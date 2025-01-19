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Сильная головная боль: как распознать угрозу и что делать

3:01
Здоровье

Головная боль хотя бы раз возникает у 99% людей. Многие привыкают к ней, игнорируя симптомы, принимая таблетки или просто терпя. Однако важно помнить: в большинстве случаев головная боль поддается лечению, если вовремя обратиться к врачу.

Височная боль
Фото: freepik.com by Author is unknown is licensed under Free
Височная боль

Причины головной боли

Существует более 200 причин, вызывающих головную боль. Среди наиболее распространенных:

  • Вертеброгенные боли: затруднение кровотока в затылочной области.
  • Мигрени: характеризуются пульсирующей, часто односторонней болью.
  • Изменение артериального давления: резкие скачки давления могут провоцировать сильную боль.
  • Черепно-мозговые травмы: последствия травм могут проявляться спустя время.
  • Инфекции: даже хронический насморк способен вызывать головные боли.
  • Психогенные причины: напряжение, тревога, депрессия — частые виновники боли.

Как ведут себя люди при головной боли

При боли большинство стремится уединиться, избегая яркого света, звуков и резких запахов. Иногда помогают отдых, сон или таблетки. Однако сильная боль, сопровождающаяся необычными симптомами, требует срочной медицинской помощи.

Когда боль становится опасной

Сильная головная боль, не похожая на обычные приступы, может сопровождаться:

  • Тошнотой и рвотой.
  • Нарушением речи или зрения.
  • Судорогами.
  • Обездвиженностью конечности или половины тела.
  • Потерей сознания.

В таких случаях нельзя откладывать обращение к врачу.

Что делать при сильной головной боли

Не пытайтесь поставить диагноз самостоятельно

  • Сильная боль, особенно если она возникла впервые, требует вызова врача.

Измерьте температуру

  • Это может быть симптомом вирусной или инфекционной болезни.

Проверьте подвижность шеи

  • Если боль усиливается при попытке наклонить голову, это может быть признаком менингита.

Измерьте давление

  • Скачки давления часто сопровождаются сильной болью.

Вспомните, что было накануне

  • Возможно, боль вызвана отравлением или побочными эффектами лекарств.

Осмотрите себя

  • Переломы, ушибы, солнечный удар или угарный газ могут стать причиной резкой боли.

Не игнорируйте симптомы

  • Если боль внезапно прошла, это не повод отказываться от вызова скорой помощи.

Чего нельзя делать

  • Давать воду или лекарства человеку без сознания.
  • Совать предметы в рот при судорогах.
  • Заниматься самолечением.
  • Главное правило — не навредить.

Заключение

Головная боль может быть сигналом серьезных заболеваний, таких как инсульт, менингит или опухоль. Быстрая реакция и своевременная медицинская помощь — залог вашего здоровья. Помните: только врач может точно определить причину боли.

Уточнения

Профилакти́ческая медици́на (профилактоло́гия, греч. πρόφύλακτικός - "предохранительный" и λόγος - "учение, наука") — наука и практика в медицине, комплекс мероприятий, направленных на предупреждение возникновения заболеваний и травм, недопущение и устранение факторов риска их развития.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Симанкова Татьяна
Занимается профилактикой, наблюдением, диагностикой и лечением заболеваний всех внутренних органов пациентов, в том числе ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, скарлатины, кори, краснухи, бронхита, пищевого отравления и т.д.
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