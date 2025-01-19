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Психолог рассказал, почему жевательная резинка помогает бороться со стрессом

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Здоровье

Люди, которые любят жевать резинку, редко задумываются о глубинных причинах такой привычки, однако на подсознательном уровне они стремятся с её помощью расслабиться, и это действительно помогает. Психолог Дмитрий Степанов объяснил в беседе с Life.ru, почему так происходит.

Жевательные резинки
Фото: commons.wikimedia.org by Jon Rawlinson, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Жевательные резинки

Во время стресса весь организм напрягается. Не являются исключением и мышцы лица. Когда человек жуёт резинку, это помогает мышцам расслабиться, а значит, и уровень стресса снижается. Также психолог назвал ещё два положительных свойства жевательной резинки: она способствует концентрации внимания и улучшению памяти.

Несмотря на то что привычка жевать резинку оказалась полезной, не стоит забывать и о связанных с ней рисках. В некоторых случаях из-за неё выпадают пломбы. Также важно следить за тем, чтобы случайно не проглотить её.

Уточнения

Жева́тельная рези́нка (разг. жвачка, жуйка) — кулинарное изделие, которое состоит из несъедобной эластичной основы и различных вкусовых и ароматических добавок.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Савченко Сергей
Занимается лечением заболеваний опорно-двигательного аппарата, проводит травматологические и ортопедические вмешательства и манипуляции, внутрисуставные блокады любой сложности, медикаментозные блокады при болевом синдроме
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