
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.