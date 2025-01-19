Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Противостояние с соседом — кандидат на место премьер-министра Канады заявила о вражде с Трампом
Идеальная смесь для компоста: как перегнить даже твёрдые материалы
Противостояние с Трампом 2.0 — прогноз от американского эксперта о борьбе США и Китая
Разлад между Англией и Америкой — судьба военной базы США решится рукой Трампа
Проблемы с урожаем: растения, которые нельзя сажать после огурцов
Глобальное уныние — Западные производители алкоголя бьют тревогу из-за спада продаж
Разрешить нельзя блокировать — Трамп превратил ТикТок в элемент пиар-компании
Эти простые трюки преобразят ваш подоконник и комнату
Путешественник потратил тысячу долларов в первый день в Мексике

Болит спина между лопаток: причины, лечение, как снять боль

3:17
Здоровье

Боль в межлопаточной области — распространенная жалоба, связанная с физическими нагрузками или внутренними патологиями. Эти ощущения могут возникать из-за различных факторов: от простого мышечного спазма до серьезных заболеваний позвоночника или внутренних органов. Чтобы понять природу боли, важно не заниматься самодиагностикой, а обратиться к врачу.

Больная спина
Фото: wikimedia.org by Beat Ruest, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Больная спина

Основные причины боли

Межпозвонковая грыжа

  • Появляется из-за запущенного остеохондроза. Грыжа сдавливает нервы, вызывая резкие боли и напряжение в мышцах. Лечение обычно хирургическое, с последующей реабилитацией.

Сколиоз и кифоз

  • Эти искривления позвоночника вызывают асимметрию и мышечное перенапряжение. Боль усиливается при наклонах, вдохах и кашле.

Мышечный миозит

  • Воспаление мышц, возникающее из-за травм, переохлаждения или чрезмерных физических нагрузок, сопровождается ноющей болью.

Остеохондроз и спондилоартроз

  • Возрастные изменения или травмы приводят к разрушению хрящевой ткани. Боль может отдавать в лопатки, ребра и поясницу.

Заболевания внутренних органов

  • Боль может быть связана с патологиями сердца (ишемия, инфаркт), ЖКТ (язва, панкреатит) или легких (плеврит, пневмония).

Виды боли

  • Резкая: возникает внезапно, ограничивает подвижность.
  • Ноющая: слабая, но постоянная, усиливается при движении.
  • Острая: часто связана с остеохондрозом, грыжей или заболеваниями внутренних органов.
  • Жгучая: может указывать на сердечные или легочные проблемы.
  • Тупая: длительная, нередко связана с воспалением или травмами.

Как быстро снять боль

  • Выполните легкую разминку для улучшения кровотока.
  • Примите обезболивающее после консультации с врачом.
  • Используйте мазь с противовоспалительным эффектом.
  • Прикладывайте тепло или холод для уменьшения спазмов.

Методы диагностики

  • Рентген: выявление искривлений и травм.
  • МРТ/КТ: диагностика грыж и состояния мягких тканей.
  • ЭКГ, УЗИ: исключение проблем с сердцем и внутренними органами.
  • Общий анализ крови: обнаружение воспалительных процессов.

Лечение

Консервативные методы

  • Медикаменты: НПВС, миорелаксанты, хондропротекторы.
  • Физиотерапия: электрофорез, УВЧ, лазерное лечение.
  • Массаж и мануальная терапия: снятие напряжения и восстановление подвижности.
  • ЛФК: укрепление мышц и улучшение осанки.

Хирургическое вмешательство

  • Назначается при грыжах, остеофитах и серьезных деформациях позвоночника.

Как предотвратить боль

  • Уменьшите физические нагрузки.
  • Следите за осанкой и используйте ортопедический матрас.
  • Включите в рацион продукты с кальцием и витамином D.
  • Регулярно делайте зарядку, особенно при сидячей работе.
  • Проходите профилактические медицинские осмотры.

Уточнения

Межпозвонковая гры́жа (грыжа межпозвонкового диска) - выпячивание (экструзия) ядра межпозвонкового диска в позвоночный канал в результате нарушения целостности фиброзного кольца.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Якубсон Виктор
Специализируется на лечении болевых синдромов посттравматического артроза, инфекционного и реактивного артритов, энтеропатической артропатии, подагрического артрозав, боли суставов, заболеваний опорно-двигательного аппарата — артрозов, артритов
Обсудить
Сейчас читают
Используйте каждый сантиметр грядки: посадите эти растения рядом с чесноком
Садоводство, цветоводство
Используйте каждый сантиметр грядки: посадите эти растения рядом с чесноком Аудио 
Как часто нужно тренироваться, чтобы мышцы росли максимально быстро
Новости спорта
Как часто нужно тренироваться, чтобы мышцы росли максимально быстро Аудио 
Популярное
5 вещей, которые выдают нечистоплотность хозяев

Внешний порядок может скрывать мелкие недочеты. Рассказываем, какие детали интерьера выдают неряшливость хозяев и как их исправить.

5 вещей, которые выдают нечистоплотность хозяев
Очень плохая новость для владельцев газового отопления
Очень плохая новость для владельцев газового отопления
Сжигаем жир приятным способом каждое утро: этот способ ускорит обмен веществ
20 × 20 - 20 ÷ 20 + 20: Математическая загадка, которую могут решить лишь немногие
Климатическая катастрофа эпохи неолита породила искусство модерна Игорь Буккер Сводка с фронта: Российские воины прорвались в Великую Новосёлку, Киев готовит провокацию для США Дмитрий Плотников Козыри Трампа: как Большую семёрку превратить в шестёрку Игорь Лавровский
Сколько потребляет кондиционер при его использовании для отопления? Удивительно, но не так много
Скидываем 10 килограмм без голодовки: как похудеть после праздников?
Секреты успешного высева перца: почему емкость имеет значение
Секреты успешного высева перца: почему емкость имеет значение
Последние материалы
Путешественник потратил тысячу долларов в первый день в Мексике
В России решили упростить продажу драгметаллов
Онколог объяснил, почему невозможно увеличить максимальную продолжительность жизни
Простой автомобиля: пять главных опасностей, о которых нужно знать
Раздвижные двери в современном интерьере: функциональность и стиль в одном
Мышцы как у богатыря вам гарантированы: это бытовое занятие оказалось эффективнее жима штанги
Блонзинг: новый тренд в макияже, который изменит ваш ежедневный ритуал
Чулпан Хаматова откровенно высказалась о возвращении в Россию
Как вернуть коже здоровье после зимних холодов: 6 моментов, о которых важно помнить при уходе за собой
Почему кошки ненавидят воду: вся правда о пушистых пловцах
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.