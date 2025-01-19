Ваш дом может быть опасен: 13 источников инфекции в квартире

3:45 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Дом, который должен быть местом комфорта и безопасности, может таить в себе множество опасностей для здоровья. Нередко инфекция, вызвавшая болезнь, приходит к нам из самых неожиданных уголков квартиры. Многие из этих мест остаются вне зоны внимания во время уборки, что создает благоприятные условия для размножения микроорганизмов.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Семья с детьми и собакой в новой квартире

Неочевидные места скопления бактерий

Разделочные доски

Одна из главных угроз — разделочные доски, особенно деревянные. Микротрещины в их поверхности становятся прибежищем для бактерий. Чтобы избежать заражения, замените деревянные доски на стеклянные или пластиковые и регулярно обрабатывайте их кипятком.

Кухонная раковина

До 80 тысяч бактерий может обитать на каждом квадратном сантиметре раковины. Особенно загрязнены губки и тряпки для посуды, которые впитывают остатки пищи. Решение — частая смена губок и дезинфекция раковины после каждого использования.

Холодильник

Место хранения продуктов может стать очагом бактерий, таких как сальмонелла и листерия. Регулярно очищайте полки и уплотнители с помощью раствора уксуса, особенно в теплое время года.

Миски для животных

Питомцы часто оставляют корм в мисках на длительное время, что создает питательную среду для бактерий. Используйте миски из нержавеющей стали и мойте их ежедневно горячей водой.

Зубная щетка

Щетина зубной щетки собирает огромное количество микробов. Промывайте ее горячей водой после использования и никогда не храните в закрытых футлярах.

Душевые сетки и шторки

Повышенная влажность ванной способствует размножению бактерий. Регулярно стирайте шторки и очищайте душевые сетки, чтобы избежать накопления опасных микроорганизмов.

Обувь

Обувь приносит с улицы десятки тысяч микробов. Мойте подошвы горячей водой и оставляйте обувь за пределами квартиры.

Пол в туалете

Пол в туалете может быть загрязнен больше, чем сам унитаз. Закрывайте крышку унитаза перед смывом и проводите регулярную дезинфекцию пола.

Постельное белье

Кровать — теплое и влажное место, идеально подходящее для размножения бактерий. Стирайте постельное белье каждые две недели и регулярно чистите матрасы.

Пылесборники

Ковры, мягкие игрушки и диванные подушки собирают пыль, которая становится питательной средой для бактерий. Регулярная влажная уборка поможет снизить риск.

Ручки и выключатели

Ручки дверей и выключатели — одни из самых грязных предметов в доме. Протирайте их антибактериальными салфетками не реже одного раза в неделю.

Гаджеты и клавиатура

Телефоны, клавиатура и мыши часто контактируют с грязными руками. Протирайте их спиртовым раствором и не употребляйте пищу возле компьютера.

Свежевыстиранное белье

Стирка при низкой температуре не убивает микробы полностью. Стирайте вещи при температуре не ниже 60 градусов или используйте специальные антибактериальные средства.

Как минимизировать риски

Регулярная дезинфекция указанных мест.

Своевременная замена губок, тряпок и разделочных досок.

Контроль влажности в помещениях.

Использование горячей воды для мытья поверхностей.

Комплексный подход к уборке поможет снизить риск заболеваний и сохранить здоровье всей семьи.

Уточнения

Инфе́кция (от лат. inficio, infeci, infectum "заражать") — заражение живого организма (включая микроорганизмы) инфекционным агентом, процесс его размножения или развития в организме, а также реакция организма на присутствие в тканях инфекционного агента и на выделяемые им токсины.

