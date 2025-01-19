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Диатез: как избежать осложнений и сохранить здоровье ребенка

3:15
Здоровье

Диатез — это не болезнь, а состояние, которое сигнализирует о склонности организма к аллергическим и воспалительным заболеваниям. Чаще всего он проявляется у детей в возрасте от 3 до 6 месяцев и может сохраняться до 1-2 лет. Если его не лечить, это может привести к более серьезным проблемам, таким как нейродермит или псориаз.

Ребенок
Фото: commons.wikimedia.org by NixonJoseph2018, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Ребенок

Почему возникает диатез

Точные причины диатеза остаются загадкой, но известно несколько факторов, способствующих его развитию:

  • Наследственность.
  • Токсикозы и лекарства, принимаемые матерью во время беременности.
  • Неправильное питание беременной или кормящей женщины, особенно употребление аллергенов (цитрусовых, ягод, меда, яиц).
  • Воздействие окружающей среды.

Симптомы диатеза

У детей грудного возраста диатез проявляется рядом характерных симптомов:

Себорейные чешуйки на голове, часто в области темени.

  • "Молочный струп" — корка на щеках, сопровождающаяся зудом.
  • Красные щеки, склонные к воспалению.
  • Нестабильный стул, ринофарингиты, ларингиты.
  • "Географический язык" — неравномерная поверхность языка.

У детей старше 3 лет симптомы могут быть вызваны употреблением продуктов-аллергенов (шоколад, рыба, орехи) и сопровождаются кожными высыпаниями и сильным зудом.

Как диагностируют диатез

Диагноз ставится на основании характерных симптомов и факторов, которые могли спровоцировать состояние. Врач может назначить:

  • Анализы крови, мочи и кала.
  • Иммунологические исследования.
  • Кожные пробы.

Для выявления осложнений используют ультразвуковое сканирование, рентгенографию и консультации специалистов (дерматолога, аллерголога, эндокринолога).

Лечение диатеза

Главное в лечении — правильное питание. Исключите из рациона ребенка аллергены (яйца, свинина, кисели) и добавьте полезные продукты (гречневая каша, овощи). Дополнительно могут назначаться:

  • Ферментные препараты.
  • Местное лечение (ванны с травами, примочки).
  • Ультрафиолетовая терапия.

Не стоит использовать мази без назначения врача. Диатез — это лишь симптом, и только специалист определит, какое заболевание стоит за ним.

Профилактика

Питание матери играет важную роль в профилактике. Рацион должен быть сбалансированным, без избытка углеводов и аллергенов. Для кормящих мам важно исключить коровье молоко, которое может вызывать аллергию у грудничков.

Ведение пищевого дневника поможет выявить продукты, вызывающие негативную реакцию. Для детей, склонных к аллергии, важно избегать новых продуктов и следить за качеством пищи.

Итоги

Диатез — это серьезный сигнал, требующий внимания родителей. Раннее лечение, правильное питание и соблюдение рекомендаций врачей помогут избежать осложнений и улучшить состояние ребенка.

Уточнения

Диате́з (греч. διάθεσις, предрасположение) — наследственная предрасположенность человеческого организма к возникновению определённых патологических реакций или заболеваний, проявляющихся, как правило, в детском возрасте.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Кузнецова Елена
Врач - аллерголог-иммунолог
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