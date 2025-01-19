Озноб без температуры: что скрывается за этими симптомами

2:28 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Озноб — ощущение холода, которое может сопровождаться дрожью. Чаще всего это связано с повышением температуры тела, но бывает и без лихорадки. Почему наш организм так реагирует и как это связано с внутренними процессами?

Фото: https://www.freepik.com by benzoix Болезнь

Почему возникает озноб

Основной "настройщик" температуры тела — гипоталамус, небольшой отдел мозга. Когда организм борется с инфекцией, гипоталамус повышает норму температуры тела, чтобы создать неблагоприятные условия для бактерий и вирусов. Этот процесс вызывает ощущение холода до тех пор, пока новая температура не стабилизируется.

Озноб при лихорадке

Лихорадка — частый спутник инфекций, таких как грипп или ОРВИ. Она проходит три стадии:

Бледная лихорадка: в это время сосуды сужаются, и тело начинает дрожать, чтобы сохранить тепло.

в это время сосуды сужаются, и тело начинает дрожать, чтобы сохранить тепло. Красная лихорадка: сосуды расширяются, озноб пропадает, но появляется жар.

сосуды расширяются, озноб пропадает, но появляется жар. Нормализация температуры: пирогены исчезают, и тело возвращается к обычному состоянию.

Озноб без температуры: возможные причины

Постковидный синдром

Некоторые пациенты с COVID-19 ощущают озноб даже без повышения температуры. Это может быть связано с длительным воспалением или воздействием инфекции на гипоталамус.

Другие инфекции

Бактериальные заболевания, такие как менингит, болезнь Лайма и малярия, тоже могут вызывать озноб без лихорадки.

Неинфекционные факторы

Анемия: низкий уровень гемоглобина снижает перенос кислорода, замедляет метаболизм и усиливает чувствительность к холоду.

низкий уровень гемоглобина снижает перенос кислорода, замедляет метаболизм и усиливает чувствительность к холоду. Гипогликемия: недостаток глюкозы влияет на терморегуляцию и может вызвать дрожь.

недостаток глюкозы влияет на терморегуляцию и может вызвать дрожь. Гипотиреоз: недостаток гормонов щитовидной железы замедляет обмен веществ и снижает теплообразование.

недостаток гормонов щитовидной железы замедляет обмен веществ и снижает теплообразование. Недоедание: дефицит питательных веществ нарушает энергетический баланс организма, что также приводит к ознобу.

Когда нужно обратиться к врачу

Чаще всего озноб не опасен и проходит сам. Однако срочная помощь требуется, если:

Лихорадка у ребенка превышает 39 °C.

Внезапно возникает сильный озноб с болью в груди, слабостью или потерей сознания.

Не стоит игнорировать эти симптомы, ведь иногда они сигнализируют о серьезных проблемах со здоровьем.

Уточнения

Озно́б - вызванное спазмом поверхностных (кожных) кровеносных сосудов ощущение холода, сопровождающееся мышечной дрожью (главным образом жевательных мышц, затем мышц плечевого пояса, спины и конечностей) и спазмом кожных мышц ("гусиная кожа").

