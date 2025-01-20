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Исследование выявило опасные химикаты в браслетах для умных часов

3:30
Здоровье

В браслетах популярных брендов нашли много опасных "химикатов forever", которые могут впитываться через кожу. Новое исследование в США показало, что ремешки для умных часов и фитнес-трекеров могут содержать много токсичных PFAS — так называемых "вечных химических веществ". Эти вещества впитываются через кожу, и это может быть опасно для здоровья. Исследователи из Университета Нотр-Дам проверили ремешки 22 популярных брендов.

умный браслет
Фото: Openverse by yagisu, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
умный браслет

Оказалось, что в 15 из них есть PFAS, причём в гораздо больших количествах, чем обычно бывает в других товарах и одежде. Пока непонятно, как быстро PFAS впитывается через кожу, но исследования показывают, что это происходит. Результаты "тревожат", потому что браслеты постоянно прижимаются к запястью, — сказал исследователь Грэм Пизли. Уровни PFAS в ремешках были "намного выше, чем у большинства потребительских товаров," — добавил Пизли.

PFAS — это класс из примерно 15 000 соединений. Их используют для производства водоотталкивающих и термостойких товаров. Их называют "вечными химикатами", потому что они не распадаются и накапливаются в организме. Они могут вызывать рак, заболевания почек, печени, проблемы с иммунитетом, врождённые дефекты и другие серьёзные болезни. Эти вещества часто добавляют в дождевики и туристическое снаряжение, но исследователи были удивлены, что их так много в часах, как в противопожарном снаряжении. В натуральной резине PFAS, скорее всего, нет, но в синтетической резине они используются для защиты от пятен пота и грязи, — говорит Пизли.

В исследовании не говорят, какие именно бренды содержат PFAS, но известно, что проверяли часы Nike, Apple, Fitbit и Google. Некоторые бренды открыто говорят, что используют PFAS в своих ремешках, и называют их "фторэластомерными". Но не все об этом сообщают. При этом, по словам Писли, ремешки с PFAS могут стоить на 50 долларов дороже, чем без них. "Они явно берут дополнительные деньги за все эти PFAS," — говорит он. Грэм Пизли говорит, что часы с силиконовыми ремешками могут быть более безопасными. Одно из исследований показало, что до 60% PFAS из крема, нанесённого на кожу, впитывается в организм.

Это особенно опасно, так как многие часы предназначены для занятий спортом, а пот может ускорить впитывание PFAS. Исследователи нашли, что больше всего в ремешках содержится PFHxA — синтетическое химическое вещество, которое входит в группу PFAS. Его нашли в 40% ремешков. PFHxA обычно используют в одежде, коврах, бумаге и инсектицидах, и он связан с заболеваниями печени. Это малоизученное соединение, которое трудно обнаружить в крови, — сказал Писли, что делает результаты ещё более тревожными. ЕС предложил запретить PFHxA в потребительских товарах. Также исследователи нашли PFOA — соединение, которое, по мнению Агентства по охране окружающей среды, опасно даже в питьевой воде. Писли сказал, что часы с силиконовыми ремешками могут быть более безопасными.

Уточнения

Брасле́т — ювелирное изделие, надеваемое на руку, со времён палеолита, распространённое у многих народов мира.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Едифанова Ольга
Детский нефролог
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