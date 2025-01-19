Болит спина между лопаток: причины, лечение, как снять боль

3:17 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Боль в межлопаточной области — распространенная жалоба, связанная с физическими нагрузками или внутренними патологиями. Эти ощущения могут возникать из-за различных факторов: от простого мышечного спазма до серьезных заболеваний позвоночника или внутренних органов. Чтобы понять природу боли, важно не заниматься самодиагностикой, а обратиться к врачу.

Фото: wikimedia.org by Beat Ruest, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Больная спина

Основные причины боли

Межпозвонковая грыжа

Появляется из-за запущенного остеохондроза. Грыжа сдавливает нервы, вызывая резкие боли и напряжение в мышцах. Лечение обычно хирургическое, с последующей реабилитацией.

Сколиоз и кифоз

Эти искривления позвоночника вызывают асимметрию и мышечное перенапряжение. Боль усиливается при наклонах, вдохах и кашле.

Мышечный миозит

Воспаление мышц, возникающее из-за травм, переохлаждения или чрезмерных физических нагрузок, сопровождается ноющей болью.

Остеохондроз и спондилоартроз

Возрастные изменения или травмы приводят к разрушению хрящевой ткани. Боль может отдавать в лопатки, ребра и поясницу.

Заболевания внутренних органов

Боль может быть связана с патологиями сердца (ишемия, инфаркт), ЖКТ (язва, панкреатит) или легких (плеврит, пневмония).

Виды боли

Резкая: возникает внезапно, ограничивает подвижность.

возникает внезапно, ограничивает подвижность. Ноющая: слабая, но постоянная, усиливается при движении.

слабая, но постоянная, усиливается при движении. Острая: часто связана с остеохондрозом, грыжей или заболеваниями внутренних органов.

часто связана с остеохондрозом, грыжей или заболеваниями внутренних органов. Жгучая: может указывать на сердечные или легочные проблемы.

может указывать на сердечные или легочные проблемы. Тупая: длительная, нередко связана с воспалением или травмами.

Как быстро снять боль

Выполните легкую разминку для улучшения кровотока.

Примите обезболивающее после консультации с врачом.

Используйте мазь с противовоспалительным эффектом.

Прикладывайте тепло или холод для уменьшения спазмов.

Методы диагностики

Рентген: выявление искривлений и травм.

выявление искривлений и травм. МРТ/КТ: диагностика грыж и состояния мягких тканей.

диагностика грыж и состояния мягких тканей. ЭКГ, УЗИ: исключение проблем с сердцем и внутренними органами.

исключение проблем с сердцем и внутренними органами. Общий анализ крови: обнаружение воспалительных процессов.

Лечение

Консервативные методы

Медикаменты: НПВС, миорелаксанты, хондропротекторы.

НПВС, миорелаксанты, хондропротекторы. Физиотерапия: электрофорез, УВЧ, лазерное лечение.

электрофорез, УВЧ, лазерное лечение. Массаж и мануальная терапия : снятие напряжения и восстановление подвижности.

: снятие напряжения и восстановление подвижности. ЛФК: укрепление мышц и улучшение осанки.

Хирургическое вмешательство

Назначается при грыжах, остеофитах и серьезных деформациях позвоночника.

Как предотвратить боль

Уменьшите физические нагрузки.

Следите за осанкой и используйте ортопедический матрас.

Включите в рацион продукты с кальцием и витамином D.

Регулярно делайте зарядку, особенно при сидячей работе.

Проходите профилактические медицинские осмотры.

Уточнения

Межпозвонковая гры́жа (грыжа межпозвонкового диска) - выпячивание (экструзия) ядра межпозвонкового диска в позвоночный канал в результате нарушения целостности фиброзного кольца.

