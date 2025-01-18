Всё о раке простаты: симптомы, которые нельзя игнорировать

2:00 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Мужчинам старше 50 лет рекомендуется ежегодно посещать уролога и сдавать кровь на простатический специфический антиген (ПСА). Этот простой шаг помогает вовремя выявить рак предстательной железы, что особенно важно для здоровья и долгой жизни. Об этом рассказал заместитель главного врача Клинической больницы Святителя Луки Игорь Орлов в беседе с "Пятым каналом".

Фото: freepik.com is licensed under public domain Приём у врача

Какие симптомы требуют внимания?

Игорь Орлов отметил, что на рак простаты могут указывать следующие признаки:

затрудненное мочеиспускание;

боль и резь при мочеиспускании;

кровь в моче;

повышение температуры, связанное с нарушением мочеиспускания.

Однако такие симптомы могут быть связаны и с другими проблемами, включая мочекаменную болезнь или опухолевые поражения. Именно поэтому самолечение недопустимо — только специалист сможет точно определить причину.

Важность анализа на ПСА

Орлов подчеркнул, что анализ на ПСА — это ключевой метод раннего выявления рака предстательной железы. Этот онкомаркер помогает обнаружить возможные недоброкачественные процессы. Мужчинам с семейным анамнезом (случаи рака простаты у отца, дяди или дедушки) рекомендуется начинать сдавать анализ уже с 45 лет.

Как подготовиться к анализу?

Чтобы результаты анализа были точными, важно соблюдать рекомендации:

сдавайте кровь утром натощак;

за несколько дней до сдачи избегайте половых контактов;

не посещайте уролога или проктолога перед анализом;

исключите запоры, так как они могут вызвать ложное повышение уровня ПСА.

Профилактика — залог здоровья

Регулярные осмотры у уролога и анализы помогают своевременно обнаружить серьезные заболевания. Здоровье мужчин после 50 лет требует особого внимания, и забота о нем — это вклад в качество и продолжительность жизни.