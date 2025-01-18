Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как правильно пользоваться кухонной вытяжкой? Простые советы
Криптовалюта Трампа за сутки взлетела до 34,5 доллара
Нехватка сна: проверьте себя с помощью простого трюка
Уход за аквариумом: простой способ сохранить его красоту
Вы больше не захотите его варить в кастрюле: вкусный и рассыпчатый рис на гарнир в духовке
Актёр Виктор Логинов вспомнил, как поссорился с Лаймой Вайкуле на украинском телешоу
Дрессировка собак: как научить питомца защищать дом и имущество
Тревожные сигналы того, что вам нужен новый шампунь
Может ли травма родинки стать причиной меланомы: как избежать опасных последствий травмы

Всё о раке простаты: симптомы, которые нельзя игнорировать

2:00
Здоровье

Мужчинам старше 50 лет рекомендуется ежегодно посещать уролога и сдавать кровь на простатический специфический антиген (ПСА). Этот простой шаг помогает вовремя выявить рак предстательной железы, что особенно важно для здоровья и долгой жизни. Об этом рассказал заместитель главного врача Клинической больницы Святителя Луки Игорь Орлов в беседе с "Пятым каналом".

Приём у врача
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Приём у врача

Какие симптомы требуют внимания?

Игорь Орлов отметил, что на рак простаты могут указывать следующие признаки:

  • затрудненное мочеиспускание;
  • боль и резь при мочеиспускании;
  • кровь в моче;
  • повышение температуры, связанное с нарушением мочеиспускания.

Однако такие симптомы могут быть связаны и с другими проблемами, включая мочекаменную болезнь или опухолевые поражения. Именно поэтому самолечение недопустимо — только специалист сможет точно определить причину.

Важность анализа на ПСА

Орлов подчеркнул, что анализ на ПСА — это ключевой метод раннего выявления рака предстательной железы. Этот онкомаркер помогает обнаружить возможные недоброкачественные процессы. Мужчинам с семейным анамнезом (случаи рака простаты у отца, дяди или дедушки) рекомендуется начинать сдавать анализ уже с 45 лет.

Как подготовиться к анализу?

Чтобы результаты анализа были точными, важно соблюдать рекомендации:

  • сдавайте кровь утром натощак;
  • за несколько дней до сдачи избегайте половых контактов;
  • не посещайте уролога или проктолога перед анализом;
  • исключите запоры, так как они могут вызвать ложное повышение уровня ПСА.

Профилактика — залог здоровья

Регулярные осмотры у уролога и анализы помогают своевременно обнаружить серьезные заболевания. Здоровье мужчин после 50 лет требует особого внимания, и забота о нем — это вклад в качество и продолжительность жизни.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Зинина Алина
Специализируется на общей хирургии, колопроктологии, хирургической проктологии
Обсудить
Сейчас читают
Самая большая в мире змея была обнаружена в тропических лесах Амазонки
Домашние животные
Самая большая в мире змея была обнаружена в тропических лесах Амазонки Аудио 
Российские звёзды, которые спасли бездомных животных
Домашние животные
Российские звёзды, которые спасли бездомных животных Аудио 
Очень плохая новость для владельцев газового отопления
Недвижимость
Очень плохая новость для владельцев газового отопления Аудио 
Популярное
5 вещей, которые выдают нечистоплотность хозяев

Внешний порядок может скрывать мелкие недочеты. Рассказываем, какие детали интерьера выдают неряшливость хозяев и как их исправить.

5 вещей, которые выдают нечистоплотность хозяев
Сколько потребляет кондиционер при его использовании для отопления? Удивительно, но не так много
Сколько потребляет кондиционер при его использовании для отопления? Удивительно, но не так много
Секреты успешного высева перца: почему емкость имеет значение
Не вызывайте мастера! Вот как вернуть герметичность пластиковым окнам за 15 минут
Сводка с фронта: ВС РФ прорываются у Покровска, Зеленский готовит провокацию для Трампа Дмитрий Плотников Козыри Трампа: как Большую семёрку превратить в шестёрку Игорь Лавровский Истоки финской русофобии уходят ещё в XVIII век Сергей Лебедев
Пышный омлет за несколько минут: рецепт, которого вы ждали
Простые и дешевые удобрения для томатов, о которых вы не знали
Эффективность коллагеновых добавок для улучшения внешности
Эффективность коллагеновых добавок для улучшения внешности
Последние материалы
Дрессировка собак: как научить питомца защищать дом и имущество
Тревожные сигналы того, что вам нужен новый шампунь
Запах страха — Sony раздвигает рамки VR-технологий прорывом в погружении в виртуальную реальность
Может ли травма родинки стать причиной меланомы: как избежать опасных последствий травмы
Стань стройным и спортивным: как не забросить тренировки?
Историческое поражение — Верховный суд США против Байдена
По протоколу — Байден предоставил Трампу самолет, для перелета в Вашингтон
Китайский вектор: Трамп нацелен на встречу с Си Цзиньпином вскоре после вступления в должность
Невозможный союз — The Guardian заявило о совместных усилиях Трампа и Байдена по урегулированию Ближнего Востока
Самый простой способ обновить кухонный гарнитур. Вам нужно только одно средство
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.