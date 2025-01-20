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Как понимание аутизма помогает улучшить жизнь аутичных людей

3:45
Здоровье

Всё больше людей говорят об аутизме, который обнаруживается во взрослом возрасте. Видео, которыми делятся сами аутисты и специалисты, помогают распознать признаки этого расстройства, особенно у женщин. Хотя аутизм — это расстройство, которое есть с детства, многие женщины узнают о нём только во взрослой жизни. Исследования показывают, что 80% из них узнают об этом после 18 лет. Получается, что признаки расстройства могут оставаться незамеченными много лет.

Радостный ребенок бегает в фонтане
Фото: Openverse by Scott 97006, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Радостный ребенок бегает в фонтане

Почему признаки аутизма не замечают в детстве

Диагностические критерии аутизма изначально разрабатывались на основе исследований мальчиков, поэтому многие признаки аутизма у женщин не учитывались. Из-за этого многие женщины с аутизмом не похожи на типичных аутистов и могут получить диагноз позже. Кроме того, многие аутичные люди учатся маскировать своё поведение, чтобы лучше "вписываться" в общество. Это усложняет распознавание признаков.

Постоянное ощущение "быть другим"

Многие взрослые аутисты говорят, что постоянно чувствуют себя "не такими, как все". Это ощущение остаётся с ними всю жизнь. Оно не всегда заметно снаружи, но это сильное внутреннее чувство, из-за которого человек может чувствовать себя неуютно в разных ситуациях. Эта отчуждённость становится ещё сильнее, когда человек пытается подстроиться под общество, но чувствует, что всё равно не "свой".

Особые интересы

Ещё один важный признак аутизма у взрослых — это сильная увлечённость определёнными темами или занятиями. Для многих аутистов эти интересы — это больше, чем просто хобби, это источник большого удовольствия. Эти интересы могут быть разными: от животных или литературы до чего-то более необычного. Часто в разговорах аутичный человек переводит тему на свой особый интерес, даже если тема была совсем другая. Для многих эти интересы — это комфорт и чувство контроля, важная часть их личности.

Трудности в общении

Хотя у аутичных взрослых могут быть социальные навыки, они проявляются не так, как у обычных людей. Часто эти люди испытывают трудности со зрительным контактом, мимикой и пониманием социальных ситуаций.

Рутина и предсказуемость

Для аутичных взрослых важна рутина и предсказуемость. Ежедневный распорядок помогает чувствовать себя в безопасности и контролировать свою жизнь. Неожиданные перемены могут вызвать дискомфорт, разочарование или даже сильную тревогу. Потребность в стабильности — это приоритет.

Одиночество как способ восстановления

После общения или сильных эмоциональных нагрузок многие аутичные взрослые чувствуют необходимость побыть в одиночестве, чтобы восстановить силы. Это называется "маскировкой". Это постоянные усилия по контролю поведения, чтобы соответствовать социальным нормам. Хотя это нужно, это очень утомительно. Поэтому изоляция — это способ отдохнуть и восстановиться перед следующим контактом с людьми.

Важно знать

Проблемы, с которыми сталкиваются взрослые с аутизмом, показывают, как важно, чтобы люди больше знали об этом расстройстве. Когда мы понимаем особенности аутизма, мы можем точнее ставить диагнозы и предлагать более подходящую поддержку. Также важно, чтобы люди больше знали о признаках аутизма, особенно у женщин. Это поможет создать более понимающее и дружелюбное общество для всех.

Уточнения

Аути́зм — расстройство, возникающее вследствие нарушения развития головного мозга и характеризующееся выраженным и всесторонним дефицитом социального взаимодействия и общения, а также ограниченными интересами и повторяющимися действиями.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Абакумова Елена
Специализируется на лечении и реабилитации психически больных, тревожных, фобических, ипохондрических, депрессивных расстройств, панических атак, расстройств адаптации, социофобий и т.д
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