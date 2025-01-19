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Ваш дом может быть опасен: 13 источников инфекции в квартире

3:45
Здоровье

Дом, который должен быть местом комфорта и безопасности, может таить в себе множество опасностей для здоровья. Нередко инфекция, вызвавшая болезнь, приходит к нам из самых неожиданных уголков квартиры. Многие из этих мест остаются вне зоны внимания во время уборки, что создает благоприятные условия для размножения микроорганизмов.

Семья с детьми и собакой в новой квартире
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Семья с детьми и собакой в новой квартире

Неочевидные места скопления бактерий

Разделочные доски

  • Одна из главных угроз — разделочные доски, особенно деревянные. Микротрещины в их поверхности становятся прибежищем для бактерий. Чтобы избежать заражения, замените деревянные доски на стеклянные или пластиковые и регулярно обрабатывайте их кипятком.

Кухонная раковина

  • До 80 тысяч бактерий может обитать на каждом квадратном сантиметре раковины. Особенно загрязнены губки и тряпки для посуды, которые впитывают остатки пищи. Решение — частая смена губок и дезинфекция раковины после каждого использования.

Холодильник

  • Место хранения продуктов может стать очагом бактерий, таких как сальмонелла и листерия. Регулярно очищайте полки и уплотнители с помощью раствора уксуса, особенно в теплое время года.

Миски для животных

  • Питомцы часто оставляют корм в мисках на длительное время, что создает питательную среду для бактерий. Используйте миски из нержавеющей стали и мойте их ежедневно горячей водой.

Зубная щетка

  • Щетина зубной щетки собирает огромное количество микробов. Промывайте ее горячей водой после использования и никогда не храните в закрытых футлярах.

Душевые сетки и шторки

  • Повышенная влажность ванной способствует размножению бактерий. Регулярно стирайте шторки и очищайте душевые сетки, чтобы избежать накопления опасных микроорганизмов.

Обувь

  • Обувь приносит с улицы десятки тысяч микробов. Мойте подошвы горячей водой и оставляйте обувь за пределами квартиры.

Пол в туалете

  • Пол в туалете может быть загрязнен больше, чем сам унитаз. Закрывайте крышку унитаза перед смывом и проводите регулярную дезинфекцию пола.

Постельное белье

  • Кровать — теплое и влажное место, идеально подходящее для размножения бактерий. Стирайте постельное белье каждые две недели и регулярно чистите матрасы.

Пылесборники

  • Ковры, мягкие игрушки и диванные подушки собирают пыль, которая становится питательной средой для бактерий. Регулярная влажная уборка поможет снизить риск.

Ручки и выключатели

  • Ручки дверей и выключатели — одни из самых грязных предметов в доме. Протирайте их антибактериальными салфетками не реже одного раза в неделю.

Гаджеты и клавиатура

  • Телефоны, клавиатура и мыши часто контактируют с грязными руками. Протирайте их спиртовым раствором и не употребляйте пищу возле компьютера.

Свежевыстиранное белье

  • Стирка при низкой температуре не убивает микробы полностью. Стирайте вещи при температуре не ниже 60 градусов или используйте специальные антибактериальные средства.

Как минимизировать риски

  • Регулярная дезинфекция указанных мест.
  • Своевременная замена губок, тряпок и разделочных досок.
  • Контроль влажности в помещениях.
  • Использование горячей воды для мытья поверхностей.

Комплексный подход к уборке поможет снизить риск заболеваний и сохранить здоровье всей семьи.

Уточнения

Инфе́кция (от лат. inficio, infeci, infectum "заражать") — заражение живого организма (включая микроорганизмы) инфекционным агентом, процесс его размножения или развития в организме, а также реакция организма на присутствие в тканях инфекционного агента и на выделяемые им токсины.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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