Болит спина между лопаток: причины, лечение, как снять боль

Боль в межлопаточной области — распространенная жалоба, связанная с физическими нагрузками или внутренними патологиями. Эти ощущения могут возникать из-за различных факторов: от простого мышечного спазма до серьезных заболеваний позвоночника или внутренних органов. Чтобы понять природу боли, важно не заниматься самодиагностикой, а обратиться к врачу.
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Больная спина
Основные причины боли
Межпозвонковая грыжа
Появляется из-за запущенного остеохондроза. Грыжа сдавливает нервы, вызывая резкие боли и напряжение в мышцах. Лечение обычно хирургическое, с последующей реабилитацией.
Сколиоз и кифоз
Эти искривления позвоночника вызывают асимметрию и мышечное перенапряжение. Боль усиливается при наклонах, вдохах и кашле.
Мышечный миозит
Воспаление мышц, возникающее из-за травм, переохлаждения или чрезмерных физических нагрузок, сопровождается ноющей болью.
Остеохондроз и спондилоартроз
Возрастные изменения или травмы приводят к разрушению хрящевой ткани. Боль может отдавать в лопатки, ребра и поясницу.
Заболевания внутренних органов
Боль может быть связана с патологиями сердца (ишемия, инфаркт), ЖКТ (язва, панкреатит) или легких (плеврит, пневмония).
Виды боли
Резкая: возникает внезапно, ограничивает подвижность.
Ноющая: слабая, но постоянная, усиливается при движении.
Острая: часто связана с остеохондрозом, грыжей или заболеваниями внутренних органов.
Жгучая: может указывать на сердечные или легочные проблемы.
Тупая: длительная, нередко связана с воспалением или травмами.
Как быстро снять боль
Выполните легкую разминку для улучшения кровотока.
Примите обезболивающее после консультации с врачом.
Используйте мазь с противовоспалительным эффектом.
Прикладывайте тепло или холод для уменьшения спазмов.
Методы диагностики
Рентген: выявление искривлений и травм.
МРТ/КТ: диагностика грыж и состояния мягких тканей.
ЭКГ, УЗИ: исключение проблем с сердцем и внутренними органами.
Общий анализ крови: обнаружение воспалительных процессов.