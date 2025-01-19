Современные подходы к лечению варикоза: от компрессии до лазера

3:46 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Варикозная болезнь нижних конечностей — распространённое заболевание, которое затрагивает до 50% взрослого населения. Она не только вызывает косметические дефекты, но и приводит к серьёзным симптомам, таким как боли, отечность, судороги и тяжесть в ногах. Современная медицина предлагает множество подходов к лечению этого заболевания, включая как консервативные, так и хирургические методы. В этой статье рассмотрим наиболее эффективные из них.

Фото: flickr.com by Stiller Beobachter from Ansbach, Germany, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Женские ноги с варикозом

Консервативная терапия

Консервативное лечение является первым этапом в терапии варикозной болезни и направлено на облегчение симптомов и замедление прогрессирования заболевания. Основные методы включают:

Ношение компрессионного белья или использование эластичных бинтов, что помогает улучшить венозный отток и снизить отечность.

Применение препаратов, таких как Детралекс и Троксевазин, для тонизации венозной стенки и уменьшения воспаления.

Помимо медикаментозной терапии, важно придерживаться режима физической активности, избегать длительного стояния или сидения, а также контролировать массу тела.

Хирургические методы лечения

Когда консервативная терапия оказывается недостаточно эффективной, особенно при наличии осложнений, прибегают к хирургическим вмешательствам. К наиболее распространённым методам относятся:

Склеротерапия

Этот метод используется для лечения мелких вен и телеангиэктазий (паутинных вен). Склеротерапия заключается во введении в поражённые вены специального препарата, который вызывает их закрытие. Этот метод позволяет достигать отличных косметических результатов, но его применяют, как правило, на начальных стадиях заболевания.

Радиочастотная абляция (РЧА)

РЧА — это современная минимально инвазивная методика, при которой радиочастотная энергия используется для герметизации просвета вен. Процедура проводится под ультразвуковым контролем и имеет высокую эффективность (92,5%). Она подходит для лечения начальной стадии венозной недостаточности и характеризуется быстрой реабилитацией.

Эндовазальная лазерная коагуляция (ЭВЛК)

В этой процедуре используется лазерный луч для термического воздействия на стенки варикозных вен. ЭВЛК обладает высокой эффективностью (93-100%) и позволяет получить длительный результат. Однако послеоперационный период может быть немного сложнее по сравнению с РЧА.

Флебэктомия

Это классический хирургический метод, при котором удаляются повреждённые вены. Современные техники флебэктомии используют миниинвазивные подходы, такие как микрофлебэктомия, что уменьшает размер разрезов и ускоряет восстановление пациента.

Послеоперационный период

После выполнения операции важно соблюдать строгие рекомендации по восстановлению:

Применение компрессионного белья для предотвращения рецидивов и улучшения венозного оттока.

Использование препаратов, таких как НПВП и венотоники, для ускорения процесса заживления и предотвращения воспалений.

Заключение

Варикозная болезнь — это не только косметическая проблема, но и серьёзное заболевание, которое требует комплексного подхода в лечении. Современные методы, такие как склеротерапия, радиочастотная абляция, эндовазальная лазерная коагуляция и флебэктомия, позволяют эффективно справляться с заболеванием, минимизируя вмешательства и обеспечивая быстрое восстановление пациента.

Уточнения

Варико́зное расширение вен варико́з — часто встречающийся патологический процесс, поражение вен (сосудов, несущих кровь к сердцу), для которого характерно увеличение диаметра просвета, истончение венозной стенки и образование «узлов» — аневризмоподобных локальных расширений.

