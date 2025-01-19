Почему немеют руки и ноги: причины которые вызывают потерю чувствительности

3:24 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Онемение конечностей — неприятный симптом, который знаком многим. Часто его связывают с неудобной позой или временным сдавлением сосудов, однако это состояние может быть признаком серьезных заболеваний. Разберем основные причины, симптомы и методы лечения.

Фото: commons.wikimedia.org by Эван-Эймос, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Рука

Причины онемения

Онемение — это утрата чувствительности участка тела, сопровождающаяся покалыванием, жжением или ощущением "мурашек". Оно может быть вызвано как временными факторами, так и серьезными патологиями:

Физиологические причины

Длительное пребывание в неудобной позе.

Воздействие холода, которое исчезает после согревания.

Патологии кровообращения

Атеросклероз.

Ишемическая болезнь сердца.

Варикоз, тромбоз.

Болезнь Рейно.

Заболевания позвоночника

Остеохондроз.

Грыжи и протрузии межпозвоночных дисков.

Травмы позвоночника.

Поражения нервной системы

Полинейропатия (при диабете, алкоголизме).

Туннельный синдром запястья.

Рассеянный склероз.

Метаболические нарушения

Дефицит витаминов группы B.

Сахарный диабет.

Хроническая почечная недостаточность.

Инфекции и аутоиммунные заболевания

Поперечный миелит.

Синдром Гийена-Барре.

Лепра, туберкулез.

Симптомы онемения

Онемение может проявляться по-разному в зависимости от причины:

Руки

При патологиях грудного отдела позвоночника или локтевого нерва.

Туннельный синдром вызывает онемение пальцев, особенно при работе за компьютером.

Болезнь Рейно сопровождается побледнением и посинением пальцев.

Ноги

Онемение задней части бедра и ягодиц характерно для невралгии седалищного нерва.

При сосудистых нарушениях появляются язвы и ощущение "ватности".

Остеохондроз поясничного отдела вызывает потерю чувствительности в стопах.

Общее онемение

При инсульте может неметь половина тела.

Остеохондроз сопровождается болью, слабостью и затруднением движений.

Диагностика

Для выявления причины онемения врачи назначают:

УЗИ вен, допплерографию.

МРТ, КТ.

Лабораторные анализы (глюкоза, гормоны, онкомаркеры).

Консультации невролога, хирурга, эндокринолога и других специалистов.

Лечение и профилактика

Методы лечения зависят от причины:

Медикаменты: препараты для улучшения кровообращения, витаминов группы B, противовоспалительные средства.

препараты для улучшения кровообращения, витаминов группы B, противовоспалительные средства. Физиотерапия: магнитотерапия, лазерная терапия, массаж.

магнитотерапия, лазерная терапия, массаж. ЛФК и мануальная терапия помогают улучшить подвижность.

помогают улучшить подвижность. Ортопедические средства: корсеты, стельки.

При диабетической полинейропатии важно контролировать уровень глюкозы. Варикоз лечат венотониками, а при остеохондрозе назначают НПВС.

Итоги

Онемение может быть как безобидным симптомом, так и признаком серьезных патологий. Регулярное обследование и ранняя диагностика помогают избежать осложнений и сохранить здоровье.

Уточнения

Медицинская диагностика — заключения о сущности болезни и состоянии пациента, выраженное в принятой медицинской терминологии.

