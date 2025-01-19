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Гормональные таблетки: что скрывают мифы и как они на самом деле влияют на здоровье

3:41
Здоровье

Гормональная контрацепция долгое время окружена мифами и страхами. Вопреки распространённым заблуждениям, гормональные таблетки не всегда являются врагами женского здоровья. Напротив, они могут быть не только эффективным методом контрацепции, но и полезными для организма, если правильно их применять.

Таблетка от боли
Фото: https://www.freepik.com
Таблетка от боли

Мифы о гормональных таблетках

Одним из самых распространённых мифов является убеждение, что гормональные контрацептивы (КОК) могут привести к варикозному расширению вен. Многие женщины, услышав от врачей, что варикоз не является противопоказанием для приёма КОК, удивляются: «Как это возможно?».

На самом деле, многочисленные исследования, такие как The San Diego Population Study и другие, показывают, что варикозное расширение вен не связано с приёмом гормональных контрацептивов. В большинстве случаев эти препараты не усугубляют заболевание и не влияют на его развитие.

Миф о мастопатии и гормональных контрацептивах

Ещё один миф касается мастопатии. Многие уверены, что при наличии доброкачественных заболеваний молочных желез гормональная контрацепция строго противопоказана. Это не так. Если диагноз подтверждён как доброкачественное образование, КОКи могут быть не только безопасными, но и полезными. Например, в США гормональная контрацепция ежегодно предотвращает госпитализацию около 20 тысяч женщин с мастопатией.

Страхи, связанные с гормонами

Почему же в обществе так сильно укоренились страхи перед гормонами? Возможно, это связано с историей использования кортикостероидов в середине 20-го века. В те годы эти препараты применялись без должных испытаний и сопровождались серьёзными побочными эффектами, такими как синдром Кушинга. Именно эти эффекты стали причиной недоверия к гормонам в целом.

Однако важно понимать, что комбинированные гормональные контрацептивы отличаются от кортикостероидов. Они не вызывают тех опасных побочных эффектов, о которых часто говорят.

Ноцебо и мифы в инструкциях

Нередко, читая инструкцию к КОК, женщины начинают испытывать побочные эффекты, которых на самом деле нет. Это явление называется «ноцебо». При вере в вредность препарата женщина может почувствовать те или иные неприятные симптомы, которые вызваны не самим препаратом, а её страхами и переживаниями. В инструкциях к современным КОК подробно описаны возможные побочные эффекты, и это помогает избежать чрезмерного беспокойства.

Гормональные контрацептивы: безопасность и эффективность

Несмотря на редкие побочные эффекты, современные гормональные контрацептивы — самые эффективные и безопасные средства контрацепции. Все побочные эффекты, такие как тошнота или головная боль, обычно проходят через несколько недель, и в редких случаях могут требовать корректировки дозы или смены препарата.

Заключение

Гормональные таблетки — это не зло, а один из самых безопасных и эффективных методов контрацепции. Важно развеять мифы, основанные на страхах и недопониманиях, и обратиться к специалисту для грамотного выбора подходящего средства. Грамотное использование КОК поможет избежать нежелательной беременности и даже поддерживать здоровье, если есть проблемы с молочными железами или другими заболеваниями.

Уточнения

Гормо́ны (др.-греч. ὁρμάω - двигаю, побуждаю, привожу в движение) — биологически активные вещества органической природы, вырабатывающиеся в специализированных клетках желёз внутренней секреции (эндокринные железы), поступающие в кровь, связывающиеся с рецепторами клеток-мишеней и оказывающие регулирующее влияние на обмен веществ и физиологические функции.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Токин Сергей
Заслуженный врач РФ
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