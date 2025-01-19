Психолог рассказал, почему жевательная резинка помогает бороться со стрессом

Люди, которые любят жевать резинку, редко задумываются о глубинных причинах такой привычки, однако на подсознательном уровне они стремятся с её помощью расслабиться, и это действительно помогает. Психолог Дмитрий Степанов объяснил в беседе с Life.ru, почему так происходит.
Во время стресса весь организм напрягается. Не являются исключением и мышцы лица. Когда человек жуёт резинку, это помогает мышцам расслабиться, а значит, и уровень стресса снижается. Также психолог назвал ещё два положительных свойства жевательной резинки: она способствует концентрации внимания и улучшению памяти.
Несмотря на то что привычка жевать резинку оказалась полезной, не стоит забывать и о связанных с ней рисках. В некоторых случаях из-за неё выпадают пломбы. Также важно следить за тем, чтобы случайно не проглотить её.
Жева́тельная рези́нка (разг. жвачка, жуйка) — кулинарное изделие, которое состоит из несъедобной эластичной основы и различных вкусовых и ароматических добавок.
2025 год начался с неприятных новостей для владельцев газового отопления. Система торговли выбросами CO2 (EU ETS II) сделает газовое отопление дороже.