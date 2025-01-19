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Озноб без температуры: что скрывается за этими симптомами

2:28
Здоровье

Озноб — ощущение холода, которое может сопровождаться дрожью. Чаще всего это связано с повышением температуры тела, но бывает и без лихорадки. Почему наш организм так реагирует и как это связано с внутренними процессами?

Болезнь
Фото: https://www.freepik.com by benzoix
Болезнь

Почему возникает озноб

Основной "настройщик" температуры тела — гипоталамус, небольшой отдел мозга. Когда организм борется с инфекцией, гипоталамус повышает норму температуры тела, чтобы создать неблагоприятные условия для бактерий и вирусов. Этот процесс вызывает ощущение холода до тех пор, пока новая температура не стабилизируется.

Озноб при лихорадке

Лихорадка — частый спутник инфекций, таких как грипп или ОРВИ. Она проходит три стадии:

  • Бледная лихорадка: в это время сосуды сужаются, и тело начинает дрожать, чтобы сохранить тепло.
  • Красная лихорадка: сосуды расширяются, озноб пропадает, но появляется жар.
  • Нормализация температуры: пирогены исчезают, и тело возвращается к обычному состоянию.

Озноб без температуры: возможные причины

Постковидный синдром

  • Некоторые пациенты с COVID-19 ощущают озноб даже без повышения температуры. Это может быть связано с длительным воспалением или воздействием инфекции на гипоталамус.

Другие инфекции

  • Бактериальные заболевания, такие как менингит, болезнь Лайма и малярия, тоже могут вызывать озноб без лихорадки.

Неинфекционные факторы

  • Анемия: низкий уровень гемоглобина снижает перенос кислорода, замедляет метаболизм и усиливает чувствительность к холоду.
  • Гипогликемия: недостаток глюкозы влияет на терморегуляцию и может вызвать дрожь.
  • Гипотиреоз: недостаток гормонов щитовидной железы замедляет обмен веществ и снижает теплообразование.
  • Недоедание: дефицит питательных веществ нарушает энергетический баланс организма, что также приводит к ознобу.

Когда нужно обратиться к врачу

Чаще всего озноб не опасен и проходит сам. Однако срочная помощь требуется, если:

  • Лихорадка у ребенка превышает 39 °C.
  • Внезапно возникает сильный озноб с болью в груди, слабостью или потерей сознания.

Не стоит игнорировать эти симптомы, ведь иногда они сигнализируют о серьезных проблемах со здоровьем.

Уточнения

Озно́б - вызванное спазмом поверхностных (кожных) кровеносных сосудов ощущение холода, сопровождающееся мышечной дрожью (главным образом жевательных мышц, затем мышц плечевого пояса, спины и конечностей) и спазмом кожных мышц ("гусиная кожа").

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Павлова Ольга
Специализируется на диагностике и лечении анемий, тромбоцитопений, лейкопений различного генеза; хронических миелопролиферативных заболеваний (эссенциальная тромбоцитемия, эритремия, первичный миелофиброз, хронический миелолейкоз).
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