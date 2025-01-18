Всё о раке простаты: симптомы, которые нельзя игнорировать

Мужчинам старше 50 лет рекомендуется ежегодно посещать уролога и сдавать кровь на простатический специфический антиген (ПСА). Этот простой шаг помогает вовремя выявить рак предстательной железы, что особенно важно для здоровья и долгой жизни. Об этом рассказал заместитель главного врача Клинической больницы Святителя Луки Игорь Орлов в беседе с "Пятым каналом".
Игорь Орлов отметил, что на рак простаты могут указывать следующие признаки:
Однако такие симптомы могут быть связаны и с другими проблемами, включая мочекаменную болезнь или опухолевые поражения. Именно поэтому самолечение недопустимо — только специалист сможет точно определить причину.
Орлов подчеркнул, что анализ на ПСА — это ключевой метод раннего выявления рака предстательной железы. Этот онкомаркер помогает обнаружить возможные недоброкачественные процессы. Мужчинам с семейным анамнезом (случаи рака простаты у отца, дяди или дедушки) рекомендуется начинать сдавать анализ уже с 45 лет.
Чтобы результаты анализа были точными, важно соблюдать рекомендации:
Регулярные осмотры у уролога и анализы помогают своевременно обнаружить серьезные заболевания. Здоровье мужчин после 50 лет требует особого внимания, и забота о нем — это вклад в качество и продолжительность жизни.
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