Психолог рассказал, почему жевательная резинка помогает бороться со стрессом

0:57 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Люди, которые любят жевать резинку, редко задумываются о глубинных причинах такой привычки, однако на подсознательном уровне они стремятся с её помощью расслабиться, и это действительно помогает. Психолог Дмитрий Степанов объяснил в беседе с Life.ru, почему так происходит.

Фото: commons.wikimedia.org by Jon Rawlinson, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Жевательные резинки

Во время стресса весь организм напрягается. Не являются исключением и мышцы лица. Когда человек жуёт резинку, это помогает мышцам расслабиться, а значит, и уровень стресса снижается. Также психолог назвал ещё два положительных свойства жевательной резинки: она способствует концентрации внимания и улучшению памяти.

Несмотря на то что привычка жевать резинку оказалась полезной, не стоит забывать и о связанных с ней рисках. В некоторых случаях из-за неё выпадают пломбы. Также важно следить за тем, чтобы случайно не проглотить её.

Уточнения

Жева́тельная рези́нка (разг. жвачка, жуйка) — кулинарное изделие, которое состоит из несъедобной эластичной основы и различных вкусовых и ароматических добавок.

